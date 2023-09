Shije Shtëpie – Emisioni 13 Shtator 2023

Shpërndaje







14:02 13/09/2023

Të ftuar:

Sheki Useini – mjeshtër meditimi

Anil Chandwani – mjeshtër meditimi

Kristi Janku – blogere ushqimi

Anjeza Dyrmishi – fotografe

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Lakror me mish viçi

1 kg mish viçi

1.5 kg qepë të thata

Vaj ulliri

Kripë

1 pako petë e thatë 1

Gjalpë

1 petë e njomë e bërë vetë

Kunguj role me djathë dhe proshutë

3-4 kunguj të njomë

100 gr djathë emental (në feta)

100 gr bukë të thekur të grirë

100 gr proshutë të tymosur

50 gr parmixhan i grirë

50 ml vaj ulliri

Kripë dhe piper i zi

Fillimisht vendosim një tenxhere me ujë të bollshëm për të valuar. Presim kungujt në feta të gjata. Shtojmë në tenxhere pak kripë dhe ziejmë kungujt vetëm 4 minuta. Sa të shohim që fetat e kungullit përkulen, i kullojmë e më pas i thajmë me letër kuzhine.

Në një tas vendosim vaj, kripë e piper të zi. Në tasin tjetër vendosim bukën e grirë dhe pak parmixhan. Fillimisht vendosim një fetë kungulli në vaj, më pas e kalojmë në bukën e grirë, trazuar me parmixhan.

Vendosim më pas fetën e kungullit në dërrasën e punës dhe vendosim në të djathë, proshutë. E mbledhim role dhe e vendosim në një tavë ku kemi shtruar letër pjekje. I vendosim roletë njëra pas tjetrës.

Në fund i vendosim përsëri me pak bukë të thekur, përzierë me parmixhan të grirë me qëllim që të granitohen mirë dhe i pjekim në temperaturë 180 gradë për 20-25 minuta.

Nuk i ndau as vdekja, mjeshtri i meditimit: Babai ndërroi jetë sapo varrosëm nënën

Mjeshtri i meditimit Sheki Useini gjithmonë ka ndarë këshilla mirëqenieje në “Shije Shtëpie” në Tv Klan por këtë herë rrëfen një moment shumë të vështirë në jetën e tij. Mjeshtri tregon se i ka humbur të dy prindërit brenda dy ditëve. Nëna e tij ndërroi jetë nga “sëmundja e natyrshme” ndërsa babai nga dhimbja e madhe për humbjen e saj.

Sheki Useini: Mamaja ndërroi jetë të dielën në mbrëmje, të hënën e varrosëm mamanë dhe babai thoshte “këtu ka ndodhur një gabim, ne jemi dashur aq shumë, tani nuk jetohet pa mamin tënd”. Ne këtë e morëm si një… si të them, meqë dhimbja ishte shumë e madhe dhe thamë okej, dëshiron tani vëmendje. Ai tha “e di çfarë? Ju disa gjëra nuk i keni kuptuar dhe unë do shkoj”. Ne i thamë mos fol kështu, andej-këtej dhe me të vërtetë ashtu ndodhi.

Duke pasur ne miq në shtëpi të cilët kishin ardhur të na ngushëllonin, ai tha “do shkoj të pushoj pak dhe unë nuk do kthehem më”. Babai ndërroi jetë me një buzëqeshje, i relaksuar, e cila në fillim na u duk si diçka, si një shtirje, por nuk ishte shtirje, ishte një lamtumirë përgjithmonë dhe kjo ishte shumë e fuqishme për mua.

Të ngrihesh pas një disfate në jetë… Si t’ia nisësh nga e para?

“Doja të përmirësohesha kur jetën e kisha në rregull”, blogerja tregon si riprogramoi veten

T’ia nisësh nga e para nuk ka pse të ndodhë gjithmonë pas një disfate. Në rastin e blogeres së njohur të ushqimit, Kristi Jankut, gjithçka ka ardhur si një nevojë e brendshme. Gjatë bisedës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Kristi tregon se si iu desh të zhvillonte një “bisedë të ashpër” me veten për të kuptuar rrethanat dhe rrugëtimin e saj që më vonë të ndërmerrte një hap drejt përmirësimit.

Kristi Janku: Unë kam qenë si natyrë, gjithmonë një njeri që kam dashur të eksploroj më shumë për veten, të jem një version më i mirë i vetes dhe kjo dëshira për të përmirësuar veten më ka ardhur në një kohë të jetës time kur çdo gjë e kisha në rregull.

Jeta ime ishte shumë mirë, familjare, personale, biznesi ishte shumë mirë, e kisha çuar në një pikë që nuk ishte në atë fazën e mbijetesës, ishte okej dhe aty kuptova që unë dua të përmirësoj veten time. Ndjeva një nevojë të brendshme që unë dua të përmirësohem dhe ta çoj në një tjetër nivel jetën time. Dhe aty pastaj ti fillon… gjërat nuk ndodhin rastësisht, gjërat ndodhin sepse ti je gati të ndodhin.

Blogerja zgjodhi metodën “Theta Healing”, një formë meditimi ku udhëhiqesh nga një mjeshtër i posaçëm për ta realizuar. Kristi ndan një detaj të vogël nga gjithë aspektet që meditimi e ka ndihmuar të kalojë.

Kristi Janku: Për shembull, unë kam qenë gjithmonë një njeri që të keqen e kam paraprirë me mendje përpara. Nëse ti mund të më thoje “do vish në emision?”, po po ika unë në emision, po ndodhi kjo, po ndodhi dhe gjithmonë ti projekton atë gjënë e errët në thonjëza dhe pastaj ajo gjëja ndodh dhe manifestohet. Kjo ka qenë një nga gjërat që unë kam riprogramuar dhe unë shoh një ndryshim rrënjësor.

A ka një manual për të ndihmuar veten të rilindë?

“Më ndryshoi jetën kur preka fundin”, mesazhi i Diola Dostit për njeriun e veçantë

Meditimi është një prej formave për të gjetur paqen dhe qetësinë shpirtërore. Në vendin tonë është një metodë relativisht e re dhe ende duke kërkuar terrenin e saj, por ka edhe persona që e kanë përqafuar menjëherë.

Diola Dosti është një prej vajzave të njohura që e praktikon dhe në një videomesazh kushtuar mjeshtrit të saj, Sheki Useini, ajo përmbledh për “Shije Shtëpie” në Tv Klan përfitimet që ka marrë nga meditimi.

Diola Dosti: Përshëndetje “Shije Shtëpie!” Përshëndetje për një person që është shumë i veçantë në jetën time dhe që më ka ndryshuar jetën. ai është mjeshtri im i meditimit Sheki. Shumë përqafime! Kërkoj ndjesë që po bëj video nga universiteti im me 4 rrota që quhet makina. Atëherë shumë shkurt, Sheki vërtet më ka ndryshuar jetën, sidomos në ato momente kur unë le të themi, kam prekur fundin dhe publiku sigurisht që nuk i sheh sepse ne përpiqemi që në rrjetet sociale të nxjerrim përherë gjërat e bukura.

Teknikat e meditimit që kam mësuar trajnim pas trajnimi, nuk kam munguar pothuajse asnjëherë në asnjë trajnim të Shekit, format e ndryshme të meditimit si meditimit kundalini për shembull që është një meditim shumë dinamik, më ka ndihmuar që të shkoj në një dimension, në një energji rigjeneruese, energji që më ka rigjeneruar mendimet le të themi dhe më ka ndihmuar që të bëhem ky version që unë jam sot. Kështu që Sheki, sa bukur që ekziston!