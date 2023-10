Shije Shtëpie – Emisioni 13 Tetor 2023

15:36 13/10/2023

Të ftuar:

Gazmend Ujkashi – parukier

Arjan Dredhasi – këngëtar

Suela Koçibellinj – aktiviste

Mirilda Tili – gazetare

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Qumështor me petë poshtë (Tradita përmetare)

Brumi:

400 gr miell

200 ml ujë

1 lgj uthull

Kripë

Për kremin:

1,4 l qumësht

6 lgj sheqer

Një majë kripë

Vanilje

2 lgj miell misri

3 lgj miell gruri

50 gr gjalpë

6 kokrra vezë + 1 për lyerje

50 gr gjalpë dhe pak vaj

Bashkojmë të gjithë përbërësit e brumit në një tas. Kur brumi të lidhet, vazhdojmë të punojmë në tavolinën e punës. E ndajmë brumin në kuleçë të vegjël. I lëmë ato të pushojnë për 20 minuta. Më pas fillojmë të hapim petët në madhësinë e një pjate çaji.

I lyejmë me gjalpë të përzierë me vaj. I bashkojmë njëra përmbi tjetrën dhe i hapim në një petë të vetme. Lyejmë tepsinë me gjalpë dhe vendosim petën mbi të duke lënë anët të varen nga tepsia. Gjatë kohës që lëmë brumin të pushojë 20-30 minuta, përgatisim kremin. Ngrohim qumështin duke lënë një gotë të ftohtë. Gjatë kohës që qumështi ngrohet, shtojmë sheqerin dhe vaniljen dhe i përgatisim që të shkrihen.

Në një tas vendosim miellin e misrit dhe të grurit dhe i tretim në gotën me qumësht të ftohtë. Shtojmë miellin e tretur me tenxheren me qumësht dhe vazhdojmë përziejen derisa masa të trashet e të marrë valë. Largojmë kremin nga zjarri dhe e lëmë të bjerë temperarura. Rrahim vezët dhe i shtojmë pak nga pak tek kremi duke i përzierë vazhdimisht. Në fund shtojmë pak kripë dhe gjalpin në temperaturë ambienti duke i përzierë me tel dore.

Pasi spërkatim petën me gjalpë shtojmë kremin, e nivelojmë mirë dhe më pas kthejmë anët e petës gërshet rreth tepsisë. I spërkatim me gjalpë po ashtu dhe sipërfaqen e kremit. Në fund përziejmë një vezë dhe e lyejmë sipërfaqen e qumështorit. Vendosim tepsinë në furrë në temperaturë 200 gradë për 35-40 minuta. Shërbehet i ftohtë.

Supë krem perime me pulë

500 gr kofsha pule

2 gjethe dafine

1,2 litër ujë

1 qepë

1 karrotë

2 patate

2 domate

3 thelpinj hudhër

4 lugë gjelle vaj ulliri

Një majë kurkuma

3 lgj lëng limoni

Kripë dhe piper i zi

Majdanoz

A duhet të punojmë, jetojmë, sakrifikojmë vetëm për fëmijët?

Gazetarja: Bëra një ndërhyrje, nuk e dija që vajza ime 11-vjeçare e përjetoi ashtu

Prindërit ua rikujtojnë shpesh fëmijëve të tyre sakrificat që bëjnë për ta me frazën “ne për ju mundohemi”. Nisur nga kjo fjali, “Shije Shtëpie” në Tv Klan zhvilloi një bisedë me disa prej të ftuarve nëse është thjesht një rikujtesë apo ushtron presion te fëmijët.

Gazetarja Mirilda Tili u shpreh se është e nevojshme të thuhet sepse njëkohësisht iu mëson të vlerësojnë sakrificën nëse iu shpjegohet situata. Ajo sjell një rast me vajzën e saj 11-vjeçare të ndodhur jo më larg se muajin e shkuar.

Mirilda Tili: Ne po flasim për prindër të cilët e hapin ditën dhe qëllimin e vetëm që kanë është ta mbyllin ditën me fëmijë të shëndetshëm dhe të mirërritur. Dhe ne pastaj kur fillojmë dhe bëhemi shërbëtorë të fëmijëve tanë, kjo është gabim. Ne nuk mund të jemi shërbëtorë sepse i bëjmë fëmijët të paaftë për të dalë në jetë. Ndaj ne ia themi fëmijës, ne sakrifikojmë për ju, po unë ia them sime bije.

Katerina Trungu: A i jep ndjenjën e përgjegjësisë vajzës kjo fjali? Mendon se funksionon ashtu siç ti dëshiron?

Mirilda Tili: Po ju jap një rast konkret. Ju vajzën time e njihni. Dhe Juna ime është një person që duket si shumë indiferente por i vuan shumë gjërat së brendshmi. Unë pata një ndërhyrje muajin e kaluar në shëndet dhe nuk e dija që ajo e përjetoi me aq ankth sepse unë e trajtova si gjënë më të lehtë të mundshme. Ja 24 orë isha në spital, edha në shtëpi dhe unë vetë me timen e trajtova si një gjë krejt normale që mund të ndodhë.

Ajo nuk e kishte përjetuar si gjëja më normale që kish ndodhur. Pse? Sepse kishte qenë ime më që i kishte thënë tani do të kujdesemi për mamin. Pra dikush duhet t’ia thotë fëmijës që kjo situata nuk merret e mirëqenë. Pra gabimi im ishte se ia kisha trajtuar si diçka krejt normale që unë mund të ngrihesha prapë në këmbë dhe të vazhdoja jetën normalisht. S’ishte e vërtetë. Kjo nuk ishte e vërtetë.

Ky altruizimi im për të mos shqetësuar fëmijët ishte një altruizëm idiot. I thënë shqeto. Nga ana tjetër ime më, me më shumë eksperiencë se unë dhe normalisht më e mençur në këtë rast i thotë “shiko, mami ka nevojë për përkujdesje”. Dhe ajo kishte filluar të bënte skenaret e veta në kokë që të tregonte përkujdesje. Sepse e mësoi përkujdesjen. Se dhe kjo sakrificë e imja që gjërat të ishin normale, ajo e mori që nuk janë normale. Pra fëmijëve duhet t’ua themi dhe kur e bëjmë këtë sakrificën për hir të tyre.

A vlen shprehja: Ne për ju( fëmijët) mundohemi

“Dhunohem sistematikisht, por duroj për hatër të 3 fëmijëve”, aktivistja: Shkëput zinxhirin e dhunës!

Telefonata që shënoi mbylljen e programit “Shije Shtëpie” në Tv Klan ditën e premte ndryshoi tërësisht atmosferën e bisedës. Diskutimi i sakrificave për fëmijët dhe vendosja në dijeni e tyre se gjithçka realizohet prej dashurisë për ta, mori një tjetër ngjyrim nga historia e një telefonuesje të dhunuar.

Ajo u shpreh se është nënë e tre fëmijëve dhe dhunohet sistematikisht, por zgjedh të qëndrojë vetëm për hir të fëmijëve.

Telefonuesja: Ka dhe nëna që dhunohen dhe bëjnë sakrificë për të mbajtur familjen të bashkuar. Unë jam një zonjë që kam dhunë sistematike dhe mbaj familjen e bashkuar se kam fëmijët e vegjël.

Katerina Trungu: Nuk mendon se duhet të gjesh një mënyrë tjetër të mirë, të shëndetshme për veten dhe për fëmijët?

Telefonuesja: Si unë ka plot, unë jam një shembull i gjallë. Kam 3 fëmijë dhe duroj dhunën për të mbajtur familjen të bashkuar.

Katerina Trungu: Përse mendon që kjo familje është në rrugën e duhur në këtë formë? E kupton që fëmijët shohin çdo ditë një skenë të tmerrshme, që rriten në mënyrën më të pashëndetshme të mundshme në këtë formë? Pra, ti duhet të mendosh për më të mirën tënde që rrjedhimisht të rritësh fëmijët ashtu si duhet.

Telefonuesja: E kam edhe të vështirë. Unë jam e papunë vetë.

Katerina Trungu: Punë ka kudo.

Telefonuesja: Nuk ia dal dot e vetme me fëmijët.

Gazmend Ujkashi mendon se telefonuesja duhet të përpiqet të gjejë gjuhën e përbashkët me bashkëshortin, por Suela Koçibellinj kundërshton pasi nuk është ajo dhunuesja. Aktivistja i drejtohet telefonueses me një thirrje për të shkëputur zinxhirin e dhunës.

Suela Koçibellinj: Mendo për fëmijët. Në këtë pikë, mendo që vetja jote është mbi të mirën e marrëdhënies dhe mirëqenia jote do të sigurojë fëmijë të rritur. Të lutem, fëmijë që rriten në dhunë janë fëmijë që dhunojnë. Të lutem, shkëpute ti zinxhirin e dhunës.