Shije Shtëpie – Emisioni 14 Korrik 2023

Shpërndaje







13:24 14/07/2023

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Të ftuara:

Olta Canka

Kejsi Xhaferri

Klaudia Hila

2 receta nga Znj. Vjollca

Sallatë me rukola, avokado dhe djathë

125 gr rukola

1/2 kastravec

1 qepë e kuqe

1 avokado

150 gr djathë i bardhë

1 grusht ullinj të zi

Bukë të thekur në kubikë

Dresing

1/2 lëng limoni

2 lgj uthull

3-4 lgj vaj ulliri

1 lk mjaltë

Kripë dhe piper i zi

Pak borzilok

Pak majdanoz i thatë

Në një tas të madh shtojmë si bazë rukolën, më pas kastravecat të prerë në kubikë me brinjë 1,5 cm, qepën e kuqe në fije. Më pas vazhdojmë duke shtuar avokadon e prerë në kubikë. Vazhdojmë duke shtuar djathin e prerë në kubikë e më pas ullinjtë dhe bukën e thekur në kubikë.

Përziejmë në një tas lëngun e një gjysmë limoni, 2 lugë gjelle uthull, 3-4 lugë gjelle vaj ulliri, kripë dhe piper të zi. Pak borzilok dhe majdanoz të thatë, po ashtu dhe 1 lugë kafe mjaltë. Të gjithë këta përbërës i përziejmë dhe marinojmë sallatën para se ta shërbejmë.

Speca të mbushur me mish dhe oriz

1 kg speca (pa mbushje)

400 gr mish viçi të grirë

2 qepë mesatare

2 karrota të vogla

2-3 domate të pjekura

1 lugë supe oriz për çdo spec

Kripë dhe piper i zi

1 tufë majdanoz i freskët

1 lç nenexhik i thatë

Vaj ulliri

Në njl tigan të thellë ngrohim vajin dhe kaurdisim qepën të grirë në kubikë të vegjël. Kur qepa fillon të bëhet transparente shtojmë mishin e grirë dhe e kaurdisim sa të ndryshojë ngjyrë. Shtojmë në tigan 1 ose 2 speca të vegjël të prerë dhe ato në kubikë të vegjël dhe karrotat të grira në rende të ashpër. I përziejmë të gjithë përbërësit në tigan. Shtojmë domatet në kubikë dhe i gatuajmë së bashku për 7-8 minuta. Nëse shohim që përbërësit në tigan nuk kanë lëng, shtojmë 1 gotë ujë të nxehtë e më pas shtojmë orizin të shpëlarë. Rregullojmë shijen me kripë dhe piper të zi e nenexhik. E përziejmë mirë duke e lëmë orizin të gatuhet vetëm 5-7 minuta, jo më shumë. E largojmë tiganin duke shtuar në fund majonezën e freskët. Mbushim specat të cilat i kemi pastruar më parë nga farat dhe bishtat. I vendosim në një tepsi të lyer me vaj. I spërkatim sipër me vaj dhe pak kripë dhe i vendosim në furrë në temperaturë 190 gradë për 40 minuta. Mund të shtojmë pas 40 minutash shumë pak ujë nëse specat nuk kanë nxjerrë vetë pak ujë.