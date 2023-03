Shije Shtëpie – Emisioni 14 Mars 2023

14:05 14/03/2023

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm.

Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Në studio: Useini Sheki, Eglent Bici, Evgjeni Culli, Adriana Thanasi, Mikel Rapaj. Gazetare: Agida Koçi

Revani me miell misri nga Znj.Vjollca

200 gr gjalpe

500 sheqer

4 vezë

2 lëvozhga veze me finjë

500-550 gr miell misri

Shkrijmë pak gjalpin por jo të tretet. E lëmë të ftohet sa të jetë i vakur dhe shtojmë në të sheqerin. Ena duhet të jetë sferike. Vazhdojmë të përziejmë së bashku deri sa sheqeri të shkrijë dhe masa të marrë trajtë kremoze duke rritur dhe volumin.



Atëherë shtojmë vezën e parë duke e lënë të asimilohet mirë në tas dhe pas një intervali 3-4 minuta shtojmë vezën e dytë. Kështu vazhdojmë me të 4 vezët duke punuar mirë gjalpin me sheqerin dhe vezën. Në një hapësirë 3-4 minuta nga njëra tjetra. Pasi përfundojmë rrahjen me vezë shtojmë 2 gjysma lëvozhge veze me finjë. I përziejmë mirë e më pas shtojmë pak nga pak miellin e misrit. Punojmë mirë brumin me lugë druri ose spatul.



Lyejmë tavën me gjalpë, e pudrosim me miell dhe shtojmë në të brumin e revanisë. E nivelojmë mirë dhe e pjekim në temperaturë 170-180 gradë për 40-45 minuta. E nxjerrim nga furra dhe pasi të ftohet mirë, e presim në racione.

Festojmë Ditën e verës me Sazet e Përmetit

“Po na mbyt tallavaja”, Qirjako Vangjeli: Duhet të ruajmë muzikën iso-polifonike

Grupi i sazeve të Përmetit kanë qenë të ftuar sot në studion e Shije Shtëpie në Tv Klan për të interpretuar muzikën e bukur iso-polifonike në Ditën e Verës.

Muzikanti Qirjako Vangjeli ka ngritur shqetësimin për mos ruajtjen e origjinalitetit të muzikës iso-polifonike.

Sipas tij, muzika tallava është ajo që dëmton folklorin shqiptar. Edhe këngëtarja Evgjeni Culi ka shprehur të njëjtën problematikë sa i përket mënyrës se si këndohen këngët.

Qirjako Vangjeli: Neve po na mbyt tallavaja, siç e shikojmë. Kënga e tallavasë. Mirëpo ajo e dëmton shumë folklorin. Edhe ne i kemi vënë misioni vetes që do ta ruajmë muzikën ashtu siç ka qenë sepse iso-polifonia, kënga përmetare është pjesë e iso-polifonisë dhe ruhet nga UNESCO. Kështu që ne jemi shumë krenarë që jemi pjesë e iso-polifonisë. Kemi dhe mbështetjen e profesorëve, edhe ata na qëndrojnë dhe na kanë qëndruar pranë neve me vërejtjet e tyre.

“Kënga përmetare po këndohet nga të gjithë tani, po mënyra se si interpretohet lë njëçik për të dëshiruar. Ndryshon. Mënyra se si e këndojmë ne është unike“, thotë këngëtarja Evgjeni Culi.

Qirjako Vangjeli: Nuk është këngë që ta kërcesh. Tani njerëzit duan që ta kërcejnë. Ne kemi valle që kërcëhet, siç është vallja e Nasibesë. I kanë kthyer pogonishte. Po të shikosh në Përmet të rinjtë vetëm pogonishte kërcejnë. Të gjithë vallet e Shqipërisë i kërcenim, tani vetëm pogonishte. Duhet të marrin mision njerëzit, koreografët, muzikantët, ta ruajnë folklorin. /tvklan.al

