Shije Shtëpie – Emisioni 14 Nëntor 2022

15:24 14/11/2022

Të ftuar:

Irisi Cenaj – tik tok-er

Jozef Uldedaj – tik tok-er

Arian Istrefaj – tik tok-er

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Tavë ricikluese me presh dhe qumësht

Të gjitha shijet në një pjatë supe

Tik Tok, rrjeti që po “çmend” botën… Pse është kaq i preferuar?

Hodhi mbesën 2 vjeçe në ajër, tik-tokeri tregon prapaskenat e videos virale: Një gabim apo të rrëshqiste…

Arian Istrefaj, një shqiptar nga Kosova, i lindur e rritur në Norvegji është bërë viral në Tik Tok pas një videoje disi të frikshme, por edhe gazmore. Mbesa e tij 2 vjeçe pasohet në ajër midis Arianit dhe vëllait të tij, teksa nëna që i sheh tmerrohet e më pas kërcen. Videoja ka arritur 9 milionë shikime në platformën sociale, ndërsa Istrefaj tregon për “Shije Shtëpie” në Tv Klan se si ndodhi e gjithë skena.

Arian Istrefaj: Në fillim isha duke parë me mbesën time, tani, si të them, erdhi vëllai im e tha, “Arjan, hajde të bëjmë atë rrengun që kemi bërë”. Ai mori vajzën dhe e hodhi drejt meje. Kur e dëgjoi mami im muzikën, erdhi duke kërcyer dhe pa atë moment që djali i xhaxhait na incizoi. Kur hodhëm vajzën, mamin e kapi paniku se mendoi që u tremb vajza, kur pa që vajza ishte mirë, për të mos reaguar keq, nisi të qeshte e kërcente. Ishte shumë interesante.

Agida Koçi: A të bërtiti më pas, tha çfarë po bën more?

Arian Istrefaj: Në një moment na tha “a jeni normalë?”

Katerina Trungu: Mirë ka thënë se nuk e di dhe ju si e keni menduar disi më gjatë apo e kishit llogaritur mirë me koordinata se ku do binte mbesa?

Arian Istrefaj: S’ishim aq larg njëri-tjetrit, por shkuam pak larg, në atë moment na u duk vetja që e kishim nën kontroll, por nuk i dihet kurrë momentit, një gabim apo të rrëshqiste…

Agida Koçi: Ah, domethënë qenke penduar pak?

Arian Istrefaj: Jo, por kur e shoh videon prapë dhe kur kam folur me vëllanë tim, kam thënë mos more, ç’do kishte ndodhur nëse…

