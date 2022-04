Shije Shtëpie – Emisioni 14 Prill 2022

15:01 14/04/2022

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Torta e pashkëve (e kripur)

150 ml ujë, 150 ml vaj, 1 lugë çaji kripë, 1 pako pluhur pjekës

Mbushja: 250 gr rikota (ose gjizë pa kripë), 450 gr spinaq (të zierë), 1 vezë, 2 lugë gjelle djathë parmixhan, 1 lugë çaji kripë, arrë moskatë, 3-4 vezë syze në mbushje, tepsi keku 24 ose 26 cm

Speca me salcë të bardhë

500 gr speca jeshil,vaj për skuqjëe

Salca: vaj ulliri, 1 lugë gjelle miell, 4 thelpinj hudhër, 1 gotë kos ose dhallë, 250 gr gjizë ose rikota, kripë

