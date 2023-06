Shije Shtëpie – Emisioni 14 Qershor 2023

15:51 14/06/2023

Të ftuar:

Rei Bezhani – këngëtar

Erbi Ago – jurist

Në lidhje Skype: Gëzim Tushi – sociolog

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Tasqebap

700 gr mish viçi

2 qepë

1 spec jeshil

1 spec i kuq

1 lgj miell

1 lgj salcë domate

1 fç domate

1 lgj gjalpë

2 gjethe dafine

1 litër ujë

Kripë dhe piper i zi

1 lç piper të kuq

Vaj ulliri

4 patate në kubikë (të pjekura)

Në një tigan të thellë ngrohim vajin dhe kaurdisim mishin të prerë në kubikë mesatarë për 5 minuta. Shtojmë 1 lugë gjelle gjalpë e më pas hudhrën dhe qepën të prerë në kubikë. Kaurdisim mishin dhe qepën deri sa qepa të zbutet. Shtojmë një lugë gjelle salcë e më pas ujin. E lëmë mishin të ziejë për 30-40 minuta dhe uji të shterojë.

Shtojmë specat të prera në kubikë të vegjël, domatet e copëtuara, dafinë, pak piper të kuq, piper të zi dhe kripë. Ulim temperaturën dhe i lëmë të gjithë përbërësit të gatuhen në temperaturë mesatare edhe 10 minuta të tjera.

Në fillim kemi qëruar patatet, i presim ato në kubikë mesatarë dhe pasi i kemi marinuar me kripë, rozmarinë. I vendosim në një tepsi me letër pjekje në furrë në temperaturë 200 gradë për 35 minuta. Shërbejmë tasqebapin me pak patate të pjekura.

Tiramisu me luleshtrydhe

200 gr biskota savoiard

400 ml pana ëmbëlsire

300 gr maskarpone

400 gr luleshtrydhe

300 ml lëng portokalli

2 lgj sheqer për luleshtrydhet

4 lgj sheqer pluhur për kremin

1 lç vanilje

Dekori:

Luleshtrydhe

Gjethe mente

Xhelatinë luleshtrydhe (sipas dëshirës)

Fillimisht pastrojmë luleshtrydhet dhe 3/4 e tyre i presim në kubikë të vegjël. I vendosim në një tas ku do të hedhim 2 lugë gjelle sheqer dhe 300 ml lëng portokalli të shtrydhur(të freskët). I përziejmë mirë që të shkrijë dhe sheqeri. E lëmë tasin të mbuluar me celefon për 30 minuta.

Ndërkohë panën e ftohtë e hedhim në një tas ku do të shtojmë një lugë ekstrakt vanilje, 4 lugë gjelle sheqer pluhur dhe maskarponen. I rrahim me rrahëse elektrike deri sa përbërësit të ngurtësohen.

Kullojmë luleshtrydhet e marinuara me lëng portokalli dhe i lëmë në tas një pjesë të tyre. I kalojmë në blender për të përgatitur lëngun, për të njomur biskotat. Marrim një tavë 25 me 25 cm. Vendosim 2 lugë gjelle krem dhe e hapim në të gjithë sipërfaqen. Lagim biskotat me lëngun e portokallit me luleshtrydhe dhe i vendosim njëra pas tjetrës në të gjithë bazën.

Mbulojmë biskotat me krem. Shpërndajmë mbi krem luleshtrydhet e copëtuara. Mbi to vendosim biskotat e zbutura me lëng portokalli. Mbulojmë përsëri me krem dhe vendosim tavën në frigorifer për 4 orë. Më pas, pasi tiramisuja të jetë ftohur e dekorojmë me feta luleshtrydhe. Mund t’i lyejmë me pak xhelatinë luleshtrydhe. Mund të dekorojmë edhe me disa gjethe mente.

70% e të rinjve në Shqipëri nuk kanë një dhomë të vetën… Pse ndodh ky fenomen në vendin tonë?

Është më mirë të jetosh vetëm apo me prindërit?