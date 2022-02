Shije Shtëpie – Emisioni 14 Shkurt 2022

15:06 14/02/2022

#LiljanaLilo#VladimirLilo #PranveraHoxha#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Edmond Sala

Biftek me salcë finoku e portokalli

Çokollata me fruta të thata

Të bukura për Shën Valentin… Si mund të grimohemi për ditën e dashurisë?

E takoi për 2 orë & iku me rrëmbim, çifti korçar tregon aventurën e dashurisë

Quizi i dashurisë