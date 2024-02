Shije Shtëpie – Emisioni 14 Shkurt 2024

14:07 14/02/2024

Të ftuar:

Arjan Dredhasi – këngëtar

Pamela Shqezi – modele

Eneida Bica – blogere

Olti Shulla – parukier

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Biskota me reçel

Rizoto me asparag

Shën Valentini, festë dashurie apo festë komerciale?

A është transformuar festimi i Shën Valentinit?

Ka humbur bashkëshortin, telefonuesja zbulon personin special që surprizon për Shën Valentin

Shën Valentini është dita e të dashuruarve, por dashuria mund të shndërrohet. Një rast konkret është rrëfimi i një telefonueseje nga Shkodra në “Shije Shtëpie” në Tv Klan. Bashkëshorti i saj është ndarë nga jeta, por tani dhurata që ajo do t’i kishte bërë atij shkon për një person shumë special.

Telefonuesja: Unë jam nga Shkodra. Kur isha me bashkëshortin, edhe e kemi festuar por ai është ndarë nga jeta. Kur më është ndarë bashkëshorti nga jeta, unë për çdo Shën Valentin me gjithë familjen që jam, i dhuroj nuses së djalit një dhuratë aq sa kam mundësi sepse e ka dashurinë njësoj si ditën e parë që më ka ardhur, tani e 22 vjet dhe ka respekt për mua të veçantë, si 25 vjet përpara.

Katerina Trungu: Oh sa e bukur! Pra ia dhuron nuses dhuratën që do ia kishe dhuruar bashkëshortit nëse do ishte pranë teje.

Telefonuesja: Po. Për dashurinë që m’i jep djalit çdo ditë dhe i ka edukuar fëmijët të më respektojnë si gjyshe.

U kthye nga kafja dhe gjeti surprizën e Shën Valentinit në shtëpi, telefonuesja: Burri s’më lë rrugëzgjidhje

Shën Valentini nuk është një festë që dashuria duhet të shprehet përmes surprizave dhe dhuratave të mëdha. Një telefonuese nga Elbasani ndan me “Shije Shtëpie” në Tv Klan gjestin e ëmbël të bashkëshortit të saj. Sot ai i ka dhuruar diçka të vogël por me shumë vlerë duke mos harruar simbolikën e festës.

Telefonuesja: Gëzuar festën e sotme! Unë sa erdha nga kafja me shoqet dhe gjej një surprizë shumë të bukur këtu, një tufë me mimoza nga bashkëshorti.

Katerina Trungu: E shikon? Besoj u ndieve shumë mirë kur e pe?

Telefonuesja: M’i bën gjithmonë surprizat, edhe për ditëlindje, edhe për 8 Marsin, për të gjitha.

Katerina Trungu: Dhe i shkon mendja vetë, nuk është se ia kërkon ti.

Telefonuesja: Jo, jo. Unë po të them tani sa erdha, në tavolinë tufa me mimoza.

Arjan Dredhasi: Mimozat janë të blera apo i ka mbledhur nga liqeni se ka rëndësi kjo?

Telefonuesja: Nuk e di, ne jemi këtu në Elbasan zemra ime. Je shumë i mirë Arjan!

Agida Koçi: Bashkëshortit ju i keni bërë një surprizë?

Telefonuesja: Unë ia bëj për ditëlindje se sivjet ai ka përvjetor dhe ia bëj gjtihmonë për ditëlindje.

Katerina Trungu: Shën Valentinin nuk e quan që duhet të bësh ti dhuratë atëherë?

Telefonuesja: Jo, jo.

Arjan Dredhasi: Vlen për t’u vlerësuar sinqeriteti.

Telefonuesja: Nuk më lë rrugëzgjidhje ai t’ia bëj unë, m’i bën ai gjithmonë.

“Të dua shumë, jam Edlira”/Deklarata e telefonueses habit këngëtarin dhe shkakton të qeshura

Shën Valentinin ndoshta nuk e festojnë të gjithë, por është një ditë ku nuk mungon dashuria dhe as të qeshurat. Edlira telefonoi në “Shije Shtëpie” në Tv Klan për të përshëndetur të ftuarit, por rezultoi se është e afërmja e këngëtarit Arjan Dredhasi. Biseda dinamike mes dy korçarëve krijoi një atmosferë plot humor që shkriu gazit studion.

Katerina Trungu: Arjani pyet a jeni nga Korça?

Edlira: Nga Korça jam. E përshëndes shumë, të dua shumë, jam Edlira.

Arjan Dredhasi: Edhe unë të dua shumë!

Edlira: E kuptove kush jam?

Arjan Dredhasi: Po si s’e kuptova?

Edlira: E kemi prej vitesh të njohur, jam kushërira e Arjanit.

Katerina Trungu: Cila Edlirë ishte për ty Arjan?

Edlira: Kushërinj, njihemi prej vitesh por ai është larguar në Tiranë.

Arjan Dredhasi: Ashtu, dhe thuaj të vërtetën që unë nuk festoj.

Edlira: Jo, unë nuk e festoj.

Arjan Dredhasi: Jemi si soj ne, zakonisht nuk e festojmë.

Edlira: Jam beqare, festoj nesër unë.

Lot dhe emocione/Bashkëshorti i ndjerë i dhuronte lule për Shën Valentin, 57-vjeçarja: Sot i mora sërish…

Dita e Shën Valentinit solli disa histori shumë të bukura nga telefonueset në “Shije Shtëpie” në Tv Klan. Telefonata e fundit e Afërditës, një zonje 57-vjeçare nga Vlora dhuroi shumë emocione. Afërdita ka humbur bashkëshortin disa muaj më parë. Ai nuk mundet më t’i sjellë mimoza si dikur, por 57-vjeçarja i ka marrë sërish lulet e saj.

Katerina Trungu: A feston?

Telefonuesja: Unë kam 35 vjet e martuar. Im shoq ka 6 muaj që ka ndërruar jetë.

Katerina Trungu: Më vjen keq.

Telefonuesja: Nuk është se e festonim përherë Shën Valentinin, por ditën e Shën Valentinit im shoq kishte një punë të tillë që shëtiste gjithë Vlorën me makinë. Aty ku shikonte mimoza, do ma sillte në shtëpi një tufë me mimoza të freskëta, çdo Shën Valentin.

Katerina Trungu: Po mirë edhe kjo një mënyrë për ta festuar ka qenë për të.

Telefonuesja: Dhe sot unë ato lule i mora përsëri, i mora nga im bir.

Katerina Trungu: Shumë faleminderit për emocionet që na përcolle!

Programi u mbyll edhe me një moment të veçantë nga gazetarja Agida Koçi që mes lotësh, i uroi ditëlindjen nënës së saj.

“Unë Shën Valentinin nuk e festoj, por mamit tim, sidomos sivjet, dua t’i uroj 100 vite shumë shumë shumë dhe të dua shumë!”, tha gazetarja.