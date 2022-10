Shije Shtëpie – Emisioni 14 Tetor 2022

Shpërndaje







17:19 14/10/2022

Të ftuar:

Dasara Karaiskaj – moderatore

Teuta Borova – blogere udhëtimesh

Anaid Kaloti – gazetar

Lidhje Skype: Robert Aliaj – këngëtar

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Tavë kosi Elbasani

800 gr mish qingji ose dashi

2 lugë gjellë gjalpë

2 lugë gjellë miell

350 ml lëng mishi

1 kg kos

2-3 vezë

2 lugë gjellë oriz ( gjysmë të zier)

Kripë + Piper të zi

Gjysmë lugë kafe piper të kuq

Në fillim ziejmë orizin për 8 min. Nëse do të gatuajmë me mish qingji e pastrojmë atë dhe pasi ta kemi ndarë në racione e vendosim në tavën që do të gatuajmë të marinuar me kripë + piper të zi. Shtojmë në tavë 1.5 gotë ujë dhe e vendosim në furrë për ta pjekur (jo plotësisht) në temperaturë 190 gradë.

E nëse do të gatuajmë mishin e dashit duhet t’i japim mishit një valë për 20 deri 25 min. Më pas e vendosim në furrë.

Shkrijmë gjalpin në një tenxhere dhe kaurdisim miellin për 3 minuta pa i dhënë ngjyrë, e shuajmë më pas me lëngun e mishit dhe e përziejmë derisa salca të fillojë të trashet dhe të bëhet kremoze. Shtojmë kosin dhe e përziejmë ngadalë në temperaturë mesatare sa kosi të fillojë të ngrohet ( pak jo të valojë).Përziejmë vezët dhe i shtojmë në kos duke i përzier ngadalë.

Fikim zjarrin, largojmë tenxheren dhe e rregullojmë shijen me kripë dhe piper të zi. Në tavën me copat e mishit shpërndajmë orizin e më pas shtojmë kosin me vezë duke lagur dhe copat e mishit. Vendosim mbi copat e mishit nga një copë të vogël gjalpi.

Vendosim tavën në furrë me temperaturë 190-200 gradë për 20-25 min. Sipas dëshirës 10 minutat e fundit mund t’i shtojmë pak gjalpë, rreth 1 lugë gjelle. Më pas shtojmë ½ të piperit të kuq. E spërkasim tavën në furrë dhe e lëmë për 10 min. E më pas e nxjerrim nga furra dhe e servirim.

Që prej 1894, receta e lashtë gjermane e byrekut me mollë

Për bazën

100 gr gjalpë

200 gr sheqer ( pluhur )

5 vezë

Lëkurë limoni

250 gr miell

Mbushja 4-5 mollë mesatare

3 vezë

250 gr salcë kosi

1 lugë gjellë sheqer

1 lugë kafe kanellë

Fillimisht në një tas përziejmë gjalpin me sheqerin. Derisa sheqeri të shkrijë shtojmë vezët 1 e nga 1 në një interval kohe 2 min nga njëra tjetra dhe vazhdojmë përziejmë. Shtojmë lëkurën e limonit e më pas shtojmë miellin duke e përzier brumin vazhdimisht. Në një tepsi mesatare shtrojmë letër pjekjeje e më pas vendosim brumin në gjithë sipërfaqen e tavës.

Pastrojmë mollët nga farat. Mollët nuk i qërojmë. I presim në feta dhe i vendosim si tjegulla mbuluese komplet për sipërfaqen e brumit.

Në një tas vendosim salcën e kosit, shtojmë 3 vezë, 1 lugë kafe kanellë dhe 1 luge gjellë sheqer. I përziejmë mirë me rrahësen e vezëve dhe më pas mbulojmë komplet mollët me përzierjen që përgatitëm. Vendosim tepsinë në furrë në temperaturën 180 gradë të parangrohur për 35 minuta.

A mund të jemi miq me ish-partnerin?

“Nuk e tregoj koketën me ty në studio, po flas te krevati”, Karaiskaj-Aliajt: Dashke të jesh dominanti

Robert Aliaj është i pari që nis të flasë për temën e ditës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, e cila lidhet me ruajtjen e miqësisë pas përfundimit të një marrëdhënie dashurie. Sipas Aliaj, kjo varet së pari nga lloji i marrëdhënies, por edhe momenti kur ndodh.

Në këtë pikë, ai përmend çastin kur vajzat janë më të pavarura dhe të fuqishme, nuk janë më tërheqëse për një mashkull. Ai shprehet se duhet të ruajnë delikatesën, feminilitetin dhe fisnikërinë, pasi këto po humbasin. Dasara Karaiskaj, e kundërshton këtë duke i thënë se një femër e fortë mund të ketë edhe këto cilësi.

Robert Aliaj: Tjetër gjë është personalizim e tjetër gjë të thuash përshkrim i gruas se është e përgjithshme ajo që thashë. Nuk e kuptoj pse kërkon një konflikt kot.

Dasara Karaiskaj: Jo, jo s’kërkova konflikt, por mendoj që nuk është e vërtetë, të kundërshtova, nuk bëra konflikt, nuk mendoj që është e vërtetë, si grua, që një grua po të jetë e fuqishme dhe të merret me biznes nuk qenka më koketë te krevati se në krevat s’e di ti si është ajo, e kupton?

Robert Aliaj: Më lër tani ta mbaroj. Sapo e konfirmove që një grua e cila ka si grua gjithçka, është shumë konfliktuale, është shumë e vështirë të merresh vesh. Pra, kjo gjë…

Dasara Karaiskaj: Jo, jo unë të bëra parantezë, mos u lodh kot të kapesh me llafe tani. Të bëra parantezë, të thashë nuk e tregoj koketën me ty në studio unë, po flas te krevati.

Robert Aliaj: Humbe delikatesën. Po flasim për gjëra shumë delikate dhe femra është në pozicionin kryesor që do të nderohet në këtë rast, për mendimin tim.

Dasara Karaiskaj: Dashke ta nënshtrosh ti, të pëlqen që të jetë e butë, ta nënshtrosh, të jesh ti dominanti.

Robert Aliaj: Përkundrazi, një mashkull me një femër të butë është ai që vetëshkatërrohet dhe i jepet tërësisht një femre.

Dasara Karaiskaj: Këtu jam dakord se ato që duken të buta kështu, në fakt janë shumë të forta në thelb, por s’i paske njohur mirë gratë. Ato që duken të buta, delikate në brendësi janë më të forta se ato si puna jonë. Kjo është diferenca se prandaj shkatërroheni ju se ju shkatërrojnë avash-avash.

Robert Aliaj-Karaiskajt: “Futesh dhe flet kot”, gazetarja: Këto patetizmat e Instagramit na hapën barkun

Tema e ditës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan trajton mundësinë e ruajtjes së një miqësie me ish-partnerin. Gjatë rrjedhës së diskutimit, Katerina Trungu pyet Robert Aliajn, i cili ndodhet në lidhje “Skype” se si është të kesh një marrëdhënie me një artist.

Robert Aliaj: Kur ti zgjedh sepse arsyet nuk ishin epshi, e bla bla e 100 gjëra të tjera që ky njeri ka këto vlera, nuk besoj që ka surpriza më vonë. Ti pikërisht atë dimension do të atij, që ai zgjohet në 2 të natës, shkon dhe krijon dhe ti vetë do bëhesh pjesë e historisë, duke u zgjuar vetë, duke shkuar vetë e duke përjetuar se është një performancë kur një artist humbet kontaktin me ambientin. Ju do t’i kujtoni këto kur ai nuk është më aty dhe nuk është faji i tij, ai është një qenie hyjnore që humbet dhe gravitetin, ai është në qiell.

Më tej, në ligjërimin e tij, Alia shton se në rastin e një dashurie të tillë, artisti të lëndon sepse nuk është me këmbë në tokë, teksa ti duhet ta përjetosh këtë gjë. Karaiskaj ndan një mendim tjetër i cili “ndez” pak gjakrat mes tyre.

Dasara Karaiskaj: Kjo është dashuria pasionante kjo që përshkrove, është ajo që përjeton çdo njeri, artist ose jo.

Robert Aliaj: Po flas në procesin e krijimit, tani mos të futemi kot, po flas për tjetër gjë.

Dasara Karaiskaj: Nuk më dëgjon, nuk e di pse sa herë flas unë të duket sikur po kundërshtoj, por…

Robert Aliaj: Kam përshtypjen që flet kot, futesh dhe flet kot. Pse? Se nuk e zgjat këtë që po them unë, zgjate dhe do kënaqem, seriozisht. Procesi i dashurisë me procesin e krijimtarisë s’ka asnjë lidhje, po them është hyjnore.

Dasara Karaiskaj: Zotëri, je duke folur ti kot. Çështja është ta kapim problemin nga thelbi, të merremi pak me mentalitetin e shqiptarit që me këtë rast, ne njerëzit që dalim në televizor, mbase që jemi dhe çikë më modernë si puna jote dhe ta ndihmojmë këtë milet që të ecë përpara. Mos të dëgjojmë raste si ai i Dibrës dy ditë më parë që u shqyen për mentalitet dhe pastaj del një tjetër që na thotë që të ndahesh në mënyrë paqësore qenka shumë e bukur. Domethënë shohim këto patetizmat e Instagramit që na hapin barkun dhe pastaj kemi një realitet pa u larguar shumë nga Tirana dhe pa qenë njeri i televizorit ose Instagramit…

Robert Aliaj: Divorcet…

Dasara Karaiskaj: Tani mos më ndërprit pra se u mërzite tani se të ndërpreva.

Robert Aliaj: Divorcet janë gjithmonë produkt i marrëdhënieve jo të shëndetshme. Nuk ka divorc që vjen si konkluzion i marrëdhënies së mirë. Pra, erdhëm në divorc, erdhëm për shumë arsye. Të vërteta ose të pavërteta.

Dasara Karaiskaj: Po mirë, mund të mos ketë asnjë arsye, s’e do më tjetrin, ç’domethënë kjo!

Robert Aliaj: Pikërisht, kjo është arsyeja kur nuk e do tjetrin por këtu je e paqartë edhe për gjërat që thua.

Dasara Karaiskaj: Si qenkam unë e paqartë dhe s’qenke ti?

A mund ta festojmë ndarjen nga partneri?

Kush e ka më të lehtë të jetë mik me ish-partnerin, meshkujt apo femrat?