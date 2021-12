Shije shtëpie – Emisioni 15 Dhjetor 2021

15:59 15/12/2021

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Qofte me pulë dhe salcë limoni

Mini briosh me krem djathi dhe salmon

Nëna i vuan nga Alzhaimeri, Entela ndan momentin prekës: Më shikonte në sy dhe…

Prej disa kohësh, Vjollca, nëna e Entela Cenkos vuan nga sëmundja e pakthyeshme e Alzhaimerit ose ndryshe, degradimit të trurit. Entela nuk është një figurë publike, as një mjeke, madje profesioni i saj si someliere është larg fushës mjekësore, por ka veç një dashuri të tejskajshme dhe vullnet për t’i dhënë nënës së saj një jetë normale. Sot, në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ajo rrëfen rrugëtimin e të dyjave në luftën kundër kësaj sëmundjeje, të cilën Entela ka zgjedhur t’i bëjë ballë me anë të ushqimit.

Ajo ka krijuar një dietë të posaçme për nënën e saj në mënyrë që truri të ushqehet si duhet dhe degradimi i tij të kryejë regres. Gjithçka ka nisur me stilin e jetës që tashmë është i kufizuar për Vjollcën, pasi mund të komandojë vetëm pjesën e sipërme të trupit të saj. Entela kujdeset që ajo të mos harrojë që e do, ia lyen thonjtë me manikyr të krijuar vetë, flokët me këna, por këto nuk janë asgjë përpara një momenti të lumtur kur përpjekja e saj u shpërblye.

