Shije Shtëpie – Emisioni 15 Dhjetor 2022

14:05 15/12/2022

Të ftuar:

Irfan Gjeçi – herbalist

Tea Brame – nutricioniste

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj.Vjollca

Sheqerpare tradicionale të Dibrës

1.3 kg miell

15 vezë ( 14 të verdha vezë + 1 të plotë )

600 – 650 gr gjalpë i shkrirë i ngrohtë

Sherbeti

1 kg sheqer

750 gr sheqer

Ujë

Pak limon

Vendosim miellin në një tepsi, shtojmë fare pak sodë dhe e përziejmë mirë miellin me të. Shtojmë të verdhat e vezës në tepsi dhe fillojmë të punojmë me dorë derisa e verdha e vezës të asimilohet nga mielli. Shtojmë përsëri nga 1 të verdhë veze dhe e punojmë miellin derisa shohim që asimilohet nga mielli. Kështu vazhdojmë deri sa të gjitha vezët të kenë përfunduan në miell.

Shtojmë gjalpin e tretur dhe të vakër. Përziejmë mirë brumin derisa të formohet brumi jo i fortë. Formojmë sheqerparet në madhësitë që dëshironi. I vendosim në një tepsi, të lyer tepsinë me gjalpë dhe më pas i vendosim në furrë në temperaturën 170-180 gradë për 35 deri 40 min derisa sheqerparet të marrin ngjyrë të artë. I nxjerrim nga furra, i lëmë të vaken dhe më pas shtojmë sherbetin e ngrohtë. Mirë është që sheqerparja të bëhet një ose dy ditë para se ta servirim.

Antipastë me sallam

250 gr mozzarella të vogla

Proshutë ose sallam

Gjethe sallatë ose borzilok

Domate qershi

Kunja dhëmbësh

Bëjmë një fjongo me një fetë proshutë ose sallam. E vendosim në një shkop me proshutë. Vendosim 1 topth të vogël mozzarella, me pak gjethe borziloku ose sallam të palosur e më pas 1 domate qershi. I vendosim të shtrira në një dërrasë ose një pjatë.

