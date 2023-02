Shije Shtëpie – Emisioni 15 Shkurt 2023

15/02/2023

Të ftuar:

Rako Paja

Azmer Dulevic – ekspert energjie

Nexhi Beqiri – avokate

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Pure patate me kërpudha dhe thjerrëza

800 gr patate

1 gotë qumësht

50 gr gjalpë

40 gr parmixhano

Arrë moskat

Kripë + piper të zi

2 lugë gjellë vaj ulliri

1 thelpi hudhër

400 gr kërpudha

200 gr thjerrëza ( të ziera )

1 lugë gjellë krem djathi

Majdanoz

Fillimisht patatet i presim ato në 2 pjesë nëse janë të vogla dhe në ¼ nëse janë të mëdha. I vendosim në një tenxhere duke i mbuluar me ujë + pak kripë dhe i lëmë të ziejnë për 25- 30 minuta nga momenti i zierjes. Në një tenxhere tjetër pasi të kemi shpëlarë mirë thjerrëzat, i vendosim ato për të zierë në temperaturën mesatare për 30 – 40 min.

Pasi patatet të kenë zierë, i kullojmë e më pas i kthejmë në pure dhe vendosim purenë në tenxhere ku do të shtojmë qumështin + gjalpin +parmixhanon e grirë + arrë moskat + kripë + piper të zi. I përziejmë së bashku mirë deri sa parmixhano të shkrijë dhe të lidhë purenë mirë. Pasi thjerrëzat të kenë zierë, i kullojmë ato dhe i lëmë menjëanë.

Në një tigan të thellë ngrohim vajin dhe e aromatizojmë mirë atë me 1 thelpi hudhër. Shtojmë kërpudhat të prera në feta dhe i kaudisim mirë derisa të zverdhen. Shtojmë thjerrëzat dhe i përziejmë së bashku për 3-4 minuta të mbuluara me kapak. Në fund shtojmë 1 lugë gjellë krem djathi, e përziejmë derisa djathi të shkrijë e më pas e spërkasim me majdanoz të grirë hollë. E servirim, fillimisht vendosim në pjatë një bazë me pure patate e mbi të salcën me kërpudha dhe thjerrëza.

Supë krem panxhar me portokall

1 qepë të vogël

3-4 panxharë

¼ lugë kafe piper të kuq

100 ml verë të bardhë

1 gotë lëng portokalli

2 gota lëng perimesh

2 cm xhinxher të grirë

3 lugë gjellë vaj ulliri

100 ml krem pana

Kripë + piper të zi

Në një tenxhere ngrohim vajin dhe kaurdisim qepën derisa të zverdhet pak. Qërojmë panxharët dhe i presim ata në kubikë të vegjël ( me qëllim që të ziejnë shpejt).

Shtojmë pak piper të kuq, i përziejmë së bashku duke i shuar me verë të bardhë. Sapo vera të avullojë alkoolin, shtojmë 1 gotë lëng portokalli, e lëmë supën të ziejë për 5 minuta e më pas të shtojmë lëngun e perimeve. E lëmë supën përsëri të ziejë duke shtuar në fund pak xhixhër të grirë.

Pasi panxhari të ketë zierë mirë, kalojmë supën në blender duke e kthyer atë në krem. Rregullojmë shijen me pana, kripë + piper të zi. E servirim supën duke e dekoruar me pak lëkurë portokalli të grirë, 1 lugë çaji krem ose djathë dhe pak fare vaj ulliri.

