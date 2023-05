Shije Shtëpie – Emisioni 16 Maj 2023

15:17 16/05/2023

Të ftuar:

Moza Mevlani – koreografe

Zamira Kita – aktore

Lenida Halilaj – psikologe

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Receta më e shijshme me mish pule

5-6 copa shpatulla pule

Kripë, piper i zi, romarinë, majdanoz

2 lugë gjelle miell

1 qepë

2 gota verë të bardhë

2 lugë çaj mustardë

250 gr domate qershi

250 gr makarona që preferoni

Mishin e pulës të pastruar dhe të tharë e marinojmë me kripë + piper të zi dhe e pudrosim nga të dy anët me miell. Në një tigan të thellë shkrimë gjalpin + vaj dhe vendosim në të copat e pulës për t’i skuqur mirë nga dy anët derisa mishi të zverdhet. Largojmë mishin nga tigani dhe e lëmë mënjanë.

Shtojmë qepën të prerë në fije dhe e kaurdisim derisa qepa të ulë volumin e më pas e skuqim me verë të bardhë. E lëmë qepën të ziejë për 5 minuta e më pas shtojmë në të 2 lugë çaji mustradë. E përziejmë mirë e më pas shtojmë në tigan copat e pulës. Vendosim kapakun dhe e lëmë të gatuhet për 20 minuta në temperaturën mesatare.

Në një tenxhere me ujë të valuar shtojmë kripën dhe ziejmë makaronat që preferoni. Presim domatet qershi në gjysma dhe i shtojmë në tigan me mish pule, i lëmë domatet pa kapak vetëm 5 minuta. Shtojmë majdanozin të grirë e më pas shërbejmë mishin të zier me verë dhe mustardë në një bazë me makarona.

Patate me peperoni dhe vezë (në tigan)

3 patate

1 spec të kuq

Sallam peperoni

4 vezë

Kripë + piper të zi

Trumzë – pak spec pikant

1 grusht djath që shkrin

2 lugë gjelle majdanoz

1 lugë gjalpë

3 lugë gjelle vaj ulliri

Presim patate në kubikë të vegjël. Shkrijmë gjalpin në vaj dhe kaurdisim patate derisa të fillojnë të zverdhën pak. Shtojmë specin të prerë në shiritë dhe sallamin të prerë në kubikë ose feta (si të dëshironi) i përziejmë së bashku për 3-4 minuta.

Përziejmë vezët duke shtuar kripë + piper të zi + trumëz + pak spec pikant. I përziejmë mirë dhe shtojmë vezët mbi patatet, mbulojmë sipërfaqen me djath të grirë në rende. Vendosim kapakun e tiganit për 5-7 minuta në temperaturën mesatare. E spërkasim pak me majdanoz dhe gati për t’i shërbyer.

Pse hera e parë është shumë e rëndësishme

“Ika nga shtëpia për 2 javë me të dashurin”, arratia e ëmbël e Zamira Kitës

Në bisedën e zhvilluar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, lidhur me herën e parë të një episodi që ka shenjuar jetën, Zamira Kita kujton aventurën e saj të parë. Aktorja pranon se jeta akademike dhe artistike i ka lejuar mjaft argëtime, por aventura e saj ka qenë një arratisje e ëmbël për të pushuar dy javë me të dashurin e saj.

Zamira Kita: Unë aventurë do të kujtoj të parën mendoj që kam ikur nga shtëpia dy javë me të dashurin tim që sot është bashkëshorti im në plazh, në Maqedoni. Kemi shkuar, ai kishte disa miq të vet atje që na rregulluan hotelin dhe bëmë ca pagesa shumë të vogla.

Ishte menjëherë pas viteve ’90, si vite janë goxha vonë dhe ju mund të çuditeni pse është kjo gjë por për ne ishte tabu, ishte kompleks shumë i madh që ti të arrije t’i mbushje mendjen familjes apo të bëje ndonjë gënjeshtër të bardhë ta quajmë se ti doje të kaloje ca kohë apo të bëje pushime me të dashurin tënd, askush s’të lejonte. As babai, as vëllai nuk mund të ta lejonin një gjë të tillë dhe unë e kam bërë në ato vite. Dashuria ngaqë ishte një kohë shumë e gjatë, 14 vjet, besoj që midis shumë gjërave normale kemi bërë dhe gjëra anormale që quhen aventura për mua.

Triumf dhe disfatë njëkohësisht, aktorja: Jam dënuar për filmin tim të parë

Karriera është një tjetër aspekt në jetë që shënon momente të para të rëndësishme për dikë. Aktorja Zamira Kita kujton pikërisht dy momente prej saj kur provoi triumfin e parë dhe njëkohësisht disfatën. Kur ishte vetëm 23 vjeç ajo mundi të siguronte rolin e parë në film ndonëse sistemi i kohës nuk ia lejonte për shkak të biografisë, por iu desh të paguante edhe një çmim.

Zamira Kita: Ky është roli im i parë në film, filmi “Eja” me regjinë e Pirro Milkanit dhe e kam kujtim shumë të bukur. Për herë të parë emocion i paparë që do luaja. Roli im i parë në film është emocion i jashtëzakonshëm sepse unë do luaja film, e kuptoni? Për një vajzë që kish’ mbaruar Akademinë, ka qenë ’86, duhet të kisha diku te 23 vjet. Sapo kisha mbaruar Akademinë, por unë s’duhej të bëja filma se kisha biografinë e keqe.

Dhe ky film ka qenë fat që e kam bërë sepse kam shkuar në fshat u kam thënë që unë kam fituar një rol në film, a mund të shkoj? “Po”, më thanë. Shkova në Komitetin Ekzekutiv, u thashë unë kam bërë një rol në film, a mund të shkoj?, “po”, më thanë “por pyet ata të fshatit”. Ata më thanë “okej, pyet ata të Komitetit” dhe unë u nisa.

E kam bërë këtë film, kam marrë emocion nuk mund ta përshkruaj se çfarë ishte, e dinë aktorët ata që mbarojnë se ç’do të thotë për herë të parë ti të bëhesh pjesë e një filmi, të të hapen rrugët. Dhe për këtë film jam dënuar 6 muaj në bujqësi nga fshati se ma quajtën ikje pa leje, thyerje e disiplinës.

Katerina Trungu: Edhe pse kishe marrë leje?

Zamira Kita: E kisha marrë lejen, por s’e kisha me shkrim, me gojë ma thanë ata mua “shko” se dhe ajo ndoshta ishte e thënë kështu. Por ishte filmi im i parë dhe ai film ngeli. Unë kam vuajtur shumë për atë film, por filmi ngeli kur ndryshoi politika.

Përjetimet e herës së parë në jetë dhe kujtimet që lë pas

Humbi babain në moshë të vogël, Moza Mevlani shpreh dhimbjen: Traumë që të shoqëron gjithë jetën

Në përjetimin e një emocioni për herë të parë, renditen edhe ndjesitë jo të bukura, të trishta dhe që lënë kujtime të dhimbshme pas. Moza Mevlani ndan në “Shije Shtëpie” në Tv Klan humbjen e saj të parë, babain e saj kur ishte fare e vogël, një ngjarje që ka lënë një hapësirë bosh në jetën e koreografes.

Moza Mevlani: Kurse për humbjen e një njeriu të shtrenjtë, unë e kam përjetuar vetë, kam humbur babain shumë e vogël, aksidentalisht dhe mendoj që ka qenë një ndjesi që nuk harrohet, është një shok, një traumë që të shoqëron gjithë jetës dhe është një mangësi në të cilën ti kupton që ke humbur atë krahun e fortë që ke në jetën tënde sepse nëna absolutisht është dashuri pafund dhe është ajo që rrezaton, është dielli i familjes por babai ka ato vlerat e sigurisë që të jep në jetë.

Mori rrogën e parë, nëna e Armina Mevlanit rrëfen gjestin e paharrueshëm të së bijës

Shtatzënia e parë apo marrja në krahë e foshnjes për herë të parë është një nga emocionet më të bukura që përjeton një nënë e re. Moza Mevlani, e ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan kujton pikërisht këto momente me vajzën e saj, Arminën të cilën e lindi në moshën 29-vjeçare. Koreografja shprehet se e bija ishte një bekim për të dhe ndan një gjest prekës të saj të cilin nuk e harron kurrë..

Moza Mevlani: Vajza ime, unë nja vajzë kam, një dritë syri dhe e kam pasur dritën e syve të mi por e kam pasur edhe engjëllin tim sepse ajo ka qenë shumë pozitive dhe është pozitive dhe është fëmijë që mua më ka lehtësuar dhe më ka dhënë forcë në çdo moment.

Ermelinda Ndoja: Në çfarë moshe je bërë nënë, që e ke marrë në krahë?

Moza Mevlani: 29. Dhe jam ndierë shumë me fat sepse kisha bërë një karrierë të mirë, isha forcuar nga vetja ime, isha e sigurtë për gjërat që duhet të bëja dhe pastaj vajza kur më erdhi në jetë, ishte si të them një fat për mua dhe më bekoi Zoti, edhe tani ajo është kaq e mbarë, kaq e mirë dhe nuk harroj një moment që nuk më hiqet nga mendja.

Rrogën e parë që e ka marrë te revista “Harmoni”, Armina që e futa, ishte shumë e vogël, ishte 18 vjeç, e kam futur shumë shpejt në këtë rrugë pune. Më ka thënë që “mami dua të të bëj një dhuratë”, ishte rroga e parë që merrte, sinqerisht domethënë është gjesti, ajo më preku, më bëri krenare, më bëri të ndjehem një nënë me fat që ajo mendoi në atë çast për mua dhe jo për veten.

U bë nënë në moshën 40-vjeçare, Zamira Kita: U gëzova aq shumë sa rashë në depresion

Në “Shije Shtëpie” në Tv Klan u ndanë emocionet e ardhjes në jetë të fëmijës së parë, por u rrëfye edhe ana tjetër e medaljes. Aktorja Zamira Kita, e cila është bërë nënë në moshën 40-vjeçare, tregon se lumturia e kësaj ngjarjeje në jetën e saj u përkthye në një depresion të thellë post-partum.

Zamira Kita: Fakti që unë u bëra nënë për herë të parë më gëzoi, emocionoi aq shumë sa unë kalova depresion të plotë. Një depresion i frikshëm. Domethënë, nuk e di, mjekët më thoshin kush e ka kaluar më rëndë se ty, më falni, ka mbytur fëmijën e vet, aq e kam kaluar.

Gëzim i madh, emocion i madh por nuk e di nga ana hormonale çfarë ndodhi me mua. Pas 40 ditëve pastaj iu riktheva jetës, filloi përsëri dashuria për vajzën, një fëmijë shumë e dëshiruar. Pra ndodh edhe kështu për herë të parë.

