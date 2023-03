Shije Shtëpie – Emisioni 16 Mars 2023

15:42 16/03/2023

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm.

Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Në studio: Arlinda Garuci, Alban Muçaj. Gazetare: Agida Koçi

Receta 1 – Lakror me miell misri dhe presh



4 filxhanë çaj me miell misri

1 kg presh

1 fç vaj

400 gr djathë ose gjizë

1 vezë

1 gotë qumësht

Kripë dhe piper i zi

Supë kremoze me mish dhe kis

400 gr mish viçi ose qingji

1 litër ujë

500 gr kos

1 të verdhë veze

½ lëng limoni

2,5 lgj miell

Kripë dhe piper i zi

2 lgj gjalpë

2 lgj vaj ulliri

1 lç piper i kuq

1 lk nenexhik të thatë

Receta 2 – Supë kremoze me mish dhe kos

