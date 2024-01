Shije Shtëpie – Emisioni 17 Janar 2024

16:26 17/01/2024

Të ftuar:

Teuta Maçi – farmaciste

Rolina Naço – nutricioniste

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Musaka me patate dhe mish të grirë, mënyra më e thjeshtë dhe ndryshe për ta gatuar

Biskota çaji vetëm me 3 përbërës

Diabeti dhe lidhja e tij me ushqimet, kaloritë dhe barnat

Viti i Ri, qëllim i vjetër dobësimi, çfarë po bëjmë gabim dhe si ta rregullojmë

Ozempic, medikamenti ‘magjik’ i VIP-ave për të humbur peshë/Çfarë nuk po ju thotë Tik Tok-u

Dobësimi është një nga zgjidhjet që përpiqen të arrijnë personat që kanë probleme me peshën. Kohët e fundit shumë personazhe të famshëm kanë tërhequr vëmendje me ndryshimin drastik të pamjes dhe humbjes së kilogramëve të padëshiruar. Në mënyrë direkte ose jo, ata kanë pranuar se nuk ka qenë palestra apo regjimi ushqimor që u ka dhënë zgjidhje, por një mjekim ‘magjik’: Ozempic.

Për të mund të keni dëgjuar edhe në rrjetet sociale dhe në të vërtetë, është një mjekim për pacientët diabetikë, për të cilët nuk bëjnë efekt kurat tradicionale. Përdorimi i tij për të humbur peshë brenda një kohe të shkurtër duke siguruar rezultatet e dëshiruara, funksionon edhe përmes frenimit të nepsit.

Nutricionistja Rolina Naço shpjegon në “Shije Shtëpie” në Tv Klan se jo vetëm që Ozempic frenon nepsin, por efektet e tij nuk janë kaq të mira sa reklamohet në rrjetet sociale. Medikamenti ka disa anë të errëta që ndikojnë drejtpërdrejt në shëndet.

Rolina Naço: Jo vetëm nepset sepse mund të jetë një mjet shumë i mirë për një anoreksik.

Katerina Trungu: Si, në ç’kuptim për një anoreksik?

Rolina Naço: Sepse ne folëm që është një nga mjekimet i cili u bë trend për shkak se u përdor nga VIP-at. Ne dimë gjithmonë që presioni për pamjen te VIP-at është një rrezik i lartë për të shfaqur çrregullimet e të ngrënit siç është anoreksia e bulimia që do të thotë, nëse ne kemi një mjet që është ky ilaç i cili, sepse një person që ka anoreksi, nuk do të thotë që s’ka uri, pra qëndron shumë i dobët me një presion të jashtëzakonshëm, me një trysni të jaashtëzakonshme ndaj trupit edhe pse trupi kërkon ushqim.

Një person i tillë nëpërmjet këtij mekanizmi mund të marrë një mjekim siç është Ozempic për të mbajtur një nënpeshë, pra nuk është thjesht nepsi sepse nepsi mund të quhet normal dhe pak më shumë se normalja, por po flasim për uri. Ne mund të mbajmë veten tonë të kequshqyer, të paushqyer nën efektin e këtij mjekimi.

Ky mjekim nuk është një insulinë e thjeshtë. Ka një efekt të trefishtë, ka një efekt në pankreas duke lehtësuar absorbimin e sheqerit dhe duke ulur urinë që vjen nga insulinorezistenca. Ka një efekt që paralizon muskujt e stomakut dhe i mban të ngurtë siç është ai botoksi që ne bëjmë në lëkurë, pra stomaku jonë kur ne fusim një sasi pak më të madhe ushqimi na krijon tendencën e refluksit dhe kjo është një nga efektet anësore më të drejtpërdrejta që ne shohim nga përdorimi i Ozempic dhe efekti i tretë është në qendrën e hipotalamit që tenton të bëjë një ‘mashtrim’ duke na ulur urinë dhe mos të harrojmë që të gjitha ato që nuk thuhen në rrjete sociale, në Tik Tok sepse receta e personave për të përdorur Ozempic është Tik Tok në këtë rast, është gjithmonë pa treguar anën tjetër të errët të mjekimit dhe pa treguar pjesën më të rëndësishme që nga momenti që ti ndalon marrjen e medikamentit, ti je prapë po njësoj i prirur.

Katerina Trungu: Ah, duhet të jesh konsistent?

Rolina Naço: Nëse do ta marrësh, do ta marrësh gjatë gjithë kohës dhe po flasim për një kosto, që të përdorësh për 1 vit këtë mjekim, rreth 15 mijë euro në vit.

