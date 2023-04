Shije Shtëpie – Emisioni 17 Prill 2023

16:52 17/04/2023

Të ftuar:

Armela Vrahoriti

Nini Feshti – gazetar

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Brokoli dhe lulelakër në furrë

400 gr brokoli

400 gr lulelakër

2 speca mix ngjyra

1 qepë

3 thelpinj hudhër

2-3 domate

Kripë dhe trumzë

Vaj

3 vezë

1 gotë kos

3 lgj miell

1 gotë qumësht

2 lgj majdanoz i grirë

200 gr mocarela

Salcë shoqëruese

50 gr kos

30 gr keçap

30 gr majonezë

1 thelpi hudhër

Fillimisht në një tigan ngrohim vajin e ullirit dhe shtojmë në të hudhrën dhe qepën të grira në kubikë të vegjël. I kaurdisim ato deri sa të zverdhen pak. Ndërkohë presim specat në rripa dhe i shtojmë në tigan. I kaurdisim së bashku me qepën për 5-7 minuta. Ndërkohë domatet i grijmë në rende (pa lëkurë).

Shtojmë në tasin e domates së grirë kripë dhe pak rigon e pasi e trazojmë e shtojmë domaten në tigan. Në një tenxhere të vendosur në zjarr me ujë të bollshëm, pasi uji të ketë zier shtojmë një lugë çaji kripë e më pas lulelakrën. Sa të kalojnë 2 minuta shtojmë edhe brokolin. Gjithsej e lëmë dhe 3 minuta brokolin. I kullojmë.

Në një tas përgatisim salcën që do të lidhë perimet. Shtojmë 3 vezë të plota, 1 lugë kafe kripë, 4 lgj vaj ulliri. I përziejmë mirë, shtojmë kosin e miellin, qumësht dhe i përziejmë mirë.

Lyejmë me pak vaj tavën dhe nivelojmë brokolin dhe lulelakrën. Mbi të shtojmë një shtresë me përbërësit e përgatitur në tigan, qepë, spec domate. Spërkasim komplet sipërfaqen me salcën e përgatitur. Shtojmë në sipërfaqe pak majdanoz të grirë e në fund djathë mocarela të grirë në rende. Vendosim tepsinë në furrën e parangrohur në temperaturë 180 gradë për 40 minuta.

Përgatisim salcën shoqëruese.

Përziejmë në një tas 50 gr kos, 30 gr keçap, 30 gr majonezë dhe 1 thelpi hudhër. Të gjitha këto i përziejmë dhe kur të shërbejmë perimet e furrës, shtojmë edhe nga një lugë gjelle salcë.

Supë krem bizele me kopër

400 gr bizele

1 qepë e vogël

2 thelpinj hudhër

1 patate mesatare

1 karrotë e vogël

Kripë dhe piper i zi

Vaj ulliri

1 l lëng perimesh

1 tufë kopër

100 ml krem pana

2 lgj susam i pjekur

1 lgj djathë i thërrmuar për çdo racion (sipas dëshirës)

Në një tenxhere të thellë me pak vaj ulliri kaurdisim qepën dhe hudhrat për 3 minuta. Shtojmë pataten, karotën të prerë në kubikë të vegjël dhe i përziejmë pak sa të ngrohen. Shtojmë bizelet, vazhdojmë përzierjen për 2-3 minuta e më pas mbulojmë perimet me lëng perimesh dhe i lëmë të ziejnë për 20 minuta.

Shpëlajmë koprën dhe e lëmë mënjanë. Largojmë supën nga zjarri, shtojmë gjysmën e koprës dhe kremin pana dhe kalojmë supën në blender duke e kthyer atë në krem. Rregullojmë shijen me kripë e piper të zi. Mund të shtoni edhe pak spec pikant nëse dëshironi.

Shërbejmë supën duke e spërkatur me kopër, 1 lugë gjelle djathë të bardhë të thërrmuar, pak susam të pjekur dhe 1 lugë çaj vaj ulliri.

Nini Feshti, gazetari i ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan u shpreh se Virgjëresha, shenja së cilës i përket është më superiore se sa të tjerat. Ai tha se shenja më pak e pëlqyer për të është Ujori sepse është shenjë e vështirë, ndërsa moderatorja Katerina Trungu i tha se superioriteti i këtij të fundit nuk i pëlqen Virgjëreshës. Për t’i dhënë fund këtij diskutimi, u desh ndërhyrja e astrologes Krisanthi Kallojeri që shpjegoi raportin e Virgjëreshës me superioritetin dhe shenjën e Ujorit.

Krisanthi Kallojeri: Virgjëresha nuk është superiore, por është domosdoshmëria e ciklit të zodiakut. Pra ju pa ne, të gjithë të tjerët nuk bëni dot, pra ne jemi shumë punëtorë, ne jemi shumë detajistë etj. Tani, me Ujorin kemi një lidhje të çuditshme. Virgjëresha me Ujorin mund të bëjë, nuk është e vërtetë se nuk mund të bëjë, madje kanë një lidhje karmike. E kemi folur edhe një herë tjetër më përpara në emision sepse nga shenjat e Tokës që janë Demi, Virgjëresha dhe Bricjapi, Virgjëresha është intelektualja e shenjave të Tokës.

Duhet të lidhen me Ujorin përmes inteligjencës. Virgjëresha ka anën praktike dhe inteligjencë të zhvilluar. Me Ujorin nuk përshtatemi se Ujori ta bën pak jetën të vështirë ç’është e vërteta, por dhe përshtatemi në disa gjëra. Lidhemi me anën mendore me Ujorin. Virgjëresha dashuron përmes mendjes, që të të dashurojë vërtet një Virgjëreshë duhet ta prekësh në mendjen e saj, në intelektin e saj.

Katerina Trungu: Dhe po e preke nuk ndryshon, të do pastaj?

Krisanthi Kallojeri: Nuk e di këtë nëse nuk ndryshon, por Virgjëreshat janë të ndrydhur më tepër, jo se nuk janë erotikë, janë shumë erotikë kur ndihen në ambientin e tyre dhe çlirohen nga ndrydhja.

Horoskopi vendos paratë në plan të parë: Eklipsi diellor sjell krizë financiare, Mërkuri në prapavijë probleme ekonomike..

Skena planetare ka disa zhvillime të rëndësishme për shenjat këtë javë. Në parashikimin e së hënës për “Shije Shtëpie” në Tv Klan, astrologia Krisanthi Kallojeri lajmëron eklipsin diellor dhe Mërkurin në prapavijë.

Eklipsi do të sjellë përfundimin e një cikli dhe ndryshime të forta ekonomike, ku nuk përjashtohet një krizë. Sa i përket Mërkurit në prapavijë, nuk ka arsye për t’u trembur sepse sipas astrologes, është e rëndësishme të përfitojmë prej tij për të mbyllur çështjet e lëna pezull. Mërkuri do të lidhet gjithashtu me problemet ekonomike si vonesat e të ardhurave financiare.

Krisanthi Kallojeri: Një javë shumë e rëndësishme pasi në datën 20 Prill kemi eklipsin diellor në shenjën e Dashit, në gradën e fundit. Një eklips diellor që do të sjellë fillime të reja përmes mbylljes finale të një kapitulli. Futemi në fazën e eklipseve ku edhe eklipsi pasardhës në datën 5 Maj ka ndikime në jetën tonë shoqërore, politike, ekonomike, pra të mos na bëjë çudi nëse do kemi ngjarje në botë midis dy eklipseve, mund të kemi ngjarje në sferën ekonomike, kam folur edhe më parë për këtë gjë, mund të kemi zhvillime ekonomike në botë. Mos të na bëjë çudi nëse futemi në një krizë të re ekonomike, financiare dhe ky eklips do aktivizohet në periudhën 15-22 Maj. Ngjarjet e kësaj jave mund t’i shohim të zhvillohen brenda Majit.

Një ngjarje tjetër astrologjike e kësaj jave është Mërkuri në prapavijë nga data 21 Prill deri në 15 Maj. Nuk dua të dëgjoj që Mërkuri në prapavijë sjell të këqijat, është katastrofik. Vërtet sjell vështirësi, keqkuptime në biseda e komunikim, vones por këtë herë e kemi në shenjën e Demit. Do të na sjellë probleme ekonomike, vonesa në fitime, në të ardhura, para që presim të na i japin, pra pengesa apo vonesa, por nuk është katastrofik. Ndikojnë planetët e tjerë dhe na duket sikur fajin e ka Mërkuri në zhvillimin e ngjarjeve.

Mund të rregullojmë çështje që i kemi lënë varur, pas dore ose çështje të së kaluarës që nuk i kemi mbyllur dhe të thotë mbylli tani se po nuk i mbylle do i gjesh përpara. Të themi që Mërkuri është neutral si planet, ngjyroset nga shenja, shtëpia ku gjendet dhe planetët që lidhet.

Si do të jetë parashikimi i yjeve për të 12 shenjat e horoskopit?

Periudha nga 20 Prilli e deri më 16 Maj është një nga më të rëndësishmet në aspektin astrologjik. Eklipsi diellor dhe Mërkuri në prapavijë do të kombinojnë fillimet e reja, financat, marrëdhëniet duke i bërë shenjat të plotësojnë një cikël që do t’i ndihmojë të bëjnë përpara. Astrologia Krisanthi Kallojeri, në parashikimin e saj në “Shije Shtëpie” në Tv Klan cilëson edhe fushat ku do të ndikohet secila prej shenjave.

Dashi – Eklipsi në shenjën tuaj do të sjellë fillime të reja në akset kryesore të jetës që do jetë i suksesshëm sepse do të keni mbështetjen e njerëzve të duhur dhe të fatit. Ky fillim i ri mund të ketë të bëjë me mbylljen e një kapitulli. Eklipset që do të vijojnë sepse do të zhvendosen në aksin tuaj, Dash-Peshore, do t’ju ndryshojnë jetën dhe do ta ngjyrosin për vitet që do të vijnë. Më të ndikuarit janë të lindurit në datat 19-20 Prill. Mërkuri në prapavijë ka të bëjë me sferën ekonomike ku do të keni disa pengesa e vonesa por ndërkohë mund të kërkoni paratë që të tjerët ju detyrohen.

Demi – Më të ndikuarit janë të lindurit në ditët e para të shenjës, nga data 20-21 Prill. Ata që do të kenë ditëlindjen në këto data do të shohin ngjarje deri në ditëlindjen e ardhshme. Ky vit do të jetë shumë i rëndësishëm për ju ndaj mos bëni veprime që mund t’ju ekspozojnë. Një pjesë nga ju do të jeni të preokupuar me plane ose projekte për të ardhmen dhe do të kërkoni mbështetjen për t‘i realizuar. Mbështetja dhe ndihma do të vijnë në kohën e duhur dhe keni përpara të gjithë kohën, që nga data 16 Maj që të realizoni me sukses çfarë dëshironi. Eklipsi diellor ju sjell një ndihmë ekonomike, një trashëgimi etj. Mërkuri në shenjën tuaj që kthehet në prapvijë ju bën të rishikoni planet, të mendoheni mirë por kujdes me marrëdhëniet e bashkëpunimet, trajtojini gjërat me qetësi dhe nuk është nevoja të mbylleni në vetvete.

Binjakët – Eklipsi zhvillohet në fushën e qëllimeve dhe synimet tuaja, pra ndryshimi do të vijë lidhur me to, mund të vendosni të reja dhe do të kenë si shkak anën financiare. Nuk do të mungojë mbështetja dhe nuk përjashtohet që përmes rrjetit shoqëror të gjeni njeriun e përshtatshëm që do të luajë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj. Mërkuri në prapavijë ju bën më të mbyllur në lidhje me mendimet rreth jetës tuaj, disa pengesa, mos i bëni situatat më të mëdha nga sa janë sepse do të kalojnë e janë të përkohshme.

Gaforrja – Eklipsi do të sjellë në akset kryesore të jetës, sidomos në punë, karrierë dhe familje. Më të ndikuarit dhe që do të përfitojnë në këto aspekte janë të lindurit në 4-5 ditët e fundit të shenjës, sidomos në datën 22 Korrik që kanë bërë disa ndryshime dhe do t’i përfundojnë në vijim. Në vendimet që do të merrni jini të kujdesshëm në bisedat me bashkëpunëtorët, sidomos ata financiarë. Nga data 21 Prill e deri më 15 Maj, Mërkuri në prapavijë vendos në fokus marrëdhëniet me miqtë. Mund të rregulloni marrëdhëniet që keni prishur me miqtë, por nuk do të mungojnë as keqkuptimet me ata ekzistues, vonesa në realizimin e qëllimeve tuaja për arsye se nuk keni buxhetin e duhur që do t’ju ndihmonin.

Luani – Eklipsi diellor në shenjën e Dashit sjell ndryshime në planet dhe programin tuaj për të ardhmen. Disa prej jush do të merrni vendime të rëndësishme për jetën tuaj. Ndikoheni ju të lindurit në ditën e fundit të shenjës, rreth datës 23 Gusht dhe eklipsi ka një lidhje harmonike me ju. Ndikohen gjithashtu të lindurit rreth datës 23 Korrik që gjenden përpara ndryshimeve të lidhura me marrëdhëniet dhe bashkëpunimet. Do shohim Luanët që do të udhëheqin jetën e tyre në një marrëdhënie të re, martesë por edhe në ndarje. Mërkuri në prapavijë nga data 21 Prill deri në 15 Maj mund të sjellë pengesa në punë, rikthimin e disa çështjeve të së kaluarës suaj dhe biseda rreth imazhit tuaj. Mos flisni për veten sepse çfarëdo që të thoni do të komentohet ndryshe.

Virgjëresha – Trajtoni me kujdes çështjet financiare që kanë të bëjnë me të tjerët, me bashkëpunëtorët, bankat, tatimet pra detyrimet që keni ndaj tyre por edhe fitimet që prisni. Keni ende mundësinë të gjeni mbështetje te të tjerët,të nxirrni fitime më të mira nga shfrytëzimi i një prone që ju keni. Mund të keni ndryshime në bashkëpunimet financiare që do të bëni. Virgjëresha nuk i ka gjithnjë mirë punët me dashurinë sepse këtë të fundit dhe marrëdhënien e kalon nga logjika, nga analiza. Dashuria nuk ka logjikë, dashuria është pa kushte dhe Virgjëresha nuk di të dashurojë pa kushte, duhet ta pranojë. Por një Virgjëreshë që ka Afërditën në Luan apo Peshore, e përjeton krejt ndryshe dashurinë se sa një Virgjëreshë që ka Afërditën në shenjën e saj. Mërkuri në prapavijë, përfaqësuesi juaj do të sjellë lajme që nuk janë siç i prisni ju. Mund të bëni një udhëtim në një vend që keni shkuar ose të rishikoni disa plane të lidhura me të ardhmen dhe jetën. Mos merrni vendime dhe mos bëni fillime të reja gjatë kësaj periudhe.

Peshorja – Eklipsi i 20 Prillit sjell ndryshime në fushën e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve. Ndryshimet që do të keni tani dhe në vijim sepse lidhjet e Hënës kalojnë në aksin Dash-Peshore në Korrik dhe ngjyrosin marrëdhëniet dhe bashkëpunimet tuaja. Mund të vendosni për një bashkim, lidhje të re ose ndarje. Më të ndikuarit janë të lindurit në ditët e fundit të shenjës, rreth datës 22-23 Tetor por edhe të lindurit në ditët e para, 22-24 Shtator që do të kenë ndryshime pozitive. Mërkuri në prapavijë ju përqendron në sferën financiare, tek portofoli juaj por edhe tek detyrimet që keni ndaj të tjerëve.

Akrepi – Eklipsi sjell ndryshime në jetën tuaj të përditshme, në punë në mënyrë që biznesi juaj të funksionojë si nga e para. Më të ndikuarit janë të lindurit në ditën e parë të shenjës që do të kenë ndryshime, duhet të jenë të kujdesshëm se si do zgjidhin problemet familjare që mund të paraqiten por edhe marrëdhëniet e bashkëpunimet. Mërkuri në prapavijë kthehet në fushën e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve, ju fokuson atje, rregulloni marrëdhëniet e prishura nëse jeni të interesuar por kujdesuni për keqkuptimet dhe pengesat që mund të shfaqen.

Shigjetari – Eklipsi është në lidhje harmonike me shenjën tuaj, zhvillohet në shtëpinë tuaj të pestë dhe do të keni zhvillime në jetën personale e profesionale. Mund të keni një dashuri të re që mund të zhvillohet në një lidhje jete për ju, të përjetoni ardhjen e një fëmije, të vendosni diçka të tillë, të publikoni diçka, të nënshkruani dhe këtë duhet ta përfundoni deri në datën 19 ose ta lini për më vonë. Gjithsesi të lindurit në 4-5 ditët e fundit të shenjës mund të përfitojnë ende nga prania e Jupiterit në Dash. Mërkuri në prapavijë sjell pengesa në jetën e përditshme dhe për ata që kanë një biznes, probleme të vogla me punonjësit, evitoni keqkuptimet me njerëzit që ndani jetën e përditshme.

Bricjapi – Jeni nga më të ndikuarit dhe eklipsi sjell ndryshime lidhur me familjen, shtëpinë, ndoshta dikush mund të marrë vendim për të shkuar në një shtëpi të re por këto vendime duhet të jenë në përmasat deri ku ju mundeni. Më të ndikuarit janë të lindurit në ditën e fundit të shenjës, rreth datës 19 Janar që kanë përjetuar disa ndryshime dhe janë duke i përfunduar. Mërkuri në prapavijë në shenjën e Demit dhe në shtëpinë tuaj të pestë sjell dashuritë nga e kaluara, çështje lidhur me fëmijët që kërkojnë zgjidhje, keqkuptime me të dashurit tuaj por edhe çështje investimesh. Nëse doni t’i kryeni, bëjini deri në datën 19 ose pas datës 16 Maj.

Ujori – Eklipsi në shenjën e Dashit ju sjell përballë me disa vendime që doni të merrni lidhur me punë dhe jetën e përditshme. Nuk përjashtohet mundësia e një bashkëpunimi ose marrëveshjeje të re e të fuqishme që nuk duhet të firmosni me Mërkurin në prapavijë. Duhet të dini se do të keni kontakte shumë të rëndësishme prej të cilave do të shihni rezultate në vijim. Më të ndikuarit janë të lindurit në ditën e parë të shenjës, 20-21 Janar që do të përjetojnë ndryshime në jetën e tyre në vazhdim.

Peshqit – Eklipsi diellor zhvillohet në sferën financiare për ju dhe ka të bëjë me fitimet që kërkoni të keni për të cilat duhet të jeni të kujdesshëm. Mund të shkoni për të fituar shumë dhe t’i humbisni të gjitha, prandaj kontrolloni etjen tuaj. Kujdes edhe me prapaskenat pas kurrizit tuaj dhe Mërkuri në prapavijë ju këshillon të jeni më të kujdesshëm në marrëdhënie, bashkëpunime, mos të keni dyshime sepse mund të lindin keqkuptime me njerëzit që ndani jetën e përditshme.

