Shije Shtëpie – Emisioni 17 Tetor 2023

15:57 17/10/2023

Të ftuar:

Alketa Doçi- ish-kampione në volejboll

Emiljana Ciko- mësuese e Edukimit Fizik/ Kampione, rekordmene në hedhjen e çekiçit

Lorenc Jemini

Bona Miekley- psikologe

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Fileto të ziera me speca të karamelizuar

Petë e mbushur me kungull dhe hudhra

Rëndësia e aktivitetit fizik te fëmijët

Përfitimet që marrin fëmijët nga ushtrimi i sporteve