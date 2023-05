Shije Shtëpie – Emisioni 18 Maj 2023

Shpërndaje







15:52 18/05/2023

Të ftuar:

Dr. Albana Daka – mjeke laboratori – nutricioniste

Klerida Shehu Xhaferraj – mjeke gastrohepatologe

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Perime të garnituara në furrë

3 patate

2 kungulleshka

1 patëllxhan

1 spec i kuq

1 spec i verdhë

1 gotë bukë të thekur të grirë

3 lugë gjelle parmixhano i grirë

2 thelpinj hudhër

2 lugë gjelle majdanoz i grirë

Kripë + piper të zi

Vaj ulliri

Letër pjekje

Të gjitha perimet i pastrojmë dhe i presim në shkopinj me gjatësi 5-6 cm dhe trashësi 1 cm. Në një tas vendosim përbërësit për garniturën e perimeve që janë: buka e thekur e grirë, parmixhano, hudhra të grira hollë në rende, kripë, piper të zi, majdanoz i grirë. Të gjithë këto përbërës i përziejmë mirë me dorë.

Vendosim perimet njëra pas tjetrës në tas. Fillojmë me specat, i spërkasim me vaj dhe i përziejmë mirë me qëllim që të vishen me yndyrë më pas i rrotullojmë në tepsi me bukën e grirë me parmixhano që të vishen mirë dhe i vendosim në një tepsi, ku kemi shtruar letër pjekjeje. Perimet i vendosim njëra pas tjetrës. Kështu vazhdojmë me të gjitha perimet.

Fillimisht i përziejmë me vaj e më pas me bukën e thekur i përziejmë me parmixhano. Pasi të jetë mbushur tepsia e vendosim në furrën e parangohur në temperaturën 200 gradë për 25 – 30 minuta. Pasi ftohen perimet do jenë kërce nga jashtë dhe të buta nga brenda.

Brinjë qingji të pjekura me rozmarinë

1 kg brinjë qingji

2 lugë gjelle vaj

1 lugë çaj gjalpë

2 degë rozmarinë

2 thelpinj hudhër

Kripë, piper të zi

Pastrojmë mishin dhe e presim në copa. I lyejmë copat e brinjëve dhe i spërkasim ato në kripë dhe piper të zi. I vendosim në tigan apo zgarë të nxehtë (në tigan shtojmë dhe pak copëza të vogla gjalpi). I pjekim mirë nga njëra anë derisa marrin ngjyrë të verdhë.

I kthejmë nga ana tjetër duke shtuar në tigan 2 degë rozmarinë dhe 2 thelpinj hudhër sa të aromatizojmë mishin. I kthejmë herë pas here duke i dhënë mundësinë që të mos thahen por të përthithin lëngjet e tyre. I servirim me patate të ziera, të skuqura me gjalpë dhe rozmarinë, ose patate dhe perime të garnituara.

A është mëlçia organi më i rëndësishëm në trupin e njeriut

Sëmundjet e mëlçisë, cilat janë disa nga shenjat paralajmëruese

-Çfarë duhet të konsumoni për të pasur një mëlçi të shëndetshme