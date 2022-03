Shije Shtëpie – Emisioni 18 Mars 2022

14:31 18/03/2022

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Embëlsira e shpejtë e gjyshes nga Znj.Vjollca

Makarona të freskëta me fruta deti nga Znj.Vjollca

A e dinit se një kllapë tek venat shkakton mpirje të dorës? Ja si kurohet

Nervi shiatik çon deri në paralizë, ja si mund të trajtohet

Vaskë Curri, bilbili i Përmetit na pret në vendlindjen e tij