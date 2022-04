Shije Shtëpie – Emisioni 18 Prill 2022

15:02 18/04/2022

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Gjoks pule me hudhra dhe gjalp nga Znj.Vjollca

500 gr gjoks pule, kripë dhe piper i zi, 1 ½ lugë gjelle miell, 40 gr gjalpë dhe 2 lugë gjelle vaj, 5-6 thelpinj hudhre, 200 ml lëng pule ose perimesh, 1 lugë gjelle lëng limoni, ½ lugë kafe rigon, Majdanoz

Presim gjoksin e pulës në kubikë mesatarë, i vendosim në një tas dhe i marinojmë me kripë dhe piper të zi. I përziejmë mirë dhe i pudrosim mirë me një lugë gjelle miell, mund të vendosen dhe gjoksi i pulës në feta ose i paprerë i plotë. Në tigan, vendosim 2 lugë gjelle vaj dhe skuqim copat e mishit derisa të zverdhen pak. Largojmë mishin nga tigani dhe shtojmë në tigan gjalpin. Shtojmë hudhrat e grira imët dhe i përziejmë mirë. Shtojmë gjysmë luge miell dhe e skuqim për 2 minuta. E shuajmë me lëngun e pulës ose të perimeve. Shtojmë gjysmë lugë kafe rigon dhe një lugë gjelle lëng lioni. E përziejmë salcën mirë dhe sa të marrë valë, shtojmë copat e mishit të pulës. I përziejmë mirë mishin me salcën, i spërkatim me një lugë gjelle majdanoz të grirë dhe i shërbejmë të ngrohta.

Kus kus me perime të pjekura

600 gr perime miks (patëllxhanë, kunguj të njomë, speca, selino), 200 gr kus kus, 200 ml lëng perimesh (të nxehtë), 120 gr qiqra (të ziera), 1 degë selino, 1 qepë të kuqe, kripë dhe piper të zi, vaj ulliri, erëza sipas dëshirës, shafran indie-kumin

Pastrojmë, thajmë perimet dhe i presim ato të gjitha në kubikë të vegjël me brinjë 0.5 cm. Në një tepsi, shtrojmë letër pjekje dhe aty vendosim të gjitha perimet. Për selinonë rekomandoj ta pastroni nga fijet para se ta prisni në kubikë. Rregullojmë shijen e perimeve me kripë, pak piper të zi dhe vaj ulliri. I përziejmë mirë me qëllim që të marinohen të gjitha perimet me kripë dhe vaj. I vendosim në furrën e parangrohur në temperaturë 180 gradë për 20 minuta. Ndërkohë përgatisim kus kusin, pasi atë vetëm do ta hidratojmë. Vendosim kus kusin në tas, shtojmë në të një lugë gjelle vaj ulliri, e më pas shtojmë lëngun e perimeve të nxehtë (jo të valuar). E mbulojmë dhe e lëmë të hidratohet, për 8 deri në 10 minuta. Lëngun e perimeve mund ta aromatizoni me shafran indie, kumin dhe lëng limoni nëse dëshironi. Shtojmë dhe pak kripë. Pasi kus kusi të jetë hidratuar, e thërrmojmë me pirun. Shtojmë perimet mbi kus kus, po ashtu dhe qiqrat. Hedhim pak vaj dhe i përziejmë të gjitha së bashku. E shërbejmë pasi gjithçka është gati.

Pranverë në shtëpi, si ta zgjedhim letrën murale

Sezoni i luleshtrydheve, cilat janë vlerat e veçanta të këtij fruti?

Quiz