Shije Shtëpie – Emisioni 18 Shkurt 2022

15:17 18/02/2022

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca:

Byrek me perime e djathë (pa peta)

Përbërësit:

2 patate

2 domate

3 speca jeshil

2 qepë të njoma

4 vezë

1 lugë çaji kripë

150 gr djathë i bardhë

2 filxhan kafeje vaj

1 gotë qumësht

2.5 gota miell

Pluhur pjekës

Parmixhan (opsionale)

Përgatitja: Qërojmë domatet dhe presim tulin e tyre në kubikë . Qepët e njoma i presim në rrathë, qërojmë patatet dhe e presim tulin e tyre në kubikë. Në një tas vendosim vezët dhe i përziejmë ato me kripë, qumësht dhe vaj. Shtojmë perimet e prera në kubikë, djathin e prerë në kubikë, miellin e situr, pluhurin pjekës dhe i përziejmë. Lyejmë një tavë me pak vaj dhe e pudrosim me miell. Shtojmë në të brumin dhe e nivelojmë mirë. Spërkatim sipërfaqen me pak djathë parmixhan, dhe e vendosim tavën në furrë në temperaturë 180 gradë për 35 minuta. E shërbejmë me një supë.

Thjerrëza

2 lugë gjelle vaj ulliri

½ qepë e madhe, e grirë

2 hudhra të grira

2 karrota të qëruara të prera në rrathë

2 bishta selino, të prera, pa gjethe

4 filxhan lëng perimesh

1 filxhan thjerrëza (të shpëlara)

1 lugë ccaji trumzë e thatë

1 gjethe dafine

Pak kripë

113 gr spinaq

Piper

Përgatitja:

Nxehni vajin në tenxhere me programin “Saute” në nivel normal. Skuqni qepën dhe hudhrën në vajin e nxehtë derisa të marrin ngjyrë për 10-13 minuta. Shtoni karrotën dhe selinonë dhe vazhdoni ti përzieni derisa të zbuten, pra edhe për 2-3 minuta të tjera. Shtoni lënun e perimeve, thjerrëzat, trumzën, dafinën dhe kripën. Shtypni “cancel”.

Mbylleni kapakun mirë dhe mbyllni valvulën. Selektoni “Pressure cook” dhe lëreni të gatuhet për 20 minuta në presion të lartë. Lëreni presionin të dalë vetë dhe më pas hiqeni kapakun.

Shtoni spinaqin në thjerrëza deri sa ai të zbutet, rreth 2-4 minuta. Në fund shtoni kripën dhe piperin.

