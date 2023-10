https://youtu.be/lk5I6ggg3Xk

Shije Shtëpie – Emisioni 18 Tetor 2023

Shpërndaje







14:50 18/10/2023

Të ftuar:

Arjana Rreli – mjeke psikiatre

Arba Gramo – sipërmarrëse

Endri Plaku – menaxher eventesh

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Lazanjë me kungull dimri (të verdhë)

700 gr kungull të verdhë

12-16 peta lazanje

1 qepë

350 gr mish të grirë ose salsiçe (të pa gatuar)

kripë + piper të zi

vaj ulliri

250 gr mocarela

Beshameli:

50 gr gjalpë

50 gr miell

500 ml qumësht

kripë + arrë moskat

2 lgj parmixhano

Qofte me lakër dhe djathë të bardhë

700 gr lakër të bardhë

1 qepë

2 vezë

2 thelpinj hudhër ( mesatare )

Miell + 150 gr djathë të bardhë

Kripë + piper të zi

Erëza të thata sipas dëshirës

1 lugë çaji piper të kuq

Vaj bimor për skuqje

Salcë shoqëruese:

1 filxhan çaji kos ose salcë kosi

1 thelpi hudhër

Kripë

1 lugë çaji lëng limoni

Pak majdanoz

Vaj ulliri

Fillimisht presim lakrën shumë hollë si për sallatë, e shpëlajmë me ujë të bollshëm dhe e vendosim atë në një tigan të thellë apo tenxhere. Shtojmë ujë në një nivel me lakrën dhe e lëmë të ziejë për 10 minuta, më pas e kullojmë duke e shtrydhur mirë. E vendosim në një tas. Gjatë kohës që lakra zien, kaudisim qepën të grirë hollë së bashku me hudhrat derisa qepa të zverdhet pak duke u bërë transparente.

E shtojmë më pas në tas me lakrën e zierë. Vazhdojmë të shtojmë në tas kripë + piper të zi + piper të kuq + 2 kokrra, vezë + trumzë + rozmarinë, të gjithë këto të thata. Në fund shtojmë miell + djathë të thërrmuar të na formohet një brumë që mund të formojmë qofte. Vendosim vajin në tigan të ngohtë e më pas qoftet në madhësinë që dëshironi i skuqni derisa të zverdhet nga të dy anët.

Bashkojmë në një tas të gjithë përbërësit e salcës i përziejmë dhe i vendosim në një tas për ta shoqëruar qoftet ose i vendosim si bazë në një pjatë individual ku mbi të vendosim qoftet.

Si ta kuptoni që po vuani nga ankthi, simptomat që shfaqen…

“Fitoja olimpiada Letërsie, mora 6 në provim”, 22-vjeçari që vuan nga ankthi tregon si e trajtoi mjeku

Ankthi është një ndër çrregullimet minore të shëndetit mendor që për njerëzit të cilët vuajnë prej tij iu shkakton ndjesinë e panikut, frikës, shqetësimit dhe nervozizmit. Të gjitha këto simptoma mund të sjellin një bllokim të pacientit i cili nuk mund të mendojë dhe veprojë edhe pse mund ta dijë se çfarë po i ndodh.

Endri Plaku i ka përjetuar fazat e para të ankthit kur ishte maturant. 22-vjeçari tregon në “Shije Shtëpie” në Tv Klan se nisën disa simptoma për shkak të stresit të grumbulluar dhe gjatë provimit të Letërsisë, lëndë në të cilën kishte fituar olimpiada, mori notën 6.

Endri Plaku: Fazat e para i kam përjetuar në periudhën pas adoleshencës dhe viti i fundit i maturës, në pragun e provimeve që nga kjo frika dhe indiciet e jashtme që doktoresha tha, unë fillimisht e përjetoj me djersitje të duarve. Pjesa e duarve fillon të më djersitet dhe e ndiej edhe vetë që nuk jam në 100%-ëshin tim. Pastaj shtohet pjesa e moskomandimit të duarve dhe mundohem që herë pas here të bëj një lëvizje të komanduar të vetes që të mos arrij ta përshkallëzoj këtë gjënë. Kur isha në prag të provimeve të maturës, në ditën që për pak do futesha në provim, unë kam qenë historikisht shumë i mirë në Gjuhë-Letërsi, në të treja vitet e gjimnazit fitues olimpiadash Letërsie dhe në provim të Letërsisë unë kam marrë 6.

Domethënë, vetëm nga ajo gjendja që unë përjetova, edhe pse isha i sigurt me veten time që do t’ia dilja, do ta bëja, edhe pse i dija të gjitha pyetjet por nuk arrija dot të jepja sepse s’komandoja dot veten time. Dhe kur e kam thënë këtë gjënë, “po, po, justifikohesh kot ti”. Domethënë e lidhnin këtë gjënë që unë po justifikohem se s’arrita dot. Po nëse unë kam arritur në gjithë këto olimpiada përgjatë 3 viteve, nuk tregon ky provimi i fundit atë pjesën që unë kam vështirësi me veten kur më kap kjo gjëja dhe unë nuk komandoj dot veten time për të arritur të jap 100% tim.

Në një rast të pak kohëve më parë gjatë organizimit të një eventi të rëndësishëm në momentet e fundit, i riu përjetoi një tjetër kriza ankthi. Ai iu drejtua mjekëve të cilët e klasifikuan thjesht si krizë nervore.

Endri Plaku: Gjithë ajo mbingarkesa që pata ma dha në krizë, në komplet mpirje të krahut të majtë. Kontakti që pata, u mundova të qetësoja veten por ishte e pamundur. Pas mesnatës, mund të ketë qenë ora 3 e mëngjesit, i jam drejtuar urgjencës, kam pritur 1 orë e gjysmë, 1 orë e treçerek minuta në urgjencë.

Ermelinda Ndoja: Derisa more veten më saktë?

Endri Plaku: Nuk e merr dot veten se ajo kriza është e pakomandueshme. Mua më jep mpirje komplet të krahut, s’është as mpirje, as dhimbje, nuk di si ta shpjegoj dhe dua vetëm ta mbledh. Është një gjë që s’ndihem rehat dhe nuk të lë as të flesh.

Arjana Rreli: Kur është edhe nga zemra pastaj, të tremb edhe më shumë akoma.

Endri Plaku: Ajo që doja të thoja, që e listuat edhe ju pak më parë momentin kur shkon në urgjencë, pyetja e parë që ishte “a ke pirë ndonjë gjë?”, ishte kjo pjesa. Kur ti i thua jo, pyesin atë që të shoqëron ty, “se ndoshta s’e pranon, mos ka pirë ndonjë gjë?” dhe kur merr jo-në e dytë thotë “hë se është krizë nervore”.

Si mund të kurohet ankthi…

“Aparatin e tensionit as e shihja, urgjencën s’e telefonova dot vetë”, Gramo përshkruan atakun e panikut

Arba Gramo ka folur hapur për betejat e saj me ankthin dhe përjetimet prej tij. Këtë herë, në “Shije Shtëpie” në Tv Klan ajo përshkruan se çfarë i ka ndodhur gjatë një ataku paniku.

Më herët gjatë programit, Arba tha se në çfarëdo momenti që të ndodhë apo pavarësisht njohurive, sërish do ta përjetonte njësoj sepse ankthi është më i fortë sesa personi. Në situatën që ajo përshkruan, nuk ka arritur as të gjejë dot aparatin e tensionit që e linte në të njëjtin vend dhe as të telefonojë vetë urgjencën për shkak të atakut të panikut.

Arba Gramo: Për atakun e panikut kam marrë urgjencën në telefon, madje nuk e merrja dot as vetë, kam marrë në telefon time motër dhe i thashë të lutem më merr urgjencën pasi më ndodhi në orën 4 të mëngjesit dhe më doli ngjumi nga gjithë kjo gjendja. Mendimi që më persistonte në kokë ishte pikërisht kjo që unë do vdes, do zgjohen fëmijët dhe pastaj do më gjejnë të vdekur, bobo çfarë do bëjnë…

Arjana Rreli: Skenari.

Arba Gramo: Po, po skenari vazhdonte. Isha e ndërgjegjshme që mund të ishte një atak paniku dhe po kërkoja aparatin e tensionit sepse zakonisht e kam një në shtëpi. Thosha që zakonisht nuk shoqërohet me rritje tensioni dhe thosha që do gjej aparatin e tensionit, do mas tensionin, në qoftë se e shoh që nuk kam tension të lartë do të thotë që është një atak paniku që të qetësohem. Mirëpo, nga gjithë kjo teoria që kisha në kokë nuk arrija të gjeja aparatin e tensionit që unë e mbaj gjithmonë në një vend në shtëpi, por nuk e gjeja dot atë ditë. Aty ishte më mbrapa.

Katerina Trungu: Thjesht nuk shihje.

Arba Gramo: Mora në telefon time motër, arrin deri këtu bllokimi. Je në shtëpinë tënde, ke një vend ku ti mban ilaçet dhe aparatin e tensionit dhe nuk e shikoja që ishte aty, aty ishte më pas.

Katerina Trungu: Nuk e përpunon dot momentalisht.

Arba Gramo: Ekzakt. Që të kuptojmë për çfarë flasim, sa i madh është ky bllokimi dhe sa e paaftë bëhesh në ato momente, po flas për krizën, për atakun e panikut. Dhe mora time motër, ajo mori urgjencën, urgjenca erdhi, nuk po gjenin vendin dhe thanë “zbrit poshtë që të na tregosh vendin”. Zbrita poshtë me pizhama dhe me pallto se ishte dimër dhe ndërsa po ecnim, dikush nga urgjenca tha “ku është pacienti?”, i thashë unë jam pacienti. “Po ti qenke për bukuri mi gocë, ça pacienti qenke ti?”, tha.