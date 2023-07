Shije Shtëpie – Emisioni 19 Korrik 2023

Shpërndaje







12:44 19/07/2023

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Në studio:Sazan Guri, Sonila Sopoti,Laura Xhaxhiu. Në skype: Majlinda Haska,Kelmend Selimaj Insert: Ismail Hoxha

Turli me qofte në furrë nga Znj.Vjollca

Për qoftet

400 gr mish i grirë

1 vezë

1 qepë

2 thelpinj hudhër

3-4 lugë gjelle bukë të thekur të grirë

Kripë + piper të zi

1 lugë çaj piper të kuq

1 lugë kafe kumin

1 lugë gjelle kos

-Perimet

2 patate

2 patëllxhanë

2 domate

300 gr bamje

2 speca

4-5 thelpinj hudhër

Kripë + piper të zi

1 lugë çaj piper të kuq

½ gotë pure domate

2 flixhana kafe vaj

Të gjithë përbërësit e qofteve i vendosim në një tas dhe punojmë brumin me duar. Formojmë qofte sferike jo shumë të mëdha dhe i lëmë menjëanë. Ndërkohë punimet i presim në kubik pasi i kemi pastruar mirë. I vendosim në një tas ku do të shtojmë erzat, kripën, vajin e përziejmë mirë. Vendosim qoftet në sipërfaqe në fund salcës i shtojmë dhe gjysëm gote ujë. E hollojmë dhe spërkasim qoftet dhe perimet në sipërfaqe. Vendosim tavën në furrë në temperaturën 190-200 gradë për 40 min e më pas gjithcka gati për tu sërvirur.

Kos me kastravec dhe hudhër (Tarator) nga Znj.Vjollca

2 kastraveca

4 thelpinj hudhër

Kripë

1 kg kos

Vaj ulliri

Kopër

Qerojmë kastravecin dhe e grimë atë në rende nga ana më e trashë. Shtypim hudhrat me pak kripë dhe i përziejmë në një tas me tel vezësh dhe shtojmë në të kastravecin e grirë dhe hudhrat. I përziejmë ngadalë me qëllim që shija dhe aroma e hudhrave dhe kastravecit të shpërbëhet në kos. Në fund shtojmë vaj ulliri dhe një lugë gjelle kopër të grirë.

Çfarë zgjedhin shqiptarët për pushime, detin apo malin…

Çfarë ofron vera në Shqipëri….

Ja pse kur jemi me pushime duhet të mbajmë shenime