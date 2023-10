Shije Shtëpie – Emisioni 19 Tetor 2023

14:40 19/10/2023

Të ftuar:

Rolina Naço – nutricioniste

Teuta Maçi – farmaciste

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Fokaçe me ullinj dhe rigon

600 gr miell

450 ml ujë të vakët

1 lç sheqer

7 gr maja të thatë

2 lgj vaj ulliri

1 lç kripë

300 gr ullinj

Rigon

Në një tas vendosim miellin të situr dhe hapim një gropë në mes. Shtojmë në të majanë dhe sheqerin. Në qendër ku vendosim majanë, shtojmë ujin 450-500 ml. Shohim se si do të lidhet brumi të cilën e përziejmë me anë të një luge druri deri sa mielli të ketë përthithur plotësisht ujin. Shtojmë kripën dhe vazhdojmë përzierjen me lugë për arsye se brumi është shumë i butë dhe ngjitës. Në fund shtojmë 2 lugë gjelle vaj dhe përsëri e përziejmë brumin me lugë në tas. Mbulojmë tasin me celofan dhe e lëmë të pushojë fillimisht për 20-30 minuta.

Pasi kalon kjo kohë shohim që brumi ka filluar të fermentohet. E punojmë përsëri me një lugë duke parë që brumi mezi shkëputet nga luga. E punojmë pak duke mbledhur anët dhe e mbulojmë përsëri me celefon dhe e lëmë të pushojë dhe për një orë. Pas një ore shohim që brumi ka dyfishuar volumin. Lyejmë duart me vaj ulliri dhe shkëpusim brumin nga anët e tasit duke e mbledhur në qendër. Lyejmë një tepsi me vaj ulliri e më pas vendosim brumin në të duke e hapur me duar dhe duke shtuar ullinjtë të prerë në unaza të trasha.

E palosim brumin dhe përsëri e hapim me kujdes me majat e gishtave. E lyejmë përsëri me vaj në sipërfaqe dhe e lëmë të pushojë minimalisht dhe 30 minuta që të realizojmë fokaçen që dëshirojmë. Përsëri e hapim me majat e gishtave. Mund të shpërndajmë përsëri ullinj në sipërfaqe si të dëshironi. E spërkatim me pak rigon dhe kripë të trashë dhe e pjekim në temperaturë 240 gradë për 20-25 minuta.

Meze, role me speca të kuq, të mbushur me djathë dhe arra

6 speca të kuq

200 gr djathë të bardhë

2 lgj krem djathi (ose gjizë në mungesë)

2 thelpinj hudhër

1 majë piper i kuq

2 lgj arra të grira hollë

1 lgj majdanoz

1 lgj vaj ulliri

Pastrojmë specat dhe i vendosim ato në një tepsi ku kemi shtruar letër pjekjeje. Vendosim tepsinë në furrë të nxehur në temperaturë 200 gradë për 20 minuta. Pasi kalon kjo kohë specat e pjekur i vendosim në një celofan të mbyllur për 10 minuta e më pas i qërojmë specave lëkurën dhe i ndajmë ato në 2 pjesë për së gjati.

Në një tas vendosim djathin e thërrmuar. Shtojmë në të kremin e djathit ose gjizë pa kripë. Shtypim 2 thelpinj hudhra, një majë piper të kuq. Shtojmë arra të grira, majdanozin dhe një lugë gjelle vaj ulliri. Përziejmë mirë përbërësit në tas e më pas vendosim në dërrasën e punës gjysmat e specit (të qëruara).

Vendosim në secilën nga një lugë supe. E mbledhim role dhe i vendosim në një pjatë e më pas spërkatim përsëri nga sipër me një lugë çaji arra të grira, majdanoz e në fund me pak vaj ulliri dhe gjithçka gati për t’u shërbyer.

