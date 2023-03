Shije Shtëpie – Emisioni 2 Mars 2023

Shpërndaje







15:35 02/03/2023

Të ftuar:

Lira Gjika – mjeke pediatre

Teuta Maçi – Farmaciste

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Krahë pule në furrë me perimet që dëshironi

800 gr krahë pule

1 lk kerri

1 lk piper i kuq

Hudhër pluhur

Kripë dhe piper i zi

3 lgj vaj ulliri

Perimet:

1 lulelakër e vogël

350 gr kërpudha

4-5 patate mesatare

2 speca të kuq

2 speca jeshil

2 kunguj të njomë të vegjël

2 karota

1 qepë e kuqe

4-5 thelpinj hudhër

Kripë dhe piper i zi

1 lk borzilok i thatë

1 lç trumzë e thatë

5 lgj vaj ulliri

Panakota

8 gr xhelatinë

500 gr pana ëmbëlsire

80 gr sheqer pluhur

Vanilje

Ndryshimi mes higjienës, pastërtisë dhe papastërtisë tek fëmijët

Dy të ftuarat e “Shije Shtëpie” në Tv Klan, farmacistja Teuta Maçi dhe pediatrja Lira Gjika argumentojnë se mjediset e pastra dhe të sterilizuara nuk janë më të mirat për fëmijët. Në të vërtetë, kontakti i fëmijëve me natyrën, gjallesat e ndryshme dhe mikrobet i ndihmon ata për një shëndet më të fortë.

Teuta Maçi: Në fakt unë doja të kthehesha në natyrë, aty ku ne si qenie, unë e them gjithmonë nga u kemi ardhur dhe faktikisht asgjë nuk sterilizohet në natyrë. Përkundrazi, kontakti është gjithmonë e më shumë. Jo vetëm kaq, por fëmijët të cilët janë në kontakt me mikrobe, deri edhe fëmijët e qytetit nga mikrobet e miut apo buburrecave, studimet tregojnë që vuajnë më pak në moshë të madhe nga astma, nga diabeti, nga obeziteti, pra studimet tregojnë që sa më pistë në fëmijëri, aq më të shëndetshëm në moshë të madhe.

Lira Gjika: Sa më shumë gjallesa të ndryshme të kesh afër, aq më mirë është.

Katerina Trungu: Doktoreshëë, nuk është e varur kjo edhe nga lloji i njeriut?

Lira Gjika: Njeriu është produkt i mjedisit, në qoftë se mjedisi është ankthioz, edhe ai do bëhet. Dhe dihet që shumë sëmundje si astma, bronshiti astmatik tregojnë që fëmija është në një mjedis steril të sëmurë. Modifikon karakterin e fëmijës. Një nënë ankthioze, një nënë që ka frikë nga pisllëku natyrisht që do bëjë një fëmijë me probleme me frymëmarrjen.

Si lidhet imuniteti me ekspozimin ndaj mikrobeve