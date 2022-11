Shije Shtëpie – Emisioni 2 Nëntor 2022

19:24 02/11/2022

Të ftuar:

Migena Kika – neuropediatre

Elona Bakiu – arkitekte

Amantia Bekteshi – prind (në lidhje Skype)

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Musaka me mish pule dhe patate

Kunguj me kos dhe me arra

Anglisht nga ekranet… A po e kthejnë shqipen në gjuhë të dytë fëmijët e sotëm?

Ndikimet që ka anglishtja e ekraneve në zhvillimin gjuhësor të fëmijës