Shije Shtëpie – Emisioni 2 Shkurt 2023

15:07 02/02/2023

Të ftuar:

Migena Kika-neuro-pediatre

Loreta Kuneshka – dermatologe

Agida Koçi – gazetare

2 receta nga Znj.Vjollca

Ëmbëlsirë e lehtë me shumë mollë dhe pak brumë

Pulë me çervish dhe arra

Në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, një ndër të ftuarit ka qenë edhe mjekja neuro-pediatre Migena Kika e cila ka treguar se mbi higjiena tek fëmijët e vegjël nuk është një gjë e mirë dhe një fëmijë nuk duhet të lahet përditë sepse dëmtohet mikrobioma e lëkurës e cila është tepër e rëndësishme në zhvillimin e sistemit imunitar.

Ajo ka treguar dhe një fakt mjaft interesant që ka të bëjë me mënyrën se si lind një fëmijë, në mënyrë natyrale apo me operacion. Kika thekson se lindja natyrale është më e mirë sepse fëmija arrin të marrë baktere nga vagina e nënës gjë që është e mirë në krijimin e mikrobiomës. Një lindje me operacion mund të bëhet kur është e nevojshme dhe e rekomanduar nga mjeku sepse në këtë mënyrë i heq një faktor mbrojtës fëmijës.

Migena Kika: Në ditët që ne jetojmë kemi kaluar në një fazë mbi larje apo mbi higjiene në pjesën më të madhe të rasteve kryesisht në tek fëmijët e vegjël, pra banja totale e plotë dhe së dyti përdorimi i shumë preparateve, shampove, solucioneve, kremrave pas banjës që nuk e mendojmë që pjesa më e madhe janë të prodhuara në mënyrë industriale, kanë të prodhuara shumë përbërës kimik në përbërjen e tyre të cilët dëmtojnë dhe alterojnë jo vetëm lëkurën, por në radhë të parë mikrobiomën e lëkurës, pra këto mikrobet e mira të lëkurës.

Mikrobioma e lëkurës është parë që ka një rëndësi shumë të madhe në zhvillimin e sistemit imunitar të fëmijës së vogël në radhë të parë dhe së dyti në predispozicionin që do të ketë ky fëmijë kur të rritet, kur të bëhet adult, për problematikat dhe sëmundjet e ndryshme të lëkurës.

Ka shumë evidenca dhe studime që thonë që mikrobioma e lëkurës stabilizohet, formohet, konsolidohet bëhet ashtu siç duhet, maturohet 4 vitet e para të jetës dhe ne nëpërmjet larjes, nëpërmjet mjedisit që ekspozohet fëmija, pra nëse jemi shumë të kujdesshëm që fëmijën ta mbajmë brenda, mos ta nxjerrim jashtë në kontakt me natyrën, fëmijën mos ta ekspozojmë ndaj kontakteve lëkurë me lëkurë dhe prekjeve ndaj mjediseve të ndryshme. Ka dhe faktorë të tjerë që ndikojnë në mikrobiomën e lëkurës. Në ditët e para të lindjes është dhe mënyra e lindjes.

Ndryshe e ka mikrobiomën e lëkurës ose të zorrës një fëmijë që lind në mënyrë vaginale, pra që lind me lindje natyrale, është mënyra natyrale siç na e ka krijuar Zoti. Nëse do të jetë e arsyeshme, e rekomandueshme për arsye mjekësore, fëmija duhet të lindë me operacion, por nëse lind me operacion nuk popullohet lëkura dhe zorra me mikrobet nga vagina e nënës dhe nuk është ok. Nuk është mirë dhe në një farë mënyre e ke dëmtuar fëmijën, nuk e ke ekspozuar, pra i ke hequr një lloj faktori mbrojtës. Pra ndryshe është mikrobioma, këto mikrobe të mira të lëkurës në një bebe që lind në rrugë vaginale dhe ndryshe kur lind me operacion.

Është parë që mikrobet e mira të lëkurës varen edhe nëse bebi, është fëmija i parë apo i dytë apo i tretë. Nëse ka një vëlla ose motër, apo pjesëtarë të shumtë të familjes, është ndryshe miokroba, është më e mirë, më e shumëllojshme. Apo edhe nëse ka kafshë shtëpiake në familje, ndihmojnë në mënyrë pozitive në krijimin e kësaj mikrobiome të mirë. Kryesorja në alterimin e mikrobiomës duhet që edhe fëmija kur është i vogël, të përballet me mjedise të ndryshme, nuk duhet ta përmbajmë apo ta kufizojmë në pjesën e lëvizshmërisë.

Kripë dhe vezë në ujin kur lahet bebi? Mjekja: Nuk është e lejueshme, ndikon në pH e ujit

Sot në emisionin “Shije Shtëpie”, në Tv Klan është trajtuar tema se si duhet të lajmë një bebe të vogël dhe çfarë duhet të kemi parasysh. Të ftuar në studio kanë qenë Migena Kika, neuro-pediatre dhe Loreta Kuneshka, dermatologe.

E pyetur nëse hedhja e kripës apo e vezës në ujin ku lahet bebja është e mirë apo e keqe, mjekja Kika shprehet se nuk është e nevojshme dhe se mund të ndryshojë pH e ujit duke dëmtuar lëkurën e bebes.

Agida Koçi: Tek larjet kam parë të paktën e kanë bërë nga zona ime që mamatë shtojnë në ujë kripë ose dhe vezë për ta bërë si ujë deti apo për t’i shtuar kripëra minerale. E rekomandoni?

Migena Kika: Muajt e parë teorikisht mirë nuk është. Nuk ka arsye dhe unë e thashë që të paktën 3 muajt e parë vetëm me ujë edhe nëse bëhet banja e plotë edhe nëse bëhet banja e pjesshme. Sigurisht që çdo gjë që shtohet alteron pH e ujit dhe mirë nuk do të jetë. Duke e parë në kuadrin e mamës edhe unë kam rënë në këtë pjesë nën presionin e mamit tim apo të vjehrrës sime kur i kam pasur të vegjël, kështu që personalisht i kam përdorur dhe unë dhe kripën dhe vezën. Nuk ka nevojë, sot ka shumë mënyra sesi mund t’i marrim informacionet dhe mama duhet të vendosë vetë apo prindërit duhet të vendosin vetë çfarë e quajnë më të mirë në bazë të informacioneve që kanë dhe në bazë të intuitës se çfarë duhet të bëjnë me bebin e tyre.

Mjekja: Kërthiza popullohet nga mikrobe të shumta, por nuk rekomandohet të ngacmohen sepse…

Në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, është diskutuar rreth higjienës, larjes tek fëmijët dhe të rriturit. Në studio kanë qenë të ftuara Migena Kika, neuro-pediatre dhe Loreta Kuneshka, dermatologe.

Gjatë bisedës, kur po diskutohej për mënyrën e larjes të pjesëve të ndryshme të trupit, mjekja Kika tregon se në kërthizë gjenden një numër shumë i madh mikrobesh që e popullojnë dhe nuk rekomandohet që të ngacmohet shumë, pra të mbi lahet.

Migena Kika: Kam kohë që kam lexuar disa informacione që po mundohen të shikohen se çfarë mikrobesh kemi ne në kërthizë, pra ne qeniet njerëzore. Duke qenë se kërthiza është në pjesën më të madhe 90% prej nesh është një gropëz si e futur nga brenda dhe niveli i lagështisë ndryshon nga pjesa tjetër e trupit dhe lëkurës së trupit, është parë që mikrobet që popullojnë kërthizën kanë një llojshmëri të tejskajshme. Janë një numër shumë i madh mikrobesh që popullojnë atë zonë aty dhe nuk rekomandohet që të ngacmohet shumë, pra të mbi lahet.

Agida Koçi: Janë të mira apo të këqija mikrobet?

Migena Kika: Nuk kam të dhënë konkuludese se cili është roli i tyre, krahasuar dhe me llojshmërinë e mikroorganizmave që gjenden në Amazonë. Ka lloj, lloj organizmash që neve nga filogjeneza po i mbartim dhe i kemi mbartur brez pas brezi. Mendohet që sigurisht nuk janë aty kot, kanë një lloj ndikimi në sistemin tonë imunitar apo në përgjithësi, në funksionimin e organizmit, por akoma nuk kemi të dhëna konkluduse. Sido që të jetë nuk rekomandohet dhe ajo mbi larja e kërthizës sepse ka shumë individë që tentojnë ta mbi lajnë pjesën e kërthizës dhe në një farë mënyre alterojmë mikroorganizmat aty.