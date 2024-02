Shije Shtëpie – Emisioni 2 Shkurt 2024

14:57 02/02/2024

Të ftuar:

Klaudia Karabolli – gazetare/moderatore

Hilda Gorica – moderatore

Anjeza Sanço

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Kofsha pule në tigan me salcë domate dhe perime

4-6 kofsha pule

1 qepë

2 thelpinj hudhër

2 speca

15 domate qershi

1 gotë tul domate

200 ml krem pana

Rozmarinë

Majdanoz

3 lgj vaj ulliri

1 lgj gjalpë

Pastrojmë mishin dhe e vendosim në një pjatë. E marinojmë me kripë e piper të zi, piper të kuq dhe e spërkatim me pak vaj. Masazhojmë mishin me duar. Në një tigan të thellë vendosim vajin, gjalpin e më pas vendosim copat e pulës dhe një degë rozmarine. Skuqim mishin nga të dyja anët e më pas vendosim copat e pulës e një degë rozmarine. Skuqim mishin nga të dyja anët e më pas e largojmë duke e vendosur në një pjatë.

Grijmë qepën shumë hollë dhe e shtojmë në yndyrën që skuqëm mishin. Kaurdisim qepën deri sa të bëhet transparente. Shtojmë specat të prera në shirita, i kaurdisim për 2 minuta e më pas shtojmë domatet të prera në gjysma. I lëmë të ziejnë në pak minuta e më pas shtojmë tulin e domates. Largojmë rozmarinën, shtojmë panën, e përziejmë e më pas vendosim copat e pulës. Ulim temperaturën në mesatare dhe lëmë pulën të ziejë për 25 minuta duke i kthyer kofshët herë pas here. Në fund do të shtojmë majdanozin dhe e shërbejmë.

Tavë me qiqra dhe perime në furrë

540 gr qiqra të gatuara

1 fç pure domate

1 lç sheqer kaf

1 lç kumin

Pak piper të kuq

1 lç kripë

Perimet:

4-5 patate mesatare

2-3 kunguj të njomë

2 domate mesatare

1 qepë mesatare

2 thelpinj hudhra

1 lç rigon

1 lç trumzë

0,5 lç piper i zi

4 lgj vaj ulliri

Kripë

Të gjitha perimet i presim në rrathë jo shumë të hollë, afërsisht 0,5 cm. Kullojmë qiqrat e gatuara dhe i vendosim ato në një tavë të lyer me vaj. Mbi qiqrat shtojmë purenë e domates, pak sheqer, kumin, kripë, piper të kuq dhe i përziejmë mirë në tavë.

Patatet dhe kungujt në rrathë i vendosim në një tas. Shtojmë hudhrat e grira hollë, rigon, trumzë, vaj ulliri, kripë dhe piper të zi. I përziejmë mirë e më pas i vendosim 3 feta patate, 3 feta kunguj, 1 fetë qepë dhe mbushim komplet sipërfaqen e tavës. Më pas tek-tuk midis tyre vendosim edhe disa feta domate. Spërkatim përsëri me pak vaj, e mbulojmë me letër alumini dhe më pas e pjekim në temperaturë 200 gradë për 35-40 minuta. Largojmë letrën 10 minutat e fundit.

Nga frika, të qarat, dashuria: Ja si më ndryshoi mëmësia

“Isha në një gjendje mohimi, nuk po shijoja ditët e para me vajzën”, rrëfimi i anës tjetër të mëmësisë

Nëse ndryshimi i vetes dhe jetës për shkak të mëmësisë do mund të përcaktohej me një përqindje, për Hilda Goricën është “më shumë se 100%”. Moderatorja është nënë e një vajze e cila ende nuk ka bërë 1 vjeç dhe duket se tashmë e sheh jetën përmes një spektri tjetër.

Por në ndryshimet që ka pësuar, ajo ka ndier edhe konfuzionin, humbjen e fokusit dhe zhvendosjen e tij, të cilat i përshkruan në një rrëfim të sinqertë për “Shije Shtëpie” në Tv Klan.

Hilda Gorica: Para, dihet se si ka qenë, unë isha e fokusuar vetëm te vetja. Isha shumë e fokusuar te puna, le të themi që unë isha qendra e botës time dhe sigurisht që pasi lindi Gaia u transformua totalisht, ishte Gaia qendra e botës time dhe sigurisht muajt e parë ishin shumë të vështirë. Nuk e di se si është për mamatë e tjera, për mua ka qenë e vështirë.

Agida Koçi: Ti si e mendoje, e mendoje të vështirë apo mendoje që do ishin shumë të bukur?

Hilda Gorica: Jo, nuk e mendoja aq të vështirë të them të vërtetën, nuk e kisha imagjinuar aq të lodhshme dhe nuk e kisha imagjinuar aq të vështirë ndryshimin. Unë isha mësuar që kur zgjohesha në mëngjes, sa hapja sytë të kujdesesha për veten duke filluar nga çdo gjë, te detajet e vogla, të krihja flokët, të bëja make up-in, të kujdesesha për atë ushqimin tim të shëndetshëm. Kur lindi Gaia, unë gjëja e parë që mendoja kur hapja sytë ishte se si të kujdesesha për atë që sigurisht ajo të ishte e sigurt, e shëndetshme, sidomos muajt e parë që është bebe e vogël dhe ka nevojë për ty 24 orë, 100% të kohës. Kjo ishte pak e vështirë për të kaluar.

Javët e para kam qenë në një gjendje mohimi le të themi sepse doja që të rikthehesha sa më shpejt në jetën time të vjetër dhe kjo s’po më lejonte që as të shijoja statusin tim të ri dhe as të shijoja ditët e para me gocën… se u emocionova pak tani. Pastaj sigurisht që përshtatja erdhi avash-avash, ditë pas dite e kuptoja që kjo është jeta ime e re por në një kuptim të mirë. Tani mund ta them që Gaia më ka ndryshuar 100% por për mirë. Unë jam më e fortë, arrij të menaxhoj kohën time shumë më mirë. Në qoftë se më përpara mendoja dhe thoja s’kam kohë për këtë, s’kam kohë për atë, nuk e kisha idenë se çfarë do të thotë të jesh mami dhe të duash të bësh edhe gjërat e tjera.

“Realiteti ndryshon nga manuali”, moderatorja: Këshillat që do doja të m’i kishin dhënë kur u bëra nënë

Rrjetet sociale paraqesin momentet më të bukura dhe të kuruara duke krijuar imazhin perfekt, përfshirë edhe të mëmësisë por realiteti nuk është kështu. Në rastin e Klaudia Karabollit, blerja e të gjitha produkteve që reklamohen për nënat e reja dhe foshnjat nuk e ‘shpëtoi’ dot nga vështirësitë.

Moderatorja, e cila është nënë e një vajze 1 vjeçe, flet pa doreza për realitetin që gjendet pas ekranit ku të duhet të vraposh, të përballesh me të renë dhe nuk ka një manual që të mëson, por je ti vetë që merr përgjegjësinë për ta bërë mëmësinë të funksionojë.

Klaudia Karabolli: Në momentin që jam kthyer në shtëpi nga materniteti dhe kishte kudo pompë gjiri, pompë për hundën, pampersa, letra të ndryshme, manuale, pajisje, higjienizues për biberonë, biberonë të ndryshëm, jo po me një kokë pa kolika, ishte një tmerr dhe po shikoja, u gjenda e vetme përballë gjithë këtyre pajisjeve që nuk e dija si mund t’i përdorja dhe kisha një bebe të vogël në krevat që priste nga unë të ndërrohej, të hante, t’i falja dashuri e gjithçka tjetër ndërkohë kisha për të bërë edhe gjithë punën tjetër për të kuptuar gjithë këto pajisjet si funksiononin se është shumë bukur kur i blen, bën ‘shopping’ se këto muajt e shtatzënisë janë shumë ‘cool’, por pastaj duhet t’i vësh të gjitha në funksion dhe dashur, padashur edhe unë nga të gjitha vajzat që janë influencer, që dalin në ekran dhe flasin për mëmësinë, si dueht të përgatiteshim, ishte shumë bukur dhe manualet ishin shumë të mira, por realiteti pastaj është krejt tjetër. Përgjegjësia më e madhe është të dish ta duash mirë një fëmijë, t’ia falësh këtë dashuri, të kujdesesh, pastaj pajisjet, teknologjitë e të gjitha këto gjërat janë vërtet moment i dytë, kështu që vajza, kush janë gati për t’u bërë mami së shpejti, me terezi këto pajisjet sepse janë gjërat pak më të thjeshta se sa ne i kemi komplikuar.

Moderatorja ndan edhe vështirësinë e një prej proceseve që konsiderohet si më të bukurit e mëmësisë, gjidhënies duke mos kursyer as këshillën që do donte që dikush t’ia kishte dhënë edhe asaj.

Klaudia Karabolli: Për mua ka qenë goxha sfiduese sepse lindja me operacion bën pak më të komplikuar dhe pak më të vonë procesin e ardhjes së qumështit të gjirit. Ka qenë sfiduese dhe nuk isha e përgatitur pavarësisht se siç e thashë i kisha blerë të gjitha pajisjet, kremrat e duhur, të gjitha ato pajisje që reklamohen rëndom në rrjete sociale, por asnjë nga ato nuk bënte efekt sepse ne duhet të mësohemi që duhet të dëgjojmë zërin e ekspertëve dhe kryesisht do t’u këshilloja të gjitha nënave të reja të lidhen me një mami për të kuptuar të gjitha proceset. Jo vetëm doktori që ne bëjmë të kundërtën e të gjithë botës, doktori patjetër është i rëndësishëm që ne ndiqemi, por një mami është personi kyç që do t’i shpëtojë nga blerjet e kota, që do t’i orientojë siç duhet për të përballuar procese si gjidhënia, menaxhimi i orareve të gjumit, të ushqimit etj të bebit, prandaj kjo do ishte një nga këshillat që do doja që dikush të ma kishte dhënë.

“Qava për qumështin e derdhur”/Të ftuarat tregojnë si i kanë ndihmuar partnerët në sfidat e mëmësisë

Duket se asnjë informacion nuk të përgatit për emocionet e fuqishme që pëson gjatë mëmësisë, edhe në ngjarjet më të vogla. Moderatorja Hilda Gorica kujton kthimin në shtëpi pas lindjes së vajzës kur sfida shkrihej me lodhjen. Ajo ndan me “Shije Shtëpie” në Tv Klan një episod që në një rast tjetër do tingëllonte fare i zakonshëm, por në atë moment perceptohet ndryshe.

Hilda Gorica: Procesi i gjidhënies për ne nuk ka qenë shumë i vështirë. Pata lindje me operacion, por qumështi më erdhi menjëherë. Problemi që patëm është që Gaia nuk po e kapte dot dhe 2-3 ditët e para kanë qenë shumë sfiduese për mua, unë u ngarkova shumë emocionalisht. Imagjino, natën e parë që kemi shkuar në shtëpi arrita të pompoja një biberon me qumësht i cili ndoshta ngaqë isha shumë e lodhur, pa dashje, e shtyva me dorë dhe m’u derdh.

Katerina Trungu: E dhimbshme duhet të jetë emocionalisht.

Hilda Gorica: Unë kam qarë gjithë natën sepse më dukej sikur tani u derdh ajo, unë nuk do ta ushqej dot gjatë natës, si do mbijetojmë?

Nisur nga këto episode të vogla, moderatorja shton se është shumë e rëndësishme prania dhe mbështetja e partnerit. Sigurisht, nuk pritet që ai të kujdeset për gjithçka rreth shtëpisë, por ka një mori metodash se si mund ta bëjë më të lehtë jetën e nënës së re.

Hilda Gorica: Një mami e re ka shumë nevojë që të ushqehet, nuk gatuan dot vetë sepse kujdeset gjatë gjithë kohës për bebin, por ndërkohë duhet të ushqehet sepse lodhet, ushqen me gji kështu që është shumë e rëndësishme që dhe ajo të jetë e shëndetshme.

Katerina Trungu: Unë e kam pak të vështirë ta imagjinoj Flavion duke bërë punë shtëpie.

Hilda Gorica: Punë shtëpie nuk ka bërë shumë, aq sa mundej por për të gatuar na ka shpëtuar jetën.

Katerina Trungu: Vërtet? Di të gatuajë Flavio? Bravo!

Hilda Gorica: Ka mësuar.

Po të njëjtin mendim me Goricën ndan edhe Klaudia Karabolli. Edhe ajo rrëfen një moment pas kthimit në shtëpi kur duhej të qëndronte zgjuar dhe të kujdesej për foshnjën. Njëkohësisht me të, ishte partneri ai që kujdesej për të dyja duke sakrifikuar gjumin.

Klaudia Karabolli: Orët e gjata bënin që të lodhesha, të shtrihesha, të mëbshtetesha edhe mbi bebin dhe kjo është edhe e rrezikshme dhe Andi për të mësuportuar bëhej mbështetje në krevat që unë të mbështetesha te ai dhe të më kontrollonte sepse mund të ishte ora 3, mund të ishte ora 4 ndërkohë okej mamatë janë me leje lindjeje, por baballarët duhet të kthehen në punë në mëngjes dhe duhet të jenë të ftilluar për të vazhduar punën, kanë përgjegjësitë e tyre, patjetër që u kërkojnë të jenë të vëmendshëm dhe e mbaj mend vërtet ia them që është një nga episodet që e kam ndier shumë pranë dhe kam menduar që ka sakrifikuar patjetër gjumin e tij për të ndenjur për vajzën e vet.

Historia e jashtëzakonshme e Anjezës: Birësova Emën, kur më thirri “mami”

U bë “nënë ndryshe”, si pamundësia për të mbetur shtatzënë i realizoi ëndrrën e birësimit

Anjeza Sançon mund ta keni njohur përmes rrjeteve të saj sociale ku quhet “nënë ndryshe”. Ndryshe nga të ftuarat e pranishme në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, rrugëtimi i saj drejt mëmësisë ka ndodhur në një formë tjetër.

Anjeza është nëna e një vajze të birësuar. Për shkak të një çekuilibrimi hormonal, ajo e kishte thuajse të pamundur të mbetej shtatzënë dhe iu drejtua metodës së fekondimit artificial, që nuk rezultoi me sukses.

Anjeza Sanço: Unë kam pasur një historik shumë të rëndë shëndetësor e vogël e cila më ndikoi në një disbalancë hormonale dhe kisha shumë informacion që kjo do më ndikonte në një shtatzëni, një gjë që e kisha ndarë me bashkëshortin. Për shkak të kësaj disbalance hormonale unë e dija që do drejtoheshim direkt në IVF, pra ngelja shtatzënë në mënyrë natyrale ishte pothuajse e pamundur. Ne u drejtuam në IVF, IVF-ja mua më shkaktoi komplikacione më të rënda shëndetësore dhe nga ai moment mendova që mëmësia nuk është më për mua, do ta lë, bashkëshorti ishte okej me këtë gjë duke qenë se ne kishim shumë vite bashkë, ne kishim rreth 10 vjet bashkë kur filluam të mendoheshim të bëheshim prindër dhe gjërat po u shtynë, nuk është se ishim gati të kalonim në gjëra të tjera siç ishte birësimi. Ndërkohë që unë e kisha ëndërr që e vogël që doja të birësoja.

Katerina Trungu: E ke patur si ide?

Anjeza Sanço: Unë e kam mësuar 16 vjeçe që kjo disbalancë hormonale mua do më ndikonte në mëmësi dhe që atëherë unë jam pëgatitur emocionalisht dhe prandaj që në momentin e parë kur kam takuar bashkëshortin ia kam thënë këtë gjë që ne mund të kemi vështirësi, ne ishim të rinj, 20 vjeç, por gjithsesi e kam thënë dhe e kam ndarë. Në momentin që kjo nuk ishte problem për të për mua ishte lehtësim shumë i madh që mos të ndihesha fajtore për të ardhmen tonë.

Çifti i martuar prej 20 vitesh do të ngacmohej 4 vite më parë nga ideja e birësimit, në kulmin e pandemisë.

Anjeza Sanço: Pandemia na zgjoi sepse të gjithëve filloi t’u sillte memoriet e familjes ose t’u sillte ndjenjën e familjes duke humbur njerëz të afërm etj, filluam të kuptojmë që gjëja më e rëndësishme në botë është familja dhe atje ne e vendosëm që do aplikonim dhe aplikuam brenda 2020.

Një shtysë e fuqishme për Anjezën erdhi nga një mikeshë e saj e cila gjithashtu kishte birësuar. Ajo nisi të informohej mbi dokumentacionin e duhur dhe priste vetëm një moment.

Anjeza Sanço: Kisha filluar në fakt të bëja disa letra, disa letra që ishin një rekomandim nga lagjja, jo një rekomandim nga juristi i bashkisë të cilat tregonin për figurën time, ishin ca dokumente që rrinin në sirtar, kishin nja 6 muaj përpara se ne të dy të vendosnim.

Katerina Trungu: Domethënë thjesht po plotësoje dokumentacionin.

Anjeza Sanço: Unë po e shtyja, unë nuk kisha një datë sepse nuk e dija nëse bashkëshorti ishte gati.

Birësuan Emën pas 20 vitesh martesë: Nuk ishte dashuri me shikim të parë. Qamë të tre kur…

Për shkak të një problemi shëndetësor që fëmijë, Anjeza Sanço nuk mundej të sillte në jetë një fëmijë. Ajo rrëfeu në “Shije Shtëpie” në TV Klan se provoi dhe metodën e fekondimit artificial, por pa sukses. Në vitin 2020, çifti i martuar prej 20 vitesh vendosi të birësonte një fëmijë.

Ndërkohë Anjeza kishte plotësuar në heshtje një pjesë të dokumentave dhe pas bisedës me bashkëshortin, bënë aplikimin. Dëshira e tyre ishte për një vajzë rreth moshës 1 vjeçe dhe u njohën me Emën.

Anjeza Sanço: Në momentin që dosja jonë arriti që t’i vinte radha për të marrë një fëmijë, arriti edhe dosja e Emës që të jepej për birësim kështu që në atë moment ishin 2-3 fëmijë që njëkohësisht u propozuan, komiteti na përshtati ne.

Agida Koçi: I takove të tre?

Anjeza Sanço: Jo, ne nuk takuam asnjë. Ne jemi njohur me Emën fillimisht nëpërmjet dosjes së saj, dokumentacionit te komitetit, disa fotografive.

Pas dy javësh, Anjeza dhe bashkëshorti shkuan në Shtëpinë e Fëmijës për të takuar vajzën që e kishin njohur vetëm përmes fotove. Ajo e kujton mirë emocionin e takimit të parë me Emën, me një tas në dorë për ta ushqyer.

Anjeza Sanço: Ishte një beb i bukur, ashtu siç e pamë në foto, rrumbullake e cila vetëm qante sepse po shikonte dy njerëz që “pse më morën, më zgjuan këta nga gjumi, tani po më çojnë te zyra e drejtoreshës”. Ndërkohë që ne ishim buza vesh më vesh që të dy dhe mundoheshim t’i jepnim afrimitet. Nuk e quaj dashuri me shikim të parë pavarësisht se ashtu e ndiej sot, por ti e di që është i joti dhe nga ai moment ti bëhesh përgjegjës dhe momenti i parë që ti vërtet ndihesh prind, në rastin tuaj është kur e vini në gjoks, kurse në rastin tim ishte në momentin që më dhanë një tas për ta ushqyer dhe ishte që ditën e parë.

Kishte vaktin e pasdites dhe unë fillova ta ushqej. Kam ushqyer fëmijë por fëmijën tim nuk po e ushqeja dot, ishte shumë e vështirë, më dridheshin duart, më dukej sikur do ta mbysja. Ai momenti është momenti i parë që ti e kupton prit se kjo po pret nga kjo luga, se ishte mësuar që ta ushqeje shpejt duke qenë se janë shumë fëmijë ushqehen shpejt, ndërkohë që unë ecja ngadalë dhe vetëm qante dhe unë nuk po e kuptoja pse po qante. Ai është momenti që ti thua unë tani jam përgjegjës për këtë fëmijë dhe prindërimi lind në momentin që ti bëhesh përgjegjës, pra që ti e ndien përgjegjshmërinë.

Ndjesia më e bukur për familjen e sapoformuar është çasti kur Ema pranoi që ajo të ishte nëna e saj.

Anjeza Sanço: Në momentin që unë i thashë hajde te mami dhe ka qenë dita e dytë bashkëshorti im, unë nuk e kisha mendjen se po merresha dhe ajo vjen se ishte fëmijë që ecte dhe vjen sepse po i the “hajde”, do vijë se “hajde te nëna, nëna” i thonë në Shtëpinë e Foshnjes. Ajo erdhi dhe bashkëshorti im filloi të përlotej. E shikoj atë, s’e kisha parë ndonjëherë të prlotej që të rinj domethënë që ishte përlotur dhe thashë pse u përlot çfarë ndodhi dhe u kujtova që i thashë hajde te mami dhe ajo erdhi e më përqafoi dhe aty fillova të qaj dhe unë dhe nuk pushonim dot së qari. Qante dhe ajo sepse na shikonte ne që qanim dhe atë moment e kemi fotografuar dhe e kemi te kujtimet më të bukura.

