Shije Shtëpie – Emisioni 20 Dhjetor 2023

15:04 20/12/2023

Të ftuar:

Rolina Naço – nutricioniste

Teuta Maçi – farmaciste

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Pulë e mbushur me gështenja

1 pulë e madhe rreth 1,5-1,7 kg

50 gr gjalpë

Kripë dhe piper i zi

1 lk piper të kuq

Pak trumzë ose rozmarinë

1 gjethe dafine

Vaj ulliri

4 qepë të vogla

100 gr pançetë e tymosur Fix

500 gr kërpudha

400 gr gështenja të ziera ose gjysmë të pjekura

100 gr arra

Pastrojmë mirë pulën. Gjalpin në temperaturë ambienti e përziejmë me pak trumzë, kripë, piper të kuq dhe pak rozmarinë të thatë. Marinojmë pulën nga jashtë me vaj, kripë, piper dhe më pas pak gjalpë të aromatizuar ndërsa pjesën tjetër e vendosim në barkun e pulës. Vendosim pulën në një tavë e më pas e pjekim në furrën e parangrohur në temperaturë 180-190 gradë për 30 minuta. Ndërkohë në një tigan ngrohim 2 lgj vaj dhe kaurdisim qepën të prerë në fije të holla.

Kërpudhat i presim në dy pjesë nëse janë të vogla ose në 4 pjesë nëse janë të mëdha. Kur qepa në tigan të jetë zbutur, shtojmë pançetën e prerë në shirita. I përziejmë së bashku deri sa qepa dhe pançeta të karamelizohen. Shtojmë kërpudhat, i përziejmë mirë e më pas pasi ato të fillojnë të gatuhen shtojmë gështenjat dhe arrat dhe i lëmë për 5 minuta në tigan duke i dhënë shije me kripë dhe piper të zi.

Nxjerrim pulën nga furra dhe e mbushim me gështenja. Pjesën tjetër e shpërndajmë në tavë. Lagim pulën në të gjithë sipërfaqen me lëngun e vet e më pas e vendosim të piqet përsëri në furrë dhe 30-35 minuta në temperaturë 180 gradë për 30 minuta të tjera.

Kek me portokall dhe fruta të thata

3 kokrra vezë

1 lugë kripë

1 gotë sheqer

150 ml lëng portokalli

120 ml vaj vegjetal

280-300 gr miell

1 pako pluhur pjekës

100 gr arra

70 gr rrush të thatë

Në një tas vendosim 3 vezë të plota dhe i përziejmë duke shtuar një majë kripë, sheqer dhe vazhdojmë përzierjen deri sa sheqeri të shkrijë. Shtojmë lëngun e portokallit, vajin dhe i përziejmë mirë së bashku. Fillojmë të shtojmë pak nga pak miellin me pluhurin pjekës.

E përziejmë mirë dhe në fund shtojmë frutat e thata si arra dhe rrush të thatë. I përziejmë me kujdes e më pas nivelojmë brumin në një tepsi të lyer më pak me gjalpë dhe pak miell. Vendosim kakaon në furrën e parangrohur në temperaturë 180 gradë për 40-45 minuta.

