Shije Shtëpie – Emisioni 20 Korrik 2023

13:27 20/07/2023

Të ftuar:

Romina Radinshiqi – pedagoge

Renaldo Salianji – gazetar

Në Skype:

Mirilda Tili – gazetare

Gazetare: Agida Koçi

9 ditë pushime me 200 mijë Lekë, gazetari rrëfen aventurën

Planifikimi i pushimeve të verës përfshin jo vetëm zgjedhjen e destinacionit apo akomodimit, por edhe menaxhimin e buxhetit. Një prej metodave më të thjeshta për të kursyer para për pushimet është kampingu. Gazetari Renaldo Salianji ka provuar që të realizojë pushime me kamping duke përdorur një buxhet të vogël, një eksperiencë që e ndan në “Shije Shtëpie” në Tv Klan.

Renaldo Salianji: Përveç vjet, vitet e kaluara unë bëja pushime me kamping. Kam blerë pajisjet e kamping që është një investim që ti e bën njëherë, çadër, dyshek e të gjitha pajisjet, tavolina portative dhe të gjitha pajisjet që të duhen për kamping dhe kam provuar parvjet, para dy vitesh, kam provuar që të bëj bashkë me një shokun tim gazetar, Osman Stafën, të bëjmë 9 ditë pushime me 200 mijë Lekë.

Katerina Trungu: Si shkoi?

Renaldo Salianji: Harxhuam pak më shumë se 200 mijë Lekë.

Katerina Trungu: Por forma atëherë është kamping sepse ti mund të reduktosh shpenzimet.

Renaldo Salianji: Kur ne bëjmë pushime një pjesë të mirë të shpenzimeve janë për hotelin apo për vendin ku do qëndrosh. Ne evituam këtë pjesë të shpenzimeve, ato para mundëm që t’i kursenim dhe për shembull, se kur jemi me kamping mund të ndezësh një zgarë. Ne e provuam edhe këtë mënyrë për të kursyer edhe nga hoteli, edhe nga ushqimet. Unë kisha marrë kallamin e peshkimit me vete për shembull, kapja peshk, i bënim aty te zgara dhe arritëm që të kursenim disa para.

Katerina Trungu: Paska qenë aventurë!

Renaldo Salianji: Po, ka qenë aventurë, por pas këtyre pushimeve kisha nevojë për ca pushime të tjera.

Gazetarja: Flokët nuk i lyej, më duken shtrenjtë. Thonjtë i kam bërë vetëm një herë, u bë shkas vjehrra

Ekspertët e ekonomisë këshillojnë dhe rekomandojnë metoda të ndryshme kursimi, por sërish duket një prej qëllimeve më të vështira për t’u arritur. Gazetarja Mirilda Tili shprehet se si korçare, kursimi i vjen natyrshëm në gjërat e përditshmërisë dhe preferon të shpenzojë për udhëtime. Gjatë bisedës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan ajo tregon se shkurtimet e shpenzimeve të saj lidhen kryesisht me kujdesin ndaj vetes.

Mirilda Tili: Tani, besoj nuk do më marrin njerëzit, më saktë gratë dhe vajzat me gurë, por unë kursej te boja e flokëve për shembull. Nuk pranoj të lyej flokët dhe një ndër arsyet është edhe shpenzimi shumë i madh i kohës, por edhe i parave. Nuk e di, për ato që kujdesen për flokët ndoshta do më konsiderojnë si “out of space”, po çfarë të bëj unë e shkreta, këtë kursim e bëj. Te thonjtë kursej. Për shembull, një herë të vetme kam bërë këto thonjtë në jetë dhe këto i bëra në Japoni se m’i bëri vjehrra se po të ishte për mua as atëherë s’do i bëja.

