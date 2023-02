Shije Shtëpie – Emisioni 20 Shkurt 2023

14:50 20/02/2023

Të ftuar:

Krisanthi Kallojeri – astrologe

Çenkuela Hasa – moderatore

Kejsi Xhaferri – gazetare

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj.Vjollca

Kunguj të njomë me fileto pule në furrë

500 gr fileto pule

3 kunguj të njomë, të mëdhenj

3 kokrra vezë

1 fç bukë e thërrmuar

Kripë dhe piper i zi

1 majë luge piper të kuq

150 gr djathë mozarela ose provolo

70 gr parmixhan

Supë me qiqra

300 gr qiqra të thata

1/2 qepë

2 thelpinj hudhër

1 presh

1 karrotë

1 degë selino

3 lgj vaj ulliri

2 degë rozmarinë

2 gjethe dafine

Kripë dhe piper i zi

1,5 l lëng perimesh

Hëna e re në shenjën e Peshqve… Si do të ndikojë te shenjat?

Dy javët në vijim do të jenë më të qetat përpara ndryshimeve që do të vijnë. Astrologia Krisanthi Kallojeri thotë në “Shije Shtëpie” në Tv Klan se kjo është periudha më e mirë për të përfunduar punët e lëna pezull. Kemi një Hënë të re në Peshk që që do të na bëjë të manifestojmë.

Planeti i dashurisë nuk do të jetë më aq i ndjeshëm sepse në shenjën e Dashit do të ngjyroset nga impulsiviteti. Astrologia gjithashtu përcakton se datat 21-23 do të jenë më të favorizuarat teksa shkojmë drejt fundit të muajit Shkurt.

Krisanthi Kallojeri: Fillon me një Hënë të re, klima e javës do të jetë e mirë. Kemi përpara dy javë disi të qeta dhe pozitive si të themi, ujërat janë të qeta sepse kemi të bëjmë me periudhën e Peshqve dhe duhet të mbyllim çështje që kemi lënë varur sepse më pas deti do fillojë të ketë dallgë, mund të ketë pak furtuna. Të përfitojmë prej kësaj periudhe, është e qetë dhe favorizuese sidomos kjo javë jep zgjidhje.

Hëna e re që fillon tani hap rrugën për kalimin e Saturnit në shenjën e Peshqve i cili do kalojë në datën 7 me Hënën e plotë që do bëhet në aksin Peshk-Virgjëreshë. Hap rrugën e Saturnit dhe përfaqësuesit e Peshqve, Virgjëreshës, Binjakëve dhe Shigjetarit do gjenden para përgjegjësisë.

Venusi kalon në shenjën e Dashit, do jetë një periudhë me shumë entuziazëm, nxitim dhe ajo ndjeshmëria që kishim deri më tani dhe ndjenjat shumë romantike, së bashku me qëndrueshmërinë sepse Venusi në Dash nuk e ka këtë, do të fluturojnë.

Mes datës 21 dhe 22 vështirësitë i shohim si një udhëheqje drejt zgjidhjes që duhet të shohim, ndërsa 22 dhe 23 janë dy ditë shumë të mira ku aktiviteti takohet me realizimet. Takoni, bisedoni, veproni dhe mos qëndroni vetëm në fjalë.

“Sa herë përmendet Saturni, frikësohem”, moderatorja: E kam provuar mbi kurriz, kam patur ndryshime të fuqishme

Në parashikimin e saj të horoskopit për javën në vijim, astrologia Krisanthi Kallojeri përmendi edhe disa lëvizje të Saturnit gjatë datës 7 Mars që do të ndikojë disa shenja. Nisur nga kjo, moderatorja Çenkuela Hasa, e ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan tha se i trembet këtij fenomeni astrologjik. Gazetarja Kejsi Xhaferri shtoi se zakonisht ky planet nuk shihet si shumë pozitiv për shkak të mësimeve të forta që jep, por ndihmon për rritjen e individit.

Çenkuela Hasa: Sa herë përmendet Saturni, nuk e di pse trembem, frikësohem.

Kejsi Xhaferri: Sepse Saturni…

Krisanthi Kallojeri: Në asnjë mënyrë!

Kejsi Xhaferri: Sepse Saturni konsiderohet planet i keq.

Krisanthi Kallojeri: Jo!

Kejsi Xhaferri: Saturni është drejtues i Bricjapit, sa ta shpjegoj dhe Bricjapi ka këto tiparet që të kufizon, Saturni do shumë rregull, disiplinë, shumë punë dhe kur Saturni futet në një shenjë, ajo shenjë do marrë mësime jete, leksione jete.

Çenkuela Hasa: Mësimet që marrim jo gjithmonë vijnë në mënyrën e duhur.

Kejsi Xhaferri: Thjesht maturohesh, aq 2-3 vite qëndron në një shenjë.

Gazetarja shton se një tjetër planet i rëndësishëm është Jupiteri i cili ësht planeti i fatit dhe në Maj kalon në shenjën e Demit. Astrologia Krisanthi Kallojeri, e cila konfirmon këtë lëvizje, më pas i rikthehet sërish Saturnit për të shpjeguar se cili është misioni i këtij planeti.

Krisanthi Kallojeri: Saturni është një nga planetët shumë të rëndësishëm. Nuk ka realizim pa Saturnin. Saturni është ai që i jep formë gjithçkaje. Pa punë, pa disiplinë dhe pa organizim asgjë nuk mund të arrihet. Kërkon disiplinë, punë, organizim, seriozitet dhe të ngremë barrën e përgjegjësisë. Saturni është mësuesi i rreptë, por mësuesi që shpërblen, pra kur keni punuar dhe jeni të disiplinuar, është e pamundur të mos ju shpërblejë.

Çenkuela Hasa: E kam provuar mbi kurriz, prandaj.

Katerina Trungu: Pse të ka ndodhur diçka personalisht?

Çenkuela Hasa: Po, ka qenë fiks periudha e pandemisë kur një astrologe e njohur në vendin tonë, nuk po e përmend, më ka thënë që në Shkurt të këtij viti ke Saturnin dhe kam patur ndryshime të fuqishme në jetn time dhe është ajo që thotë dhe astrologia, që më pas i kam parë anët pozitive çdo gjëje që më ka ndodhur, por do marrësh disa mësime të mira.

Horoskopi i javës për secilën shenjë

Parashikimi javor për shenjat e horoskopit paraqet një javë të qetë, pa trazira dhe ngjarje të forta duke i dhënë mundësi secilës prej tyre të fokusohet dhe të hartojë një plan suksesi. Astrologia Krisanthi Kallojeri, e ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan thotë se nisur nga pozicioni i Hënës, shenja më e favorizuar është Gaforrja ndërsa Jupiteri dhe Afërdita i sjellin shkëlqim Shigjetarit. Demi dhe Virgjëresha janë shenjat që do të kenë më shumë përfitime financiare, ndërsa Akrepi i gëzohet dashurisë.

Dashi – Keni një periudhë shumë të mirë, Venusi kalon sot në shenjën tuaj dhe do qëndrojë deri më 17 Mars. Me Jupiterin dhe Venusin në shenjën tuaj keni mundësi të bëni çudira. Përfitoni, mos nxitoni dhe evitoni impulsivitetin. Këtë javë veprimet tuaja harmonizohen plotësisht me qëllimet dhe projektet që keni. Kujdes në sferën financiare gjatë gjithë periudhës, mos merrni vendime të nxituara kryesisht në pronën tuaj. Me Hënën e re te Peshqit futeni në një periudhë ku mund të planifikoni, nuk duhet të bënit të ditur te të tjerët planet tuaja, përpunojini, përpiquni t’i realizoni dhe kur të vijë momenti i ditëlindjes pas datës 20 Mars, mund të lulëzoni dhe t’i bëni të njohura tek të tjerët. Këtë javë një çështje ekonomike mund t’ju nxjerrë jashtë programit, por njëkohësisht do të keni dhe zgjidhje.

Demi – Me kalimin e Venusit te Dashi do të shijoni më shumë jetën tuaj private, intime Ndryshimet lidhur me jetën e përditshme ose punën është mirë t’i mbani brenda vetes, t’i përpunoni, t’i realizoni dhe më pas t’i shohinn të tjerët. Në jetën sentimentale gjatë kësaj periudhe mund të lëvizni në mënyrë më diskerete. Hëna e re në shenjën e Peshqve ka të bëjë me synimet, projektet, qëllimet tuaja dhe mirë është të jenë sa më reale sepse aq më të realizueshme. Edhe pse mund të keni mbështetjen e të tjerëve, mirë është të dini ku ndalon realja nga ekzagjerimi. Do të keni kontakte e biseda në datën 21-22. Kërkoni me takt ato që doni. Në datat 22-23 do keni një përfitim, një ndihmë ekonomike.

Binjakët – Kalimi i Venusit te Dashi favorizon jetën sociale, diçka shumë e rëndësishme për ju sepse komunikimi dhe të jeni socialë është pjesë e jetës dhe karakterit tuaj. Do bëni njohje e takime të reja, do mësoni gjëra të reja dhe do merrni të dhëna të reja deri në datën 17 Mars të cilat do jenë të dobishme për zhvillimin tuaj të mëtejshëm. Hëna e re në shenjën e Peshqve ndikon në asket kryesore të jetës, por më shumë në fushën profesionale. Mund të bëni një fillim të ri, por duhet të dini se ka një peshë përgjegjësie. Kryesisht ndikohen të lindurit në ditët e para të shenjës dhe për vitin 2023, ata të lindurit deri në 8 ditët e para të shenjës. Kjo javë është shumë e mirë dhe keni mundësi të bëni një plan afatshkurtër dhe fillimisht gjatë kësaj jave planet e projektet harmonizohen me veprimtarinë. Jini aktivë gjatë ditës. Do të keni një sukses lidhur me një çështje të së ardhmes në 22-23 të muajit.

Gaforrja – Me kalimin e Venusit në Dash, ku ndodhet edhe Jupiteri është shumë favorizuese për karrierën dhe jetën tuaj sociale. Kudo shkoni bëheni të pranueshëm dhe tani është momenti të kaloni mesazhet që doni në lidhje me planet dhe realizimet. Hëna e re në Peshk ju bën ëndërrimtarë dhe është pozitive sepse përmes ëndrrave marrim krahë, pro sa më të disiplinuar, të planfiikuar dhe të organizuar të jeni, aq më afër realizimit të ëndrrës. Në datën 21-22 mos u mbështetni te ndihma e të tjerëve, ndërsa në 22-23 dashuria është në atmosferën tuaj, por kush do e bëjë hapin i pari? Mund të realizoni një udhëtim dhe ta kombinoni me një çështje profesionale.

Luani – Kalimi i Venusit në Dash nis për ju një periudhë shumë të bukur, madje deri më 17 Mars keni mundësi të bëni një udhëtim, ta kombinoni me çështje profesionale, argëtim, studim, trajtim dhe projekt, favorizohen. Mund të gjendeni njëkohësisht në një vend shumë të bukur që mund të krijojë njohje të dobishme për periudhën që vijon. Me Hënën e re në Peshk përqendrohuni në anën pssikologjike, rrini larg mendimeve negative, shihni dëshirat më të thella që të jenë sa më reale dhe njëkohësisht mund të zgjidhni dhe fokusohuni te problemet lidhur me anën ekonomike me të tjerëve. Pra trashëgimitë, bankat, tatimet, bashkëpunimet ekonomike me partnerin. Më 21-22 përfitoni nga disa pengesa që do të keni sepse do t’ju udhëheqin drejt një zgjidhjeje, ndërsa më 22-23 do të realizoni një takim që promovon punën tuaj. Një marrëdhënie miqësore mund të zhvillohet në një lidhje dashurie.

Virgjëresha – Kalimi i Venusit në Dash ajo mbështetja ekonomike që ju kemi premtuar ne astrologët që në fillim të vitit që do jetë edhe psikologjike, është më reale dhe e theksuar deri në datën 17 Mars. E përfitoni në sferën financiare nga një ndihmë që do të keni dhe nëse jeni të interesuar të merrni një kredi bankare, është momenti por thjesht mos bëni veprime të nxituara, shihni deri ku mundeni. Hëna e re në shenjën e Peshqve krijon kushte për një fillim të ri në fushën e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve, ndikohen kryesisht të lindurit në 10-ditëshin e parë të shenjës që tashmë ndoshta kanë një fobi sepse kanë kaluar zhgënjime, por tani gjërat janë më të qarta, më të kthjellëta, më të sinqerta dhe duhet të veproni. Ju që jeni në një lidhje ose bashkëpunim, nëse jeni të interesuar duhet ta mbroni sepse marrëdhëniet do vihen në një provë. Në datën 21-22 jini korrektë dhe kontrolloni reagimin ndërkohë në datën 22-23 keni zhvillime pozitive në punë dhe ata që janë në kërkim, mund të marrin një lajm të mirë.

Peshorja – Kalimi i Venusit përballë jush, bashkë me Jupiterin që gjendej që në fillim të 2022 krijohen kushtet për të realizuar ato që doni në jetën tuaj personale, ku njëkohësisht do keni mbështetjen dhe ndihmën e partnerit dhe bashkëpunëtorit tuaj. Do keni shumë suksese në jetën personale në Mars e Prill por mos harroni që sasia nuk bën cilësinë. Brenda rasteve që do keni, bëni zgjedhjen e duhur për ju sidomos tani që me Venusin në Dash mund të jeni më të nxituar. Hëna e re në Peshk do sjellë një fillim të ri në punë ose jetën e përditshme që kërkon disiplinë deri në datën 20 Mars. Një udhëtim dhe zhvillime pozitive do të keni këtë javë në jetën personale. Përfitoni në datat 21-23 Shkurt, por tregoni pak kujdes me të parën.

Akrepi – Kalimi i Vensuit në Dash përmirëson jetën e përditshme dhe krijon një atmosferë më të mirë në punë ndaj nëse jeni në kërkim është momenti ta gjeni dhe të keni të ardhura më të mira. Për ata që kanë një biznes mund të bëjnë investime dhe blerje, por të jenë afatshkurtra dhe jo të nxituara. Hëna e re në shenjën e Peshqve është një periudhë shumë erotike dhe favorizohen të lindurit në ditët e para të shenjës. Çështjet ekonomike që kanë të bëjnë me të tjerët favorizohen dhe mund të zgjidhni çfarë ka të bëjë me bankat, tatimet dhe bashkëpunimet financiare.

Shigjetari – Jeni më të favorizuarit e periudhës sepse sa i përket Venusit dhe Jupiterit, dy planetet e fatit dhe dashurisë gjenden në shtëpinë e tyre të pestë që lidhet me fëmijët, dashurinë, krijimtarinë, fatin, argëtimin, investime. Thjesht duhet të mos veprojnë në mënyrë impulsive. Hëna e re në Peshk i përqendron në ambientin familjar, në ndryshimet që duan të bëjnë por që duhet të kenë një planifikim dhe përgjegjësi. Nga data 21-23 do kenë favorizime dhe zhvillime të mira nëse do shmangin disa kontradikta me bashkëpunëtorët ose të tjerët.

Bricjapi – Venusi në shenjën e Dashit favorizon krijimin e një atmosfere shumë të këndshme në familjen tuaj, kështu që mund të mblidhni njerëz në shtëpi, të përmirësoni kushtet ose të përfitoni nga prona juaj. Hëna e re në Peshk është një klimë që do ndryshojë për një muaj sjell mundësi për të promovuar punën tuaj përmes udhëtimeve, kontakteve, bisedave dhe kjo do sjellë zgjidhje në sferën ekonomike. Paralelisht me periudhën, kjo javë sjell zgjidhje dhe shpenzime. Nëse disa nga ju hasin pengesa në financa, të jeni të bindur se do gjeni zgjidhje.

Ujori – Me kalimin e Venusit në Dash është një periudhë që jeni të komunikueshëm, në lëvizje, do takoni miq e shokë, do flirtoni dhe do keni dëshirë për dashuri, por përmes këtyre mund të realizoni qëllimet tuaja. Gjithë lëvizjet tuaja duhet të kenë si synim që të realizoni qëllimet dhe projektet. Hëna e re vë fokus në shenjën financiare dhe do keni zhvillime aty, fitime, fillime të reja por duhet të jeni të kujdesshëm në investimin që do të bëni. 22-23 Shkurti ju sjell fitime, ndërsa në datën 21-22 duhet të jeni sa më elastikë në reagimet ndaj problemeve.

Peshqit – Kjo Hënë e re hap rrugën për kalimin e Saturnit në shenjën tuaj që do ndodhë në datën 7 Mars me Hënën e plotë në aksin tuaj. Fillon një periudhë me përgjegjësi, organizim, punë, ndërgjegjësim që do të zgjasë rreth dy vite e gjysmë. Kjo Hënë e re bashkë me Venusin në shtëpinë tuaj të dytë krijon kushtet që përmes një fillimi të ri të prgramuar, të disiplinuar ku do i përvisheni punës do keni rritjen e të ardhurave financiare dhe mund të krijoni një bazë të tillë që mund ta shijoni për vite. Prej kësaj jave fokusohuni te vetja dhe punoni me të në çdo drejtim.

