Shije Shtëpie – Emisioni 20 Shkurt 2024

15:58 20/02/2024

Të ftuar:

Artan Koni – mjek urolog

Mimoza Keta – mjeke gjinekologe

Diola Dosti – nutricioniste

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Tavë me oriz, gjoks pule dhe salcë domate

1,5 gotë oriz

2 lgj vaj + 1 lgj gjalpë

Kripë dhe piper i bardhë

Shafran indie

3 gota ujë të valuar

Përbërësit për pulën

2 lgj vaj

1 qepë

600 gr gjoks pule

Kripë dhe piper i zi

Piper i kuq

0,5 lç kurkuma (shafran indie)

200 gr pure domate

2 thelpinj hudhër

150 gr mozzarela

Në një tenxhere shkrijmë gjalpin dhe vajin dhe kaurdisim orizin për 4-5 minuta. Shtojmë ujin e valuar, kripë, piper, shafran indie, ulim temperaturën dhe e lëmë orizin të ziejë për 12 minuta. Ndërkohë në një tigan kaurdisim qepën në kubikë të vegjël deri sa të bëhet transparente. Shtojmë mishin të prerë në kubikë të vegjël, e kaurdisim për 5 minuta. Shtojmë erëzat e më pas shtojmë purenë e domates. Grijmë në rende hudhrat, i përziejmë së bashku dhe i lëmë të gatuhen përbërësit për 5-7 minuta të tjera. Lyejmë një tavë me vaj ose gjalpë. Nivelojmë në të orizin e më pas mbulojmë orizin me mishin e gatuar me salcë. Në fund mbulojmë orizin me djathë të grirë në rende dhe vendosim tavën në furrë në temperaturë 200 gradë për 15 minuta. E shërbejmë të spërkatur me majdanoz.

Bukë me vezë dhe proshutë

5-6 feta bukë franxhollë

5-6 vezë

5-6 feta proshutë

Djathë kaçkavall në rende

Pak gjalpë

Presim bukën në feta jo shumë të holla. Presim pjesën e tulit me kujdes duke lënë vetëm koret anësore. Shkrijmë gjalpin dhe vendosim bukët e boshatisura nga tuli në tigan. Në secilën hapësirë shtojmë nga një kokërr vezë. Mbi vezë vendosim copëza proshute të prera në kubikë e mbi proshutë vendosim pak djathë të verdhë të grirë në rende. Presim tulin horizontalisht në një fetë të hollë dhe mbulojmë djathin. I kthejmë fetat e bukës për tu skuqur nga ana tjetër për 2-3 minuta e më pas gati për t’u shërbyer.

Mjeku: Djemtë nuk lahen, çfarë është spermograma

Studimi/ Diola Dosti: Cilësia e spermës është reduktuar deri në 50 për qind, alarm!

Nutricionistja Diola Dosti, e ftuar këtë të martë në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, u shpreh se cilësia e spermës këto 70-80 vite, është reduktuar deri në 50 për qind.

Sipas saj, reduktimi i hormonit të testosteronit ka ardhur për shkak të kimikateve që gjenden në përmbajtjet e plastikës. Dosti u shpreh se kjo po studiohet dhe po shihet me shumë kuriozitet nga shkencëtarët.

Diola Dosti: Do të cekja në fakt, reduktimin e hormonit të testosteronit, ka disa arsye përse, por njëra nga arsyet që po shqyrtohet kohët e fundit është për shkak të përdorimit të kimikateve që praktikisht gjenden në përmbajtje të plastikës. Këto janë një kategori që njihen me emrin: falate. Këto bëjnë të mundur reduktimin e numrit të testosteroneve, madje, thuhet që në 70-80 vitet e fundit, është reduktuar cilësia spermale deri në 50 për qind dhe ky realisht është një alarm. Bëhet fjalë për këto kimikate që gjendjen qoftë në pjesët e plastikës, qoftë tek parfumet që përdorin meshkujt. Kjo është një nga arsyet e cila po studiohet dhe po shihet me kuriozitet, me një lupë shumë të madhe në syrin e shkencëtarëve.

Burra kujdes nga ky ilaç, mjeku: Thyen kromozomet, sjell keqformime te foshnja

Mjeku urolog Artan Koni, i ftuar këtë të martë në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, u shpreh se djemtë dhe vajzat që përdorin ilaçin “Roaccutane”, për aknet dhe puçrrat, duhet të presin 3 vjet para se të nisin planet për fëmijë.

Sipas tij, ky ilaç thyen kromozomet dhe nëse vajza ose djali është duke përdorur “Roaccutane” në momentin e ngjizjes, fëmijët lindin përherë me deformime.

Artan Koni: Një burrë, të paktën, duhet të ketë 2-3 vjet pa përdorur “Roaccutane”. Është një ilaç që përdoret shumë shpesh tani për puçrrat, për aknet; është një ilaç që thyen kromozomet dhe fëmijët që lindin nga burra që përdorin “Roaccutane”, lindin përherë me deformime. Kështu që, gjëja e parë që duhet të kemi parasysh është “Roaccutane”, është ilaç që përdoret shumë shpesh. Nuk e di, mbase nuk e keni dëgjuar. Duhet të paktë, 3 vjet të mos kemi pirë më “Roaccutane”, të kemi mbaruar kurat e akneve, e puçrrave që njihen ndryshe dhe pastaj të provojnë për shtatzëni; kjo është e para. E dyta është, të paktën 3 muaj që të mos kenë pirë cigare; edhe ata mirë është të marrin acid folik. Patjetër që drogat as që diskutohet që na bëjnë dëm. Këto janë ato që ne shohim më shpesh: “Roaccutane”, cigarja, drogat edhe acidi folik. Sepse, do të paktën 90 ditë një spermatogenez që të plotësohet, që të filloj nga zero deri tek qeliza më e shëndetshme. “Roaccutane” është edhe për femra i rëndësishëm; edhe femrat nuk duhet të mbeten shtatzënë, të paktën për 3 vjet.

