Shije Shtëpie – Emisioni 20 Shtator 2023

13:19 20/09/2023

Të ftuar:

Margarita Kola – avokate

Almeida Xhaferi – psikologe

Silvana Bushati – opinioniste

Skënder Haklaj – koreograf

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Qofte me patate dhe bizele (gjellë)

Për qoftet:

300 gr mish të grirë

1 qepë

2 lugë gjelle galetë e grirë

1 vezë

Kripë + piper të zi

1 lugë kafe kumin

1 lugë çaji majdanoz të thatë

Perimet:

1 qepë

3 patate

1 karotë (opsionale)

1 gotë bizele

1 lugë gjelle salcë domate

1 lugë çaji piper i kuq i ëmbël

Kripë + piper të zi

Vaj

Fillimisht bashkojmë në një tas të gjithë përbërësit e qoftes dhe punojmë brumin e qofteve me dorë derisa të formohet një brumë i lidhur. E lëmë brumin të pushojë 30 min në frigorifer e më pas formojmë qofte në madhësinë e një arre të madhe.

Vendosim pak vaj në tigan dhe i kalojmë qoftet sa të kapen pak, jo të skuqen plotësisht. Ndërkohë në një tigan të thellë ngrohim vajin dhe e kaurdisim qepën të grirë shumë hollë derisa të zverdhet. Shtojmë salcën, e skuqim për 1 minutë e më pas shtojmë perimet, patetet, karotën dhe bizelet. Patatet të prera në kubikë me brinjë 1.5 cm. Karotat në gjysmë rrathë ose kubikë më të vegjël.

Shtojmë në të ujë të ngrohtë baraz me nivelin e perimeve dhe i lëmë të ziejnë duke shtuar edhe qoftet të skuqura pak. Rregullojmë shijen me kripë, me piper të kuq, i përziejmë dhe i lëmë të ziejnë për 25-30 min. Pasi të kalojë kjo kohë gjithçka është gati për ta servirur.

Ëmbëlsirë me sfoliatë, krem dhe pjeshkë

1 petë sfoliatë

2-3 pjeshka, nektarinë

1 të verdhë veze + 1 lugë gjelle qumësht (për lyerje)

Kremi:

500 ml qumësht

2 vezë

100 gr sheqer

50 gr miell

Lëkurë limoni

Vanilje

Pak kripë

Fillimisht përgatisim kremin. Rrahim vezët me sheqein derisa sheqeri të shkrijë e përziejmë me miellin, derisa të marrë një trajtë kremoze. E hollojmë me 2-3 lugë gjelle qumësht. Vendosim qumështin për ta ngrohur duke shtuar në të një copë lëkurë limoni, vanilje dhe pak fare kripë. Shtojmë kremin me vezë dhe e përziejmë vazhdimisht derisa kremi të marrë valë. E largojmë, dhe e vendosim në frigorifer të ftohet.

Hapim një petë sfoliatë, e ndajmë atë në 6 ose 8 pjesë të barabartë. I presim ato dhe në qendër të cdo pjesë vendosim në formë të rrumbullakët me diametër 6-7 cm. Mbledhim anët e petës rreth formës duke formuar një gropë të cilën e mbushim me krem. Vendosim 3 feta pjeshke, lyejmë anët e petës në të verdhë vezë të përzierë me pak qumësht, vendosim ëmbëlsirat në një tepsi me letër pjekje dhe i pjekim në temperaturën 190 për 20 minuta.

Si funksionon ndarja e një trashëgimie

E njohin pak vende europiane, ç’është Instituti i Rezervës Ligjore që zbaton edhe Shqipëria?

Shqipëria gëzon një legjislacion që e kanë integruar shumë pak vende europiane sa i përket testamentit të trashëgimisë. Avokatja Margarita Kola shpjegon në “Shije Shtëpie” në Tv Klan se në vendin tonë funksionon Instituti i Rezervës Ligjore i cili mbron dy kategori të caktuara.

Një person që lë një testament nuk mundet të përjashtojë prej tij të moshuarit mbi 65 vjeç dhe fëmijët e mitur. Në një rast të tillë, ata do përfitojnë pjesën që iu takon pavarësisht vullnetit të personit që ka lënë testamentin.

Margarita Kola: Instituti i Rezervës Ligjore është kjo që pavarësisht se testamenti të lihet ty në dorë tia lësh kujt të duash pronën tënde, gjithsesi të vendos një kufizim për një grup të caktuar personash të cilat do t’i mbrojë në mënyrë të posaçme ligji.

Ermelinda Ndoja: Kush është grupi i caktuar?

Margarita Kola: Janë personat të cilët janë mbi 65 vjet dhe nuk janë më të aftë për të punuar, por kështu edhe fëmijët e mitur në momentin që ti ke lënë testamentin, pra mbron dy kategori.

Ermelinda Ndoja: Pavarësisht vullnetit, të mbron ligji.

Margarita Kola: Po, pavarësisht se për të tjerët ti shprehesh por këta nuk mund t’i përjashtosh nga testamenti dhe në qoftë se ti i ke përjashtuar, ti i drejtohesh me një padi gjykatës dhe ti fiton të drejtën për ta marrë atë pjesë për aq pjesë sa do të të takonte në qoftë se do ta kishe me trashëgimi ligjore.

Avokatja shton se testamenti shpallet pjesërisht i pavlefshëm dhe këto kategori do përfitojnë çfarë iu takon. Në rastin kur fëmija nuk përfshihet në testament ose është bërë i padenjë për të përfituar pasurinë, kjo nuk përjashton fëmijën e tij.

Pse tradita favorizon djemtë në trashëgiminë e pronave familjare

Refuzoi trashëgiminë dhe ia la vëllait, avokatja zbulon arsyen e fortë

Gjatë diskutimit në “Shije Shtëpie” në Tv Klan lidhur me trashëgiminë e pronës, biseda u ndal edhe te personat që refuzojnë të marrin pjesën që u takon. Avokatja Margarita Kola shprehet se kjo tregon emancipim dhe një zgjedhje të lirë. Nga përvoja e saj personale, ajo thotë se vetë ka refuzuar të merrte trashëgiminë dhe t’ia kalonte atë vëllait të saj me bindje të plotë.

Margarita Kola: Unë nuk shikoj asnjë gjë të keqe sepse përderisa dhe trashëgiminë, jo më kot unë u ndala edhe te testamenti, përderisa trashëgimia në koncept lejon vullnetin tënd të lirë të shprehesh se kujt do t’ia lësh pronën tënde, unë shikoj asnjë gjë të keqe kur dikush me bindje të plotë nuk dëshiron të marrë pjesë te babai ose te nëna e vet dhe dëshiron tia japë babait ose motrës. Këtu s’ka asgjë të keqe, biles për mua është emancipim.

Në shoqëritë e zhvilluara nuk i përplasin çështjet në gjykata, në tensione siç i çojmë ne. Mund të jemi gjykatat që për gjënë më të vogël shkojmë në gjykatë, gjykatat tona janë të tejmbushura. Bota e emancipuar i zgjidh këto gjëra prandaj dhe ne kemi ligjin për ndërmjetësim.

Për aq kohë sa njerëzit zgjedhin me bindje… unë kam zgjedhur me bindje të plotë të timen kur është privatizuar shtëpia që kanë pasur familja ime, të kohës së Enverit, kam zgjedhur me bindje të plotë, pa më detyruar asnjeri dhe duke e njohur ligjin në majë të gishtave që më takonte, kam zgjedhur të mos marr asnjë pjesë sepse vëllai im ishte shtylla e shtëpisë për shkak se babai ynë ka vdekur në moshë të re. Dhe unë në vetëdijen time, mund ta konsideroni si të doni, por ajo është shumë emancipuese sepse ishte bindja ime e plotë.

“Pasurinë time do ia lë vajzës”, Silvana shpjegon vendimin për të përjashtuar djalin

Në shumicën e rasteve kur bëhet fjalë për të ndarë pasurinë mes fëmijëve, prindërit zgjedhin që të përpjesëtohet në mënyrë të barabartë. Volejbollistja Silvana Bushati ka hartuar një plan disi ndryshe nga e zakonshmja lidhur me pasurinë e saj vetjake. Ajo thotë se nuk do ta ndajë midis fëmijëve, por do ia lërë vajzës.

Silvana Bushati: Unë kam edhe djalë edhe vajzë. Duke marrë parasysh kohën se si kanë ardhur gjërat, nuk do ta mendoja dot kurrë që vajza ime të mbante shpresë në pasurinë e burrit, nuk e konceptoj dot. Djali është i fortë, do luftojë ashtu sa do mundet, por unë gjithë jetën time do luftoj që vajzën time ta kem gjithmonë të pavarur dhe atë pak pasuri që do kem unë personale sepse ndoshta burri sigurisht do ia lërë djalit, por atë timen personale unë do ta mbështes vajzën deri në fund.

Ermelinda Ndoja: Vetëm vajzës, jo djalit? Pse do bësh këtë ndarje?

Silvana Bushati: Sigurisht nëse do kem maksimumin, për të dy.

Ermelinda Ndoja: Aq sa ke për ta ndarë, jo për ta ndarë mes të dyve?

Silvana Bushati: Vajza e ka më shumë të nevojshme në këtë kohë që ne jetojmë sot.

Katerina Trungu: Pra po më thua që vajzës do ia lësh pasurinë të jetë në dorën tënde dhe djalit jo që mos ta keqkuptoj?

Silvana Bushati: Atë pak pasuri që do kem personale po unë do ia lë vajzës.

Katerina Trungu: Nuk mendon se duhet të jetë edhe djali pjesë e trashëgimisë?

Silvana Bushati: Sigurisht që po, por duke menduar që unë kam një bashkëshort dhe ai ndoshta ka një ekonomi më të mirë se unë, do ia lë pa diskutim sepse unë jam veriore, djalit, unë timen do ia lë vajzës.

Katerina Trungu: Ka edhe një gjë që Silvana është e pamartuar, jam e saktë?

Silvana Bushati: Po.

Skënder Haklaj: Sa bukur për mua si verior të dëgjoj këtë. Ndërsa im bir, se unë nga djemtë kam katër nipa dhe një mbesë që e duam shumë. Im bir thotë kështu që të dy baras, djali dhe vajzës.

Silvana Bushati: Por duke qenë se unë nuk kam pranuar kurrë të kem një martesë me letra, të ligjshme. Kam një bashkëjetesë, unë mendoj që pasuria ime që kam unë personalisht është më e drejtë që t’i shkojë vajzës sepse është më e brishtë, do ketë shumë nevojë.