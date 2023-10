Shije Shtëpie – Emisioni 20 Tetor 2023

16:29 20/10/2023

Të ftuar:

Dasara Karaiskaj – gazetare

Klotilda Harka – gazetare

Xhoana Kurti – ish-konkurrente në “Love Island Albania”

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Sultjash me qumësht në multicooker

1 kupë oriz

1 ½ kupë ujë

Pak kripë

2 kupa qumësht

1/2 kupë sheqer

2 vezë

1 bustinë sheqer vanilje

3/4 kupa rrush i thatë (sipas dëshirës)

Kanellë

Qofte me qiqra

1 kavanoz qiqra

2 patate të ziera

1 karrotë

Majdanoz

Vaj ulliri

Kripë

Miell misri 3 lugë gjelle

Salcë domate

Kriza në çift, pasion, xhelozi çfarë po ndodh në “Love Island Albania”

“Arlindi nuk ishte dashuri”, Xhoana zbulon reagimin e vjehrrës: U bë ai!

Për Xhoanën, “Love Island Albania”ishte një mënyrë për t’iu rikthyer jetës pas humbjes së partnerit. Gjatë bisedës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ish-konkurrentja shpjegon se ka vuajtur nga ankthi social dhe nuk dilte nga shtëpia apo të takonte njerëz, diçka që formati i dashurisë e ndihmoi ta kalonte.

Gjithashtu ajo foli edhe për partnerin e saj të ndjerë dhe tha se pas tij nuk ka dashuruar askënd tjetër, as Arlindin me të cilin pati një histori brenda vilës së dashurisë.

Klotilda Harka: Arlindi ishte dashuria e parë pas humbjes së partnerit?

Xhoana: Jo. Domethënë, nuk kam pasur një dashuri të parë pas humbjes së partnerit por edhe Arlindi nuk ishte një dashuri.

Klotilda Harka: Por që fluturat në stomak t’i ngacmoi pak apo jo?

Xhoana: Deri diku po, nuk i plotëson kushtet.

Klotilda Harka: I ngjason si portret partnerit tënd të ndjerë?

Xhoana: Aspak. Jo. Nuk i dekoloronte flokët partneri im.

Katerina Trungu: Ishte një plus apo një minus tani se besoj ti e pëlqeve Arlindin, nuk është se ka qenë një skenar nga ana jote.

Xhoana: Ishte një shaka, nuk ka të bëjë fare floku i tij i dekoloruar.

Xhoana shton se nëna e partnerit të ndjerë e ka mbështetur në të gjitha momentet dhe vendimet e saj për të qenë pjesë e spektaklit të dashurisë.

Ermelinda Ndoja: Xhoana, doja të të pyesja diçka në raport me vjehrrën, si e ka parë ajo gjithë rrugëtimin tënd në spektaklin e dashurisë, çfarë të ka thënë pasi ke dalë?

Xhoana: Ajo ka qenë e para që më ka shtyrë për të hyrë në “Love Island”. Unë jam njeri që kam 7 mendje dhe ka qenë një shtysë shumë e fortë dhe normalisht më ka mbështetur, më ka suportuar gjithë kohës që kam qenë në “Love Island”.

Ermelinda Ndoja: Po pas daljes?

Xhoana: Pas daljes, normalisht “pa u kapur me Arlindin, u bë ai të t’i bëjë ty këto gjëra”.

Rikrijimi i çifteve nga publiku sjell tension në vilën e dashurisë

“Xhesika është kokëfortë, Denisi luan me nervat e saj”, Xhoana komenton çiftin e “Love Island Albania”

Marrëdhënia intensive Xhesika-Denis në “Love Island Albania” vijon me përplasjet mes tyre, shpërthimet e vajzës në lot dhe deklarata dashurie duke luftuar për lidhjen e tyre. Të dielën e shkuar pati edhe një mesazh nga nëna e Xhesikës e cila i kërkoi ta harronte Denisin.

Këtij mendimi duket se i bashkëngjitet edhe Xhoana, e cila thotë në “Shije Shtëpie” në Tv Klan se ka bërë të njëjtën bisedë me Xhesikën. Ish-konkurrentja e përshkruan Denisin si egoist që thjesht luan.

Xhoana: Xhesit, fjalët që i ka thënë nëna e saj ia kam thënë unë para se t’i dëgjonte nga nëna, por Xhesi nuk dëgjon njeri, është shumë kokëfortë. Doja të thoja edhe një koment për nënën, ne kurrë nuk duhet të tregojmë problemet tona me partnerin prindërve tanë në atë lloj mënyre sepse ne i harrojmë dhe prindërit jo dhe gjithmonë do jenë si negativë në syrin e tyre.

Katerina Trungu: Denisi si të duket?

Xhoana: Denisi më duket ai mashkulli egoist, është shumë egoist dhe thjesht luan me nervat e Xhesit, i pëlqen vëmendja që i jep Xhesi, domethënë krijon situata, dinamika që Xhesi të ketë ato shpërthime që ai të duket ai mashkulli “shiko çfarë bën një femër për mua”. Ky është Denisi.

Ermelinda Ndoja: Do luftoje kaq shumë sa Xhesika për dashurinë?

Xhoana: Jo.

Ueda i thyen Xhoanës rekordin e puthjeve me Arlindin, por në ‘fron’ qëndrojnë…

Gjatë bisedës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan për çiftet brenda vilës së dashurisë, Xhoana mendon se Aleksi dhe Erida janë shumë të vërtetë sepse kanë përjetuar marrëdhënien e tyre. E pyetur për çiftet që kanë shprehur më shumë afeksion dhe kontakt fizik me njëri-tjetrin, Xhoana rendit disa prej dysheve që mbajnë rekord.

Klotilda Harka: Kush e mban rekordin e puthjeve, çifti Aleks-Erida apo Aleks-Ueda? Apo Arlind-Xhoana apo Arlind-Ueda?

Xhoana: Arlind-Ueda dhe Aleks-Erida. Arlindi e ka më shumë rekordin me Uedën.

Katerina Trungu: Ashtu ë?

Xhoana: Po. Kurse rekord, rekord që vetëm puthen janë Haris me Amadean.