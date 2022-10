Shije Shtëpie – Emisioni 21 Tetor 2022

18:00 21/10/2022

Të ftuar:

Meridian Ramçaj – konkurrent në “Dance Albania”

Lira Gjika – mjeke pediatre

Teuta Maçi – farmaciste

Edlina Losha Bano – administratore kopshti

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj.Vjollca

Byrek me kos dhe vezë

“Unë jam sepse ti ishe”, Meridian Ramçaj rrëfen historinë pas tatuazhit dedikuar njeriut të dashur

Në një “vallëzim” me petët e byrekut, zonjën Vjollca dhe Katerinën në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Meridian Ramçaj ndan detaje nga “Dance Albania”, nga veprimtaritë, por edhe nga jeta personale. Një përvojë e hidhur i ka ndryshuar mendimin për tatuazhet, për të cilat më parë nuk e çonte ndër mend të kishte një të tillë, ndërsa sot në lëkurë ka “gdhendur” 3 prej tyre.

Katerina Trungu: Meridian, nuk e kisha vënë re që ti kishe një tatuazh të shqiponjës.

Meridian Ramçaj: Po. Kam dy në fakt. Kam një tatuazh të shqiponjës, kam dhe një që ia kam dedikuar tim eti, “unë jam sepse ti ishe”.

Vjollca Xhunga: Ah, na bëre për të qarë tani.

Meridian Ramçaj: Unë e kam humbur babain nga Covid-i.

Katerina Trungu: Nga Covid-i?

Meridian Ramçaj: Po. Kam edhe një të motrës. Unë kam qenë një nga njerëzit që i kam urryer tatuazhet dhe kam thënë që s’do bëj kurrë tatuazh, por ja që sot unë kam tre.

Katerina Trungu: Nuk e dija këtë. Ndjesë.

Receta më e thjeshtë për mus me çokollatë

Miq jashtë ekranit, Meridian Ramçaj tregon bisedën me Ilir Shaqirin për “Dance Albania”

Meridian Ramçaj, konkurrenti i spektaklit “Dance Albania” në Tv Klan kësaj here u zhvendos nga pista e vallëzimit në kuzhinë. Në programin “Shije Shtëpie”, Meridiani tha se marrëdhëniet me jurinë i ka të mira deri më tani edhe për shkak të prezantimit dhe sqaroi raportin me Ilir Shaqirin.

Katerina Trungu: Me cilin e ke më mirë nga ata? E di unë...

Meridian Ramçaj: Dëgjo, unë e di se çfarë mendojnë dhe çfarë thonë njerëzit, domethënë Iliri. Unë Ilirit i kam thënë vetëm diçka kur kam filluar te “Dance”. Në qoftë se ti nuk do kesh respekt për profesionin tënd, nuk do kesh respekt as për mua. Kështu që shoqëria jonë dihet si është. Unë brenda pistës së kërcimit do jem konkurrent si gjithë të tjerët, jashtë shoqëria jonë do vazhdojë po njësoj dhe besoj do jetë shumë e gjatë.

Kështu që për aq kohë sa ai nuk do respektojë profesionin e tij, i bie që nuk do më respektojë as mua, kështu që… Iliri është shumë i prerë dhe kjo është një nga gjërat që më ka pëlqyer qëkur kemi qenë në emision tjetër bashkë. Është shumë i prerë dhe shumë i ndarë në disa gjëra, kështu që unë dua që duke qenë se unë po e shijoj, kam ardhur për ta shijuar, kam ardhur për të qëndruar sa më gjatë të jetë e mundur, por nuk kam pasur atë synimin që do shkoj se do fitoj trofeun se s’bën. Pastaj oreksi thonë, vjen duke ngrënë. Duke qenë se unë deri tani jam paraqitur mirë, le të shpresojmë që të zgjasë sa më shumë, kjo është një nga arsyet e mia.

