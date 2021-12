Shije Shtëpie – Emisioni 22 Dhjetor 2021

Shpërndaje







15:08 22/12/2021

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Receta 1 – Fileto pule me pana

1 fileto pule Rukola 1 domate e vogël Miell Pana Gjalpë Vaj

Receta 2 – Tortina çokollate

110 gr çokollatë 110 gr gjalpë 49 gr sheqer 2 vezë 24 gr miell Kakao

Teste live… Si të dallojmë vezët e fshatit nga ato të pularive

Cilat janë të drejtat dhe detyrimet që kemi përballë figurës së policit

Quiz televiziv