Shije Shtëpie- Emisioni 22 Dhjetor 2022

14:49 22/12/2022

Të ftuar:

Esmeralda Thoma– mjeke toksikologe

Ina Xhafa– psikologe

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Shije pikante, qofte me krem fasulesh

Sallatë dekorative për festa

Nga sëmundjet tumorale te shëndeti mendor…Të këqijat e lodrave të fëmijëve

“Ekspozimi i tepërt mund të shkaktojë aborte te gratë shtatzëna”, Esmaralda Thoma tregon rrezikun që vjen nga plastika

Mjekja toksikologe Esmeralda Thoma ishte e ftuar këtë të enjte në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, për të treguar se si mund të zgjedhim lodrat më pak të dëmshme për fëmijët. Ajo ka treguar se prindërit duhet të përpiqen të gjejnë lodra druri apo silikoni për fëmijët e tyre dhe të shmangin lodrat plastike.

Mjekja ka shpjeguar se rreziku që mund të sjellin lodrat plastike është shumë i lartë e madje ajo tregon se edhe ekspozimi i tepërt i grave shtatzënë ndaj plastikës, mund të sjellë dëmtime serioze te foshnja.

Esmeralda Thoma: Njerëzit janë të interesuar se çfarë impakti akut ka lodra. Në fakt lodrat plastike nuk kanë një impakt akut të dukshëm me sy të e lirë të prindërve, por pasojat afat gjata që ato shkaktojnë janë shumë të rënda. Duhet thënë këtu se edhe nënat shtatzëna nëse ekspozohen ndaj kimikateve të ndryshme; unë e përmenda disa herë që jo vetëm lodrat janë plastike dhe kanë impakt te shëndeti jonë. Kështu që edhe nënat gjatë shtatzënisë nëse ekspozohen shumë shpesh dhe në doza të larta të plastikës, kjo plastikë kalon te bebja gjatë jetës intrauterine të tij duke shkaktuar probleme të ndryshme si për shembull lindje të parakohshme apo aborte spontane. Apo lindje të fëmijëve me zhvillime të theksuara të zhvillimit psikomotor të tyre. Duhet të kemi parasysh se lodrat janë të rrezikshme, veçanërisht pas moshës 6 muajshe kur fëmijët kanë tendencën të provojnë çdo gjë. Ideja është që në çdo rast nënat dhe prindërit të përpiqen që fëmijët të lozin me lodra prej druri, por këto lodra nuk duhet të kenë veshje sipërfaqësore plastike dhe me lodra silikoni.

Lodrat e fëmijëve si të zgjedhim materialet më të mira

Festë dhe ulje në “La Forchetta” , për ti dhënë shkëlqim tryezës tuaj