Shije Shtëpie – Emisioni 22 Dhjetor 2023

16:19 22/12/2023

Në studio:

Nikolla Prifti – Guidë turistike

Blerina Arbana – Dresjtoreshë “Shkolla e baletit”

Ador Kadiasi – balerin

Sindi Sheshi – balerinë

Fjoresida Hida – balerinë

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga zonja Vjollca

Supë me qofte dhe perime

Për qoftet:

400 gr mish i grirë viçi

0,5 qepë në rende

1 vezë

Kripë dhe piper i zi

1 lugë gjelle vaj ulliri

2 lgj majdanoz i grirë

Shumë pak rigon

1 lk lëkurë limoni

Për supën:

2 lgj vaj + 2 lgj gjalpë

2 karrota të vogla

2 patate të vogla

2 kunguj të vegjël

1,5 lëng mishi (Magi)

4 lgj oriz

2 të verdha veze

2 lgj lëng limoni

Majdanoz ose kopër

Vendosim përbërësit e qoftes në një tas. I përziejmë mirë. Nëse brumin qofteve rezulton i butë, mund të shtojmë pak bukë të thekur të grirë. Punojmë mirë brumin dhe pasi e lëmë atë të pushojë pak të mbuluar, formojmë qofte sa më të vogla. Ngrohim një tigan me pak vaj e më pas i kalojmë qoftet sa të marrin një skuqje të lehtë fare. I largojmë mënjanë.

Ndërkohë në një tenxhere të thellë shkrijmë gjalpin me pak vaj dhe kaurdisim pak perimet të prera me kubikë të vegjël deri sa ato të ngrohen. Shtojmë lëngun e mishit dhe i lëmë të ziejnë për 15 minuta së bashku. Shtojmë qoftet dhe pasi i përziejmë, i lëmë të ziejnë dhe 15 minuta së bashku me orizin. Ulim temperaturën dhe bëjmë gati të verdhat e vezëve me lëngun e limonit dhe presim supën me qofte dhe perime. Nëse preferoni mund të shtoni pak majdanoz ose kopër. Nëse supa nuk do të gatuhet me lëng mishi por me ujë, në fund shtojmë 2 lugë gjelle gjalpë të skuqur.

Sallatë me thjerrëza, arra dhe djathë

100 gr thjerrëza

2 gjethe dafine

2 degë selino

80 gr arra

2 lgj mjaltë

Pak spec pikant (të copëtuar)

Pak kurkuma

Pak kripë

1 lgj ujë

1 tufë e vogël sallatë marule

2 degë nenexhik i freskët

Pak borzilok

1 tufë majdanoz

100 gr djathë i bardhë

Salca e marinimit

3 lgj uthull

1 lk mjaltë

4 lgj vaj ulliri

Kripë

Fillimisht ngrohim furrën në temperaturë 180 gradë. Thjerrëzat, pasi i kemi lënë në ujë 6 orë më parë i shpëlajmë mirë me ujë të bollshëm disa herë e më pas i vendosim në një tenxhere me ujë ku do të shtojmë 2 degë selino, 2 gjethe dafine dhe i lëmë të ziejnë në temperaturë mesatare pa kapak për 20 min.

Ndërkohë në një tas do të përgatisim marinimin e arrave që do të pjekim. Shtojmë në pjatë 2 lugë gjelle mjaltë, pak spec djegës të copëtuar, kurkuma dhe pak kripë. Shtojmë një lugë ujë, deri sa të na formohet një salcë e trashë me të cilën përziejmë arrat deri sa ato të vishen mirë me këtë pastë. Më pas i vendosim në një tavë ku kemi shtruar letër pjekje dhe i pjekim në furrë për 10-15 minuta duke i trazuar herë pas here që të marrin ngjyrën e duhur.

Kullojmë thjerrëzat, heqim dafinën dhe i lëmë në tenxhere të ngrohta. Në një tas vendosim uthullën, pak mjaltë, vaj ulliri, kripë dhe piper të zi. I përziejmë mirë dhe marinojmë thjerrëzat. Shtojmë si bazë në një pjatë sallatën jeshile. Grijmë nenexhik, borzilok dhe majdanoz dhe i shtojmë në tenxheren me thjerrëza. Thjerrëzat e përziera i shtojmë mbi sallatë jeshile. Shtojmë arrat dhe pak djathë të bardhë në fund.

Tema në pjesën e parë të emisionit “Shije Shtëpie”, në Tv Klan, ka qenë për destinacionet e festave në Shqipëri. I ftuar ishte ciceroni, Nikolla Prifti, i cili ka renditur disa nga vendet që duhen vizituar për periudhën e Krishtlindjeve e Vitit të Ri, mes tyre edhe Shkodra.

Për këtë të fundit ai u shpreh se njerëzit duhet të shkojnë të vizitojnë punishten ku bëhen maska veneciane, “Venice Art Mask Factory”. Madje, sipas tij, maskat janë përdorur në filmin e famshëm ku ka luajtur Tom Cruise dhe Nicole Kidman, “Eyes Wide Shut”.

Nikolla Prifti: Çfarë do të sugjeroja tjetër për Shkodrën, unë shkoj gjithmonë me qejf dhe kam qejf ta shikoj, është ajo punishtja që bëhen maskat veneciane. Ajo është fantastike. Dhe në qoftë se nuk e dinë njerëzit, unë e di që maskat e atij filmit të famshëm që ka luajtur Tom Cruise dhe Nicole Kidman, janë blerë në punishten e Shkodrës. Ai zotëria ka futur në punë gati nja 100 gra që pikturonin dhe që bëjnë ato maskat, është shumë e bukur. Është për t’u vizituar, për t’u parë.

