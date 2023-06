Shije Shtëpie – Emisioni 22 Qershor 2023

16:23 22/06/2023

Të ftuar:

Shkëlzen Brahaj – rritës kuajsh

Erko Prifti – veteriner

Aida Baro – redaktore

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Qofte me patëllxhanë dhe salcë në furrë

500 gr patëllxhanë

Vaj ulliri

1 vezë

1 tufë majdanoz

2 thelpinj hudhër

5-6 lgj bukë të thekur të grirë

50 gr parmixhan

Kripë dhe piper i zi

Piper i kuq

Salca

3 lgj vaj ulliri

2 thelpinj hudhër

300 gr pure domate

Kripë dhe piper i zi

1 fk ujë

Për mbulesën e qofteve në furrë:

125 gr mozzarella

30 gr parmixhan

Fillimisht qërojmë patëllxhanin dhe e presim atë në feta e më pas në shirita duke i përfunduar ato në kubikë me brinjë 0,5 cm.

Në një tigan ngrohim vajin dhe kaurdisim patëllxhanët e prerë në kubikë deri sa të ulin volumin dhe të zbuten. Më pas i transferojmë në një tas. I lëmë të ftohen pak dhe shtojmë majdanozin të grirë shumë hollë, bukën e thekur të grirë, parmixhanin e grirë, 1 vezë, kripë dhe piper të zi, piper të kuq ose pikant.

I përziejmë mirë të gjithë përbërësit në tas e më pas formojmë qofte mesatare. Në tigan shtojmë pak vaj dhe i skuqim qoftet vetëm për 3 minuta nga secila anë. Pasi largojmë qoftet, në po atë tigan shtojmë 3 lugë gjelle vaj ulliri. E aromatizojmë me 2 thelpinj hudhër e më pas shtojmë purenë e domates dhe pak ujë, kripë e piper të zi dhe e lëmë të ziejë për 5-7 minuta.

Shtrojmë si bazë 3/4 e salcës. Vendosim mbi të qoftet të cilat i spërkatim sipër me pak salcë. I mbulojmë me djathë mozzarella të grirë në rende e në fund me pak parmixhan të grirë që do të plotësojë shijen e qofteve dhe të salcës. Vendosim tavën në furrë në temperaturën 180 gradë për 25 minuta.

Bullgur kokërrmadh me mish qingji

160 gr bullgur kokërrmadh (1 gotë)

200 gr mish qingji tul (gjysmë i zier)

1 lgj vaj ulliri

1 lgj gjalpë

6 qepujka të vogla

1/2 spec i kuq në kubikë

5 kumbulla të thata (në kubikë)

Kripë

2 gota ujë të nxehtë

Fillimisht në një tigan të vogël salce kaurdisim mishin e qingjit (tul) të prerë në kubikë të vegjël me brinjë 1,5 cm. E mbulojmë me ujë dhe e lëmë të ziejë për 30 minuta.

Ndërkohë në një tenxhere shkrijmë gjalpin, shtojmë vajin e ullirit, shtojmë qepujkat dhe i kaurdisim për 2-3 minuta në temperaturë mesatare. Më pas shtojmë specin e kuq të prerë në kubikë të vegjël 0,5 cm. E më pas mishin gjysmë të zier. I përziejmë pak dhe shtojmë kumbullat e thata edhe ato të prera në kubikë të vegjël si specin. I përziejmë për 1 minutë dhe shtojmë bullgurin.

Shtojmë 2 gota ujë të nxehtë, kripën dhe e përziejmë. Vendosim kapakun dhe e lëmë të ziejë në temperaturë nën mesatare për 15 minuta. Më pas fikim zjarrin. E mbulojmë me një pecetë e më pas me kapak dhe e lëmë të pushojë për 20 minuta. Atëherë është gati për t’u shërbyer.

Çfarë kalon në kokën e kafshëve

Të mësojmë më shumë rreth empatisë dhe botës së kafshëve

“Macja” libri ku një grua bëhet xheloze për një mace