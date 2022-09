Shije Shtëpie – Emisioni 22 Shtator 2022

22/09/2022

Të ftuar:

Hetem Ramadani – inxhinier, biznesmen

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj.Vjollca

Qofte me salcë, të lehta, të buta, të shijshme

400 gr mish i grirë

1 fetë bukë e freskët

50 ml qumësht ose ujë

2 lugë gjelle majdanoz i grirë

2 lugë gjelle parmixhano i grirë

1 thelpi hudhër

Kripë + piper të zi

1 vezë

Për salcën

½ qepë mesatare

400 gr pure domate

Kripë + piper të zi

Fillimisht ngrohim vajin në tigan dhe shtojmë në të qepën e grirë shumë të imët e kaurdisim atë derisa qepa të zbutet derisa të filloj të zverdhet pak. Shtojmë domatet e qëruara dhe të kthyera në pure. Rregullojmë shijen me kripë dhe piper të zi. Vendosim kapakun dhe lëmë salcën të ziejë 10 minuta. Ndërkohë në një tas vendosim mishin e grirë, shtojmë bukën e zbutur për 5 minuta në qumësht dhe ujë.

Shtojmë majdanozin, parmexhanin, hudhrat, kripë dhe piper të zi dhe një vezë. Të gjithë këta përbërës i përziejmë mirë në tas derisa të na formohet një brumë qoftesh i lidhur mirë. Formojmë qofte në formën e një arre të madhe, të cilat nuk do t’i skuqim por menjëherë e vendosim në salcë. Shtojmë në të një filxhan ujë dhe gjysmë dado mish viçi. Mbulojmë qoftet me salcë dhe kapak dhe i lëmë të ziejnë për 10 minuta të tjera. I shërbejmë duke vendosur në pjatë makarona ose bukë të thekur.

Ëmbëlsirë me mollë dhe qumësht (pa vezë)

Përbërësit për kremin

1 mollë

500 ml qumësht

1 pako puding ose krem karamel

1 lugë gjelle niseshte

2 lugë gjelle sheqer

Për dekorim

1 mollë

1 lugë çaj gjalpë

2 lugë çaj sheqer

½ lugë kafe kanellë

1 lugë çaji lëng limoni

Qërojmë mollën dhe njërën prej tyre e presim në kubikë mesatarë. Mollën tjetër e presim në kubikë të vegjël. Mollën në kubikë më të mëdhenj e vendosim në një enë të thellë. Shtojmë pak qumësht dhe e kthejmë në lëng. E përziejmë në pjesën tjetër të qumështit dhe e vendosim në një tenxhere ku do të shtojmë një pako puding ose krem karamel, vanilje, dy lugë gjellë sheqer. I përziejmë mirë duke i lënë në zjarr derisa të marrë valë dhe kremi të trashet. E lëmë të ziejë dy minuta, më pas e largojmë nga zjarri dhe ndajmë kremin nëpër gota të cilat i vendosim në frigorifer të ftohen.

Përgatisim dekorin e ëmbëlsirës. Në një tigan shkrijmë një lugë çaji gjalpë. Shtojmë mollët në kubikë të vegjël, sheqerin dhe i përziejmë derisa mollët të karamelizohen. Në fund shtojmë kanellën dhe i përziejmë së bashku duke shtuar një lugë kafe lëng limoni. I largojmë nga tigani dhe i vendosim mollët e karamelizuara në një tas. Pasi kremi në gota të jetë ftohur e nxjerrim nga frigoriferi dhe shtojmë në sipërfaqen e kremit një lugë gjellë me mollët e karamelizuara dhe e shërbejmë.

Si mund të kurohet sëmundja e shekullit, diabeti?

Sipërmarrësi i apasionuar pas shëndetit: Njerëz të sëmurë me kancer janë shëruar me regjimin tim

Hetem Ramadani, biznesmeni dhe sipërmarrësi i njohur për stilin e tij të jetesës dhe pasionit për shëndetin, ishte i ftuari i “Shije Shtëpie” në Tv Klan për të trajtuar disa tema. Kanceri, diabeti apo ushqimet e shëndetshme ishin disa prej problemeve të shëndetit që u cekën, për të cilat Ramadani nuk hezitoi të ndante disa këshilla. Sipas tij, kanceri është i kurueshëm nëse ndiqet një stil i caktuar jetese, por duhet theksuar se metodat e tij nuk janë të provuara shkencërisht.

Hetem Ramadani: Unë kam X raste, nuk po flas në shtëpinë time, brenda mureve të një shtëpie ku nuk dëgjohet zëri, kam thën që kanceri është i kurueshëm, mund të kthehet. Nuk e kuron Hetem Ramadani kam thënë, Hetem Ramadani jep këshilla, sugjerime. Ne kemi shumë pak informata për ushqimin e shëndetshëm ose ato që përmenda, për terapinë e dritës, frymëmarrjen, lëvizjen, të cilat ndihmojnë për të rregulluar hormonet.

Te gratë për shembull, një ushqim apo lëvizja, ngritja e peshave për të rregulluar hormonet që janë burim i kancerit, estrogjeni e progesteroni etj, mund të rregullohen me anë të lëvizjes e ngritjes së peshave. Prandaj, nëse kombinohen të gjitha këto, prapë e bëj publike, mund të kurohet, kam rast në familje dhe kam X raste nëpër botë, shqiptarë ose në Gjermani e Amerikë ku njerëz të sëmurë me kancer prostate, lukthi ose zorre të trashë, janë shëruar me regjimin tim.

Kombinimi i meditimit, i lëvizjeve ose aktivitetit fizik, terapisë së frymëmarrjes, dalja në natyrë, ecja, vrapimi, sauna, terapia e ftohtë, e ngrohtë që i kam përdorur te ky i afërm në shtëpinë time, është shëruar nga kanceri në gji në metastazë, është kancer agresiv.

