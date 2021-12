Shije Shtëpie – Emisioni 23 Dhjetor 2021

16:43 23/12/2021

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Receta 1: Bakllava me petë dhe kadaif

1 kg sheqer 700 ml ujë 2 feta limoni Për bakllavanë: 1 pako petë 500 gr kadaif 300 gr gjalpë 300 gr arra 300 gr hallvasi

Fillimisht në një tenxhere vendosim sheqerin, shtojmë në të ujin e ftohtë dhe 2 fetas limon. E përziejmë duke e vendosur në zjarr mesatar të vlojë vetëm 6-7 minuta, pasi të marrë valë. E largojmë mënjanë të ftohet. Ndërkohë, tresim gjalpin dhe e kullojmë atë. Në një tepsi vendosim kadaifin, e hapim atë fije-fije dhe e përziejmë duke e lyer me gjalpë, me qëllim që të përzihet mirë kadaifi me gjalpin. Ndërkohë lyejmë tepsinë me gjalpë dhe vendosim njëra përmbi tjetrën ½ e petëve , duke i spërkatur ato lehtë në çdo petë. Mbi to vendosim 1./2 e kadaifit të lyer mirë me gjalpë. Shpërndajmë arrat e grira dhe mbi to copëza-copëza hallvasinë. Mbulojmë mbushjen me një të dytën e kadaifit. Vendosim dhe petët e mbetura të spërkatura në çdo cep me gjalpin. Presim bakllavanë në feta katrore, jo rom , sepse na bie kadaifi gjatë servirjes, dhe e vendosim të piqet në furrë në temperaturën 170 gradë për 45-50 minuta. Pasi të jetë pjekur, e lëmë të bjerë nxehtësia, të jetë e ngrohtë dhe shtojmë sherbetin e vakët.

Receta 2: Kosha me parmixhan

8 lugë gjelle parmixhan të grirë Rukola ose sallatë miks Proshutë Salcë kosi Sallam Fistik Kripë dhe piper Koper Salmon Ullinj

Vendosim në zjarr mesatar një tigan dhe e lëmë atë të ngrohet. Në një letër pjekje me brinj 12 cm, vendosim 2 lugë gjelle parmixhan të grirë hollë, të cilën e shpërndajmë mirë në formë rrethore me diametër 10 cm. Kur parmixhani të shkrijë, atëherë e kapim letrën me picetë dhe e përmbysim mbi fundin e një gote, duke i dhënë formën e një koshi. E lëmë 2 min të ftohet, e më pas e vendosim në pjatë. Koshat i mbushim me krem djathi përzierë me proshutë të grirë në grirësen e qepës duke e dekoruar me fistikë, ose krem djathi, koper dhe salmon, ose me rukola, domate, mozzarella, me çfarë të kemi dëshirë, sipas preferencës.

2 librat e fundvitit, ja çfarë duhet të lexoni ju dhe të vegjlit tuaj

Nënë dhe artiste, Enada Hoxha në një rrëfim me djalin

Si t’i shtrojmë tryezat festive