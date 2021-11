Shije shtëpie – Emisioni 23 Nëntor 2021

14:21 23/11/2021

#InaDajçi #ShkelqimBalili #TenedaLuli #ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Receta 1: Biskota me limon

1 vezë 100 gr sheqer 100 ml vaj Lëkura e ¼ e limonit Lëngu i 1 limoni 300 gr miell 1 lugë çaji pluhur pjekës Sheqer pluhur

Në një tas vendosim një vezë të plotë. Shtojmë në të sheqerin dhe vajin dhe i përziejmë sëbashku. Shtojmë lëkurën e limonit, lëngun e limonit dhe vazhdojmë përzierjen. Shtojmë pak nga pak miellin dhe pluhurin pjekës dhe përziejmë brumin mirë. Shtrojmë letër piekjëje në një tavë dhe pasi të lyejmë duart me pak vaj, formojmë toptha të vegjël me brum dhe i vendosim në tepsi. Në fund i pudrosim mirë me sheqer pluhur dhe i vendosim në furrë në temperaturën 170 gradë, për 12-14 minuta.

Receta 2: Makarona me pulë në tigan

350 gr fileto pule Kripë dhe piper i zi Piper i kuq dhe trumzë 1 ½ lugë gjelle vaj ulliri Salca: 1 qepë 2 thelpinj hudhër 2 domate 300 ml krem panna 50 gr parmixhan 250 gr spaghetti (gjysmë të gatuara) 2 lugë gjelle vaj ulliri]

Në një tigan vendsoim pak vaj ulliri dhe shtojmë në të hudhrën e grirë imët. E kaurdisim hudhrën për një minutë dhe shtrojmë qepën të prerë në kubikë të vegjël.

Kaurdisim qepën sa të zverdhet pak dhe shtojmë në tigan tulin e domates në kubikë të vegjël duke larguar farat dhe lëngun e domates. Vazhdojmë gatimin për 5 minuta, shtojmë kremin, kripën dhe e lëmë të marrë pak valë.

Ndërkohë filetot e pulës i marinojmë me piper të kuq, kripë, piper të zi, trumzë, vaj ulliri. I lyejmë mirë nga të gjitha anët. Ndërkohë në një tigan me pak vaj, kaurdisim filëeton e pulës dhe i skuqim kur të shohim se mishi fillon të zverdhet deri në gjyëmën e trashësisë, e kthejmë nga ana tjetër. Kur të jetë skuqur edhe pjesa tjetër, i largojmë, i vendosim në dërrasën e punës dhe i presim në feta, në trashësi 1 cm. Vendosim fetat e filetos së punës në salcë dhe i lëmë të ziejnë së bashku.

Shtojmë në tigan dhe makaronat gjysmë të ziera dhe i përziejmë së bashku duke i spërkatur me pak majdanoz. I servirim të ngrohta, duke i hedhur 1 lugë gjelle parmixhan të grirë hollë.

