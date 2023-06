Shije Shtëpie – Emisioni 23 Qershor 2023

Shpërndaje







15:04 23/06/2023

Të ftuar:

Nard Ndoka – kryetar i PDK

Xhensila Pere – prezantuese

Elton Saraselli – opinionist

Në Skype:

Korab Shaqiri – këngëtar

Ariola Spahiu – pedagoge

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Patate me kërpudha dhe vezë

500 gr patate

400 gr kërpudha

1 qepë

3 thelpinj hudhër

4 kokrra vezë

300 ml qumësht

80 gr djathë

Kripë + piper të zi

Vaj ulliri + 1 lugë gjelle gjalpë

Majdanoz

Pastrojmë patatet dhe i vendosim për të zier në ujë me kripë të bollshëm për 30 min. Ndërkohë presim qepën në fije dhe e kaurdisim atë me vaj në tigan derisa qepa të zbutet e të zverdhet pak. Rregullojmë shijen me kripë dhe piper të zi e më pas shtojmë 1 lugë gjelle gjalpë.

Në një tigan tjetër me vaj, hudhra skuqim kërpudhat në feta. Qërojmë patatet dhe i presim ato në feta ose kubikë. Lyejmë një tepsi me gjalpë dhe shtojmë si bazë patatet mbi të qepën e gatuar. Spërkasim atë me djathë, vendosim përsëri një shtresë me kërpudhat e skuqura. Përsëri djathë të prerë në rende.

Mbulojmë tavën me disa feta të holla me patate. Përziejmë në një tas vezë + qumësht + djath + kripë + piper. I përziejmë dhe spërkasim tavën në sipërfaqe me djathë të grirë. E pjekim në temperaturën 190 gradë për 25 min. Në fund e spërkasim me majdanoz të grirë.

Ëmbëlsirë verore në gotë

1 litër qumësht

120 gr sheqer

4 lugë gjelle niseshte

2 të verdha veze

30 gr gjalpë

Vanilje

Një majë kripë

150 gr çokollatë e bardhë

150 gr çokollatë e zezë

Biskota

Në një tenxhere vendosim qumështin dhe shtojmë në të: sheqerin, niseshten, 2 të verdha veze, vanilje, pak kripë. Të gjithë këto përbërës i përziejmë mirë me tel dore dhe vendosim tenxheren në zjarr mesatar duke e përzierë vazhdimisht derisa të marrë valë në fund. Shtojmë gjalpin dhe e përziejmë derisa gjalpi të bëjë kremin më të lëmuar dhe me shkëlqim.

Ndajmë kremin e përgatitur në 2 pjesë dhe tek njëra shtojmë çokollatën e bardhë dhe e përziejmë mirë derisa të shkrijë dhe tek pjesa tjetër shtojmë çokollatën e zezë dhe e përsërisim të njëjtin veprim. Vendosim në fund të gotës biskota e fillimisht mbushim gjysmën e gotës me krem të bardhë e më pas pjesën tjetër e mbushim me kremin me çokollatë të zezë. I lëmë të ftohen, i dekorojmë me pak grimca çokollate dhe i servirim të ftohta.

A janë romantikë meshkujt shqiptarë…

Nard Ndoka tregon gjestin romantik, opinionisti: E ke bërë vërtet apo e the sa për t’u dukur?

Përtej postit të politikanit, Nard Ndoka zbulon se është një njeri romantik. Gjatë diskutimit në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ai u shpreh se nuk i pëlqejnë gjestet që tërheqin vëmendje dhe nuk janë natyrale, por duhet të jetë diçka që e ndien. Nisur nga kjo, ai ndan një episod nëpërmjet të cilit i ka treguar dashurinë bashkëshortes.

Nard Ndoka: Isha me pushime për 4-5 ditë diku dhe me miqtë e mi, me familjen. Kishte një oborr e shumë lule, lule edhe prej këtyre të egrave që dalin vetë, por edhe ato që i kishin kultivuar që ishin goxha interesante. Unë këputa një prej këtyre luleve dhe ia dhashë bashkëshortes time. Për 4 ditë që qëndruam aty, atë lule e mbajti diku aty sipër si një relike se iu duk momenti.

Elton Saraselli: Tani ti këtë e ke bërë vërtet apo e the sa për t’u dukur bukur në televizor siç tha Xhensila qëparë me fotot e Instagramit, e kupton?

Nard Ndoka: Këto janë gjeste që lënë një lloj shijeje, e kupton vetë.

A e bëjnë gjestet romantike lidhjen tuaj më të fortë në çift

“Xhugulis partneren kur e shoh në kuzhinë”, Xhensila Pere: Shumë romantike të më gudulasë kur laj…

Darkat romantike nuk janë një specialitet i opinionistit Elton Saraselli. I ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ai shprehet se këto janë veprime që i duken si një fasadë, por i pëlqen që situatave t’i shtojë “origjinalitetin” e vet. Ai tregon se kur sheh partneren në kuzhinë, gjesti i tij romantik ndaj saj janë ngacmimet. Nga ana tjetër, prezantuesja Xhensila Pere s’e shikon këtë situatë si romantike.

Elton Saraselli: Unë origjinale bëj për shembull, kur e shikoj aty te kuzhina, vete e godas nga shpatullat, e xhugulis pak, e ke parasysh… Ja këto janë origjinalitete, ne po flasim konkretisht, jo të dukemi bukur në televizor tani, të bëjmë këto fasadat. Flasim origjinale, konkrete. Këto tregojnë atë origjinalitete. Ti e gjen pa mendje, vete e xhugulit pak nga sqetullat aty, tak-tak, e ngacmon, e godet, ja pra këto gjeste e zbukurojnë ditën. Sa i përket drekave dhe darkave pastaj, me thënë të drejtën nuk di të gatuaj.

Ermelinda Ndoja: Xhensila, a është romantike për ty?

Xhensila Pere: Shumë romantike, të vijë të më gudulasë ndërkohë që laj një mal me enë, romanticiteti…

Elton Saraselli: Po a the që një mesazh mua më rregullon ditën dhe më çlodh nga puna?

Xhensila Pere: Këto gjeste të tregojnë që je shumë “funny” dhe që e do partneren tënde, por që romanticiteti…

Katerina Trungu: Po të thyhet ndonjë gotë o Elton duke larë enët ashtu se varet sa gudulisesh.

Elton Saraselli: Varet si ndihesh në atë moment. Kjo është edhe vëmendja që i jep. Vëmendja që ti i jep, që e ke vëmendjen aty pavarësisht se ajo është gjatë punës, prapë ajo të duket e bukur.