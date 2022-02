Shije Shtëpie – Emisioni 23 Shkurt 2022

14:55 23/02/2022

#MartinLlazani #DiolaDosti#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Biskota të buta me portokalle dhe çokollatë

1 vezë, ½ gotë sheqer, 1 lugë gjelle lëkurë portokalli, ½ gotë lëng portokalli, ½ gotë vaj luledielli, 2 gota miell, 1 lugë çaji pluhur pjekës, 2 lugë gjelle çokollata “pikë loti”, sheqer pluhur për dekor

Në një tas vendosim një vezë të plotë, shtojmë sheqerin, lëkurën e portokallit + lëngun e portokallit, vajin, miellin dhe pluhurin pjekës dhe i përziejmë mirë derisa të na formohet një brum i butë. Në fund shtojmë çokollatën dhe i përziejmë. Ndërkohë kemi ngrohur furrën në temperaturën 170 gradë. Në një tepsi, shtojmë letër piekje dhe lugë-lugë vendosim biskotat. I pudrosim në fund me sheqer pluhur dhe i vendosim në furrë në temperaturë 170-18- gradë, për 15-20 minuta.

Brokoli, lulelakër me perime në furrë

Brokoli, lulelakër me perime në furrë 500 gr brokoli, 500 gr lulelakër, kripë, 150 gr pançetë, 1 qepë, vaj, 2 speca të kuq mesatar, 1 karrotë, 2 domate, 3 vezë, 4 lugë gjelle miell, 400 ml qumësht, koper, majdanoz, 150 gr djathë që shkrin Salca për shoqërim: 3 lugë gjellle majonezë, 3 lugë gjelle kos, 2 thelpinj hudhër

Pastrojmë brokolin dhe lulelakrën dhe i presim ato në boçe. Vendosim në zjarrë një tenxhere me ujë të bollshëm për të valuar. Shtojmë në to një lugë çaji kripë dhe dy lugë gjelle qumësht dhe i lëmë në zjarrë të valojnë vetëm 2 minuta sa të hidratohen pak. Ndërkohë grijmë një qepë në kubikë të vegjël. Në një tigan vendsoim dy lugë gjelle vaj dhe kaurdisim qepën derisa të zverdhet mirë. Kullojmë brokolin dhe lulelakrën dhe i vendosim në një tepsi ku do përfundojmë recetën. Presim specin në fije dhe një karrotë në rende nga ana më e trashë. Shtojmë qepën dhe e shtrojmë në tavë, shtojmë specën dhe karrotën, i spërkatim me pak vaj ulliri dhe i përziejmë. Shtojmë domaten në kubikë. Në një tas rrahim tre kokrra vezë, shtojmë kripë, 5 lugë gjelle vaj, katër lugë gjelle miell, 400 ml qumësht dhe i përziejmë mirë derisa të formohet një brum homogjen. Shtojmë koper dhe majdanoz të grirë, vazhdojmë përzierjen dhe shtojmë kremin e përgatitur në tavën me perime. Mbulojmë sipërfaqen e perimeve me djathë të grirë në rende dhe vendosim tepsinë në furrën e parangrohur në temperaturën 180 gradë për 40 minuta. Ndërkohë përgatisim një salcë që mund të shoqërojë pjatën. Përziejmë në një tas majonezë, kosë dhe hudhra të shtypura dhe i përziejmë mirë. Në fund kur të shqrbejmë salcën e shoqërojmë me salcën që përgatitëm

