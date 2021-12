Shije Shtëpie – Emisioni 24 Dhjetor 2021

18:19 24/12/2021

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Zonja Vjollca gatuan me shef Altin Prenga

Receta 1 – Znj. Vjollca gatuan me shef Altinin- rizoto me të brendshme gjel deti

Receta 2 – Zonja Vjollca gatuan me shef Altin Prenga- gjel deti me qepujka dhe gështenja

Albana uron Krishtlindjen mes gjelave të detit, a është rritur çmimi i tyre?

E rrallë, 3 kurora në një shtëpi, tradita e Krishtlindjes në familjen Prenga

Magjike, Betlehemi rikrijohet në Hajmel… “Jezusi” 5 muajsh rri 3 orë në të ftohtë