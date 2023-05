Shije Shtëpie – Emisioni 24 Maj 2023

Shpërndaje







15:49 24/05/2023

Të ftuar:

Anita Haradinaj – moderatore

Edlira Çepani – aktiviste

Bona Miekley – psikologe

Skype: Marsel Zadrima – këngëtar

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Gurabie të mbushura me mollë

Speca të mbushur me gjizë dhe sallam

Rivaliteti mes motrave dhe vëllezërve

Motra dhe kunata, Anita Haradinaj flet për raportin e dyfishtë: Më shumë zihemi si…

Anita Haradinaj dhe motra e saj, Lola veç lidhjes së gjakut janë edhe kunata. Gjatë bisedës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Anita shprehet se kur ishin të vogla kanë patur rivalitet mes tyre por rritja i ka afruar shumë me njëra-tjetrën. Gjithsesi, moderatorja nuk përjashton faktin se ka herë pas here pak rivalitet mes tyre në njërën anë të marrëdhënies, kurse te tjetra gjithçka shkon më së miri.

Anita Haradinaj: Kur kemi qenë të vogla, kanë qenë më të mëdha këto ngacmimet, tani sikur janë zbutur. Tani jemi edhe kunata, me motrën e kam raportin të dyfishtë. Më shumë zihemi si motra se sa si kunata, kunata kalojmë më mirë.

Katerina Trungu: Sa mirë që arrini ta ndani, e ndani dot këtë gjë, të qenit kunata dhe motra?

Anita Haradinaj: Po për shembull, kur vjen puna të fitosh simpatinë e familjes, të babit, të vëllait, motrës tjetër, aty edhe mund të ketë pak rivalitet. Pastaj si kunata s’ke çfarë të ndash, secili ka shtëpinë e vet.

I futi arrën në gojë vëllait të sapolindur, këngëtari: Më mori vëmendjen

Marseli dhe Frensis, dy vëllezërit e katërshes së famshme “Magic 4” kanë një raport të ngushtë edhe përtej skenës. Gjatë lidhjes Skype në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Marseli tregon se përfitimet e punës së përbashkët ndahen gjithnjë në mënyrë të barabartë, ashtu siç ka ndodhur përgjatë jetës. Me shumë humor, ai kujton një episod kur Frensis erdhi në jetë që ishte momenti i parë dhe i fundit i rivalitetit mes tyre.

Marsel: Unë kam lindur diku 4 vjet para Frensit dhe sigurisht, kisha një vëmendje të përqendruar në fillimet e mia se isha dhe i pari i gjithë fisit, i brezit të ri kështu që kisha gjithë vëmendjen absolute të gjithë njerëzve që kisha vërdallë, familjarëve dhe kujtdo tjetër. Në momentin që lindi Frensi, sigurisht filluan dhe xhelozitë e para sepse për një fëmijë 4 vjeç është normale që t’i shkëputet vëmendja apo diçka e tillë, e ngjashme. Siç tregojnë prindërit e mi, që në momentet e para i kam futur një kokërr arrë në gojë.

Katerina Trungu: O Zot i madh!

Ermelinda Ndoja: Ky është sekreti më duket Marsel.

Marsel: Dua t’ju them që ky ka qenë akti i parë dhe besoj, i fundit, i vetëm që unë kam vepruar në këë mënyrë ndaj vëllait tim sepse gjërat kanë shkuar më së miri. Unë dhe ai jemi shumë kompaktë në gjithçka çka bëjmë, i kemi detyrat dhe gjithçka shumë të ndarë, pa diskutim edhe me bashkëshortet tona respektive.

Çfarë e shkakton rivalitetin mes motrave dhe vëllezërve

“Kemi qëndruar edhe pa folur”, Anita Haradinaj rrëfen zënkat me motrën: Më çon mesazh, i them…

Anita Haradinaj është më e madhja e dy motrave dhe vëllait në familjen e saj. Në “Shije Shtëpie” në Tv Klan ajo rrëfen se ka një marrëdhënie të ngushtë mes tyre dhe janë mbështetje për njëri-tjetrin. Megjithatë, si në çdo raport të tillë, nuk mungojnë as debatet që ndonjëherë kthehen në zënka që zgjasin për disa ditë.

Ermelinda Ndoja: Anita, ka pasur ndonjë rast që keni pasur një debat dhe keni qëndruar për ditë pa folur me njëra-tjetrën, për shembull, ka ndodhur në familjen tuaj?

Anita Haradinaj: Me Lolën jam më shumë e afërt për shkak të të gjithë raportit që kemi. Me Lolën edhe mund të ndodhë, na ka ndodhur kryesisht, edhe për fëmijë, edhe për gjëra shumë të thjeshta që edhe mos të flasim nja dy-tre ditë.

Ermelinda Ndoja: Kush ka qenë më e hapur për ta rregulluar marrëdhënien, për ta sheshuar, ti apo Lola?

Anita Haradinaj: Tani, po ta pyesësh Lolën do thojë “Lola”, po të më pyesësh mua do them “unë”. Kryesisht, Lola është më e ndjeshme, më sensibël dhe unë ia kuptoj natyrën. Lola kur preket, kur ka diçka që e mërzit të çon një mesazh kaq (bën shenjë me duar) dhe unë i kthej një “okej”.

Katerina Trungu: Çfarë shenje horoskopi je Anita?

Anita Haradinaj: Peshore. Po prandaj i kthej se e di që i kalon ajo, unë shkoj dhe e marr me të mira.