Shije Shtëpie – Emisioni 24 Mars 2022

Shpërndaje







14:20 24/03/2022

#TeutaMaçi#DiolaDosti#AgidaKoçi#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Tavë peshku me arra nga Znj.Vjollca

Kallamarë me salcë domate nga Znj.Vjollca

Keni ndjesi fryrje? Ja çfarë duhet të ndryshoni në përditshmërinë tuaj

Kompresat me xhinxher luftojnë artritin, ja si ti përgatisni

Nëse keni artrit, mos e ndani ujin me limon nga dieta