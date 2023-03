Shije Shtëpie – Emisioni 24 Mars 2023

Shpërndaje







14:21 24/03/2023

Të ftuar:

Daljana Sejdia – moderatore

Iva Kalemi – spikere

Besar Bajraktari – gazetar

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Tavë me kunguj, speca dhe mish të grirë

700 gr kunguj

1 qepë e thatë

2 qepë të njoma

300 gr mish të grirë

2 thelpinj hudhër

1 karrotë

2 speca mix

Kripë, piper i zi, magi

4 vezë

3 lgj miell

2 gota qumësht

100 gr djathë të verdhë

Në një tigan kaurdisim fillimisht qepët e grira hollë. I kaurdisim ato deri sa qepa të ulë volumin. Shtojmë hudhrat e grira hollë dhe mishin e grirë. I përziejmë së bashku sa mishi të ndryshojë ngjyrë dhe më pas hedhim karrotën të grirë hollë dhe specat në kubikë. I shtojmë në tigan dhe i kaurdisim për 2-3 minuta.

Në fund shtojmë kunguj të prerë në kubikë sa një kafshatë. Rregullojmë shijen me dado, piper të zi dhe pak kripë. Vendosim kapakun dhe i lëmë perimet të mbuluara me kapak për 5 minuta sa të zbuten pak. I nivelojmë në një tepsi.

Përgatisim një salcë duke përzierë vezët me kripë dhe piper të zi, qumësht dhe miellin. I përziejmë mirë dhe mbulojmë përbërësit në tavë. Në fund i spërkatim me djathë dhe vendosim tepsinë në furrë në temperaturë 180 gradë për 30 minuta.

Tartë me çokollatë

5 vezë

1 e 1/2 gotë sheqer

Vanilje

1 gotë vaj vegjetal

1 gotë kos

3 e 1/2 lgj kakao

3 e 1/2 gota miell

1 pako pluhur pjekës

Pak kripë

Salcë çokollate:

1,5 gota qumësht

4 lgj sheqer

4 lgj vaj vegjetal

2 lgj kakao

100 gr çokollatë e zezë

Në një tas vendosim vezët e plota. Shtojmë sheqerin, vaniljen. I rrahim me rrahësen e vezëve deri sa sheqeri të shkrijë dhe volumi i vezëve të rritet. Shtojmë vajin, kosin. I përziejmë mirë të gjithë përbërësit dhe më pas shtojmë kakaon. I përziejmë mirë përsëri. Përziejmë pluhurin pjekës me miellin dhe e shtojmë pak nga pak në tas. I përziejmë mirë dhe më pas shtojmë brumin në tepsinë e lyer me gjalpë.

Vendosim tepsinë në furrë në temperaturë 175 gradë për 55 minuta.

Pasi të piqet ëmbëlsira vendosim në zjarr një tigan me 1,5 gotë qumësht. Shtojmë 4 lugë gjelle vaj vegjetal. Shtojmë 2 lugë gjelle kakao. Të gjithë këta përbërës i përziejmë mirë dhe i lëmë të marrin valë në temperaturë mesatare. E më pas shtojmë çokollatën e përzierë mirë.

Shpojmë kekun me një shkop shishqebapi e më pas lagim kekun me gjysmën e salcës së çokollatës. E kthejmë nga tava ku e kemi pjekur dhe përsëri e lagim me gjysmën e salcës së mbetur. E shërbejmë me feta banane nëse dëshironi.

Nis muaji i Shenjtë i Ramazanit për të gjithë besimtarët myslimanë

Vendosi të agjëronte prej miqve të saj, spikerja: Nisi në një periudhë të vështirë, isha shumë e brishtë

Spikerja e Klan News, Iva Kalemi, agjëron prej 7 vjetësh. Kalemi shprehet për “Shije Shtëpie” në Tv Klan se vjen nga një familje që i përket besimit mysliman, por dëshira për të praktikuar ritualet ka ardhur nga dy miqtë e saj. Eraldo Rexho dhe gazetarja e cila ka ndërruar jetë, Adelajda Xhamani kanë ndikuar në mënyrë të tërthortë te spikerja, ndërsa vendimi erdhi gjatë një periudhe të vështirë.

Iva Kalemi:Ndikimi nuk ka ardhur nga familja, pavarësisht se e theksova që jemi besimtarë, ka ardhur nga dy miq të mi, Adela që nuk jeton më dhe Eraldo. Unë qëndroja gjatë gjithë kohës me ta dhe agjërimi ka ardhur në një periudhë shumë të vështirë të jetës time, një periudhë krejt të re. Isha shumë emotive ato kohë, shumë e brishtë.

Katerina Trungu: Pra ka qenë një ngjarje që të ka prekur jo për mirë.

Iva Kalemi:Jo për mirë dhe ka ndikuar shumë pozitivisht sepse në njëfarë mënyrë gjëja kryesore është ana shpirtërore dhe mendore se sa të qëndruarit gjatë pa u ushqyer. Ajo që të jep muaji i Ramazanit, të jep një durim, vullnet shumë të fortë si njeri, besimi forcohet, marrëdhënia jote me Zotin që ti beson bëhet shumë e madhe dhe ti e kupton në momentin që mban agjërimin. Që atëherë ka nisur agjërimi nga ana ime dhe nuk e kam ndërprerë çdo vit.

Katerina Trungu: Për të ndalur pak te dy miqtë e tu, Adela, e ndjera Adela dhe Eraldo Rexho, Eraldo është një mik i ngushtë i yti, e kemi parë edhe në rrjete sociale që ndan shumë kohë me të. Forma që ata të përfshinë le të themi, fjalët që ata të thanë…

Iva Kalemi:Jo, ndikimi ishte le të themi i tërthortë, ata agjëronin…

Katerina Trungu: Pe se sa mirë vepronte tek ata agjërimi?

Iva Kalemi:E shikoja teknikisht tek ata, pastaj gradualisht pashë që kishte një rëndësi shumë të madhe.

“Kam agjëruar që 15 vjeç”, gazetari rrëfen lidhjen e fortë me besimin islam

Besimtarët myslimanë kanë nisur tashmë agjërimin përgjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Secili prej tyre forcon përgjatë kësaj periudhe lidhjen dhe dedikimin me Zotin. Gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj, i ftuar në panelin e “Shije Shtëpie” në Tv Klan ndan historinë e tij të besimit në fenë islame dhe dëshirën për të agjëruar e respektuar traditat religjioze që në një moshë të hershme.

Besar Bajraktaraj: 15 vjeç nuk e kam ndërprerë, praktikisht unë e kam nisur më herët por e kam nisur gradualisht duke agjëruar një orë, dy orë apo disa orë gjatë ditës, pastaj ndoshta një ditë, dy ditë apo natën e Kadrit derisa kam arritur në një moshë që e kam gjykuar, vlerësuar që dua ta mbaj dhe e kam bindur veten që mund ta mbaj gjithë muajin.

Në fakt agjërimin unë e kam nisur duke u inspiruar nga familja pasi vij nga një familje me tradita fetare dhe sigurisht që shembullin e kam marrë tek ata, por nuk jam imponuar asnjëherë që të agjëroj me detyrim apo të mbaj të gjitha ritet fetare.

Në fakt agjërimi nuk është vetëm mos të hash ushqimin apo mos të pish, por është edhe shpirtërore dhe mendore, pra ndahet në tre shkallë. Shkalla e parë është shmangia e ushqimit për një kohë të caktuar, pastaj shkalla e dytë e agjërimit është mendja, të agjërosh me mendje, të largosh mendimet e këqija, mendimet që ke për njerëzit etj, pra praktikisht të bëhesh një njeri më i mirë me të tjerët dhe me veten dhe shkalla e tretë është shkalla e zemrës, e shpirtit. Ti plotësohesh shpirtërisht dhe ndien energji që gjatë gjithë vitit ti nuk i merr.

Çfarë do të thotë të agjërosh për besimtarët myslimanë?