Shije Shtëpie- Emisioni 24 Nëntor 2022

16:02 24/11/2022

Të ftuar:

Manjola Dule

Elsa Kallanxhiu

Agisa Xhemalaj

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj.Vjollca

Vezë me spinaq dhe domate të furrës

8 vezë

700 gramë spinaq

1 thelb hudhër

6 domate qershi

50 gramë parmixhan

2 lugë gjelle miell

Kripë dhe piper i zi

Fillimisht ngrohim furrën në temperaturë 180 gradë. Lyejmë me vaj një tepsi me brinjë 25 centimetra. Vendosim spinaqin në ujë të valuar për 2 minuta. Kullojmë spinaqin në kullesë dhe e shtrydhim mirë e më pas e grijmë trashë dhe e lëmë mënjanë. Në një tas vendosim 6 vezë të plota. I rrahim ato deri sa të shkrijnë dhe të rrisin volumin. Shtojmë dy lugë gjelle miell duke e situr. Shtojmë parmixhanin e grirë , pak kripë, piper të zi. I përziejmë mirë me tel dore e më pas e nivelojmë në tavën e lyer me vaj. E vendosim në furrë në temperaturën 180 gradë për 8-10 minuta. Ndërkohë në një tas tjetër rrahim dy vezë, spinaq, 2 lugë gjelle gjizë, 2 lugë gjelle vaj. I përziejmë mirë dhe shtojmë një thelb hudhër të shtypur. Nxjerrim tavën nga furra dhe mbulojmë sipërfaqen e vezës me spinaqin që përgatitëm. Vendosim disa gjysma domate në sipërfaqe dhe vendosim tavën në furrë përsëri në temperaturë 180 gradë për 10-12 minuta. Pasi e nxjerrim nga furra, e presim në kuadrate dhe e shërbejmë të ngrohtë.

Supë me mish dhe fidhe

Kocka me mish ose 300 gramë mish

1 qepë e vogël

2 karota

2 thelpinj hudhër

6 gota lëng mishi

1/2 gotë makarona të holla

Kripë dhe piper i zi

Majdanoz

2 të verdha veze

2 lugë gjelle lëng limoni

50 gramë gjalpë

1/2 lugë çaj piper i kuq

Pastrojmë mishin me kocka dhe e vendosim në një tenxhere me ujë të bollshëm e më pas e lëmë që të ziejë ngadalë duke shtuar pak kripë. Pasi të kenë kaluar 10-15 minuta pas zierjes. I lëmë kockat të ziejnë mirë e më pas, pasi të kenë zierë i pastrojmë duke shkëputur mishin dhe duke e copëtuar atë në copa të vogla. Në një tenxhere të thellë kurdisim një qepë të vogël.

Shtojmë karotat të grira nga ana më e hollë e rendes dhe i kaurdisim së bashku me qepën. Shtojmë hudhrën të shtypur, i kaurdisim duke shtuar lëngun e mishit. E lëmë sa të marrë valë dhe shtojmë makaronat në fije të holla. I lëmë të ziejnë për 5 minuta.

Ndërkohë rrahim të verdhat e vezëve. Shtojmë lëng limoni. Shtojmë pak nga pak fillimisht ujë të ftohtë e më pas pak nga pak supën e përziejmë duke rregulluar hijen me kripë dhe piper. Shkrijmë gjalpë, pak piper të kuq. Shtojmë dhe 2-3 lugë gjelle majdanoz të grirë. Shërbejmë supën të ngrohtë.

Si të zgjedhim enët e duhura për kuzhinën tonë

Kuzhinë e vogël dhe pak para për arredimin

Si të përgatisim gjalp në kushte shtëpie

